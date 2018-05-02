



《狂暴巨兽》是新线电影公司出品的科幻动作电影，由 布拉德 ·佩顿 执导， 道恩 ·强森 、 娜奥米 ·哈里斯 、 乔 ·曼根尼罗 、 玛丽 ·谢尔顿 、 杰弗里 ·迪恩·摩根 联合主演。该片于 2018年4月13日以2D、3D、IMAX 3D、中国巨幕格式在中国大陆、美国同步上映。









导演 布拉德 ·佩顿2010年导演电影《猫狗大战：珍珠猫复仇》豆瓣评分6.4分，2012年导演电影《地心历险记2：神秘岛》豆瓣评分6.2分，2015年导演电影《末日崩塌》豆瓣评分7.0分，2016年导演电影《诡魔童》豆瓣评分5.8分。









编剧

瑞安 ·恩格尔

2014年参与编剧电影《空中营救》豆瓣评分7.5分，2018年参与编剧电影《通勤营救》豆瓣评分6.7分。









编剧

卡尔顿 ·库斯

主要是电视剧编剧， 2015年参与编剧电影《末日崩塌》豆瓣评分7.0分。









编剧

莱恩 ·康道尔

2012年编剧电影《叠影通缉》豆瓣评分7.4分，2014年参与编剧电影《宙斯之子：

赫拉克勒斯

》豆瓣评分 5.9分。









编剧

亚当 ·希泰凯尔

2015年参与编剧电影《

鼠来宝 4：萌在囧途

》豆瓣评分 6.7分，2017年参与编剧电影《新小屁孩日记》豆瓣评分6.0分。









看这部电影是因为又是一部强森主演的大场面电影，相比后阶段排片的那些国产片来说可看性更强些。









目前该片票房已接近 9亿豆瓣评分6.7分，言归正传讲电影。



