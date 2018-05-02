《狂暴巨兽》是新线电影公司出品的科幻动作电影，由布拉德·佩顿执导，道恩·强森、娜奥米·哈里斯、乔·曼根尼罗、玛丽·谢尔顿、杰弗里·迪恩·摩根联合主演。该片于2018年4月13日以2D、3D、IMAX 3D、中国巨幕格式在中国大陆、美国同步上映。
导演布拉德·佩顿2010年导演电影《猫狗大战：珍珠猫复仇》豆瓣评分6.4分，2012年导演电影《地心历险记2：神秘岛》豆瓣评分6.2分，2015年导演电影《末日崩塌》豆瓣评分7.0分，2016年导演电影《诡魔童》豆瓣评分5.8分。
编剧瑞安·恩格尔2014年参与编剧电影《空中营救》豆瓣评分7.5分，2018年参与编剧电影《通勤营救》豆瓣评分6.7分。
编剧卡尔顿·库斯主要是电视剧编剧，2015年参与编剧电影《末日崩塌》豆瓣评分7.0分。
编剧莱恩·康道尔2012年编剧电影《叠影通缉》豆瓣评分7.4分，2014年参与编剧电影《宙斯之子：赫拉克勒斯》豆瓣评分5.9分。
编剧亚当·希泰凯尔2015年参与编剧电影《鼠来宝4：萌在囧途》豆瓣评分6.7分，2017年参与编剧电影《新小屁孩日记》豆瓣评分6.0分。
看这部电影是因为又是一部强森主演的大场面电影，相比后阶段排片的那些国产片来说可看性更强些。
目前该片票房已接近9亿豆瓣评分6.7分，言归正传讲电影。
（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）