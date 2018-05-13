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你现在的位置：首页>>群组>>Mtime上海时光影迷会>>英雄逝去，灭霸归来

英雄逝去，灭霸归来

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2018-5-13 20:01:40

 

感谢时光爸爸，让我又一次体验了imax。其实本人并不是漫威粉，感受没有那些死忠粉多。刚上映第一天，票房四亿，可见这个系列的电影文化影响了多少人。十年的时间，叛逆少年也已成长为成熟的大叔，心中的英雄依旧是原来的模样，只不过终于等到了最后与大boss的狂欢

        Imax的观影效果一直很棒，最适合看这种特技大片，视听一流，清晰度也很高，观影出来看到满厅的刷片的人，也是感慨。

        影片始终贯穿着亲情，爱情，亘古不变的话题吧。第一次在科幻大片里看到反派主角是个有血有肉的人，其实我们把他当作反派，是因为他的价值观和超级英雄们不一样。为了能让人在宇宙有限的资源下存货下来，他选择了公平屠杀，以最不痛苦，也最轻松的一个方式，并不是为了自己。他可以因为获得灵石牺牲他唯一所爱的“女儿”，牺牲小我以追随他的价值观，人物被塑造的更立体，最后落寞的坐着看日落，不知道他心里会不会后悔自己的所作所为，part II或许能给我们答案吧。

        该死的不该死的都死了一半，因为一个响指，之后是不是都能回来，很是期待。因为复仇者大联盟，有的角色英雄色彩就比较清淡了，甚至浩克都没有出场，他心里一定在想，为为什么只有在战争的时候想起我，小孩子脾气吧。据说惊奇队长会是最厉害的英雄，她能否在part II拯救被消失的英雄，以及浩克如何被呼唤出，灭霸最后的结局是什么样的，真的好期待。

8.3 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

影评(68)

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复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/169904522/blog/8038398/
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楼主

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2018-5-13 20:07:57

这位影迷写的还可以。

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1 楼

m_kakazyr 17536594

m_kakazyr

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