论团队合作和神队友的重要性











相信2018年最火爆的事情莫过于《复仇者联盟3：无线战争》的上映，从4月19日迪士尼小镇的红毯风波，到全球首映，硬生生的把中国内地排除在外，到日本“全灭”的剧透大军，到优衣库复仇者联盟3系列T恤抢购风暴，可见漫威的粉丝的巨大效应。这次原本是有机会看零点的，不过想想老了，还是太太平平看黄金场吧，本周妮妮和小伙伴们纹了个A6的纹身，毫不犹豫的淘宝同款粘纸哈哈，红红火火去看电影咯。

回归电影，原本以为150分钟的超长时间会让每个超级英雄的戏份平均，淡淡无奇的爆米花电影，这些年英雄太多，套路太深，每个英雄都似成相识，这些英雄，都从一个傲慢、自以为是、过分自信的人物特征转变成内心强大、自我觉醒、拯救地球、拯救宇宙的超级英雄，看多了难免视觉疲劳。没想到，没想到，没想到漫威+迪士尼这个组合，这些年拍的所有平庸无比的超级英雄电影都在为这部作品做铺垫。所有之前看似平凡无奇的伏笔都如同小火种一同将这部电影点燃爆炸，但是前提是你一定要是个漫威粉丝噢，虽然《雷神3》，《银河护卫队2》都淡化了超级英雄的概念，走走搞笑路线、嘻哈风格，普通路人观众会少了很多乐趣，因为get不到那些细小的点。

讲真，之前内战的时候一度让粉丝都以为是复联2.5版，而这部复联宇宙中最反套路的一部，非常大胆的把最有观众缘的几个超级英雄的戏份和性格弱化，更多笔墨放在了新的几位超级英雄甚至配角身上，在有20多个主要角色的情况下，这电影居然可以让每个角色都有它的作用，并凸显其角色魅力，这执导能力可以说是神级了。

影片中外星人，神仙，变异人，特工，人类、法师，机器人等等完全不同纬度不同次元的角色放在一起还能让人信服也就只有这部电影了，把漫威系列地球线、宇宙线、魔法线完美的黏合起来，制造了一个美好的电影梦。

回首十年，我爱的男神居然牛逼到开挂模式，神级存在的他相较《雷神3》终于正常了点，也是，好不容易带领同胞出逃，结果却被灭霸弄的没有什么可以失去的了，置之死地而后生，方能成果。而漫威超级英雄中我喜欢的另一个人是星爵，这一次，我他么只能说：一颗老鼠屎坏了一锅粥，要你何用！！！（虽然可以理解心爱的人被杀心中悲愤，编剧也是为了想说英雄也是人，可是还是咽不下这口气呐！你他么怎么那么蠢呢！！！）

灭霸居然比我想象中亲和，这是什么鬼，或许手段残忍点，但也不是冷血无情的人，刻画的重点很好，从灭霸的回忆中能看出些究竟。

至于看完结尾彩蛋，我相信所有人都已经开始期待《复仇者联盟4》了，或许交出空间宝石是唯一一次能够战胜灭霸的机会（看看人家，14000605次都没剧透，良心玩家啊！）