集齐六原石，召唤神龙

复联3的故事，可以归纳为一个中心，两个基本点:一个中心是集齐六原石；两个基本点是召唤神龙，等待复联4。









漫威花费十年时间，把旗下那么多人物集合在复联3里，原本每个独立体交代起来很简单，但是那么多的关键人物都衔接在复联3里，实属不易，所以就故事的连贯性，可看性还是很不错的。





这个世界本就没有好人，只是坏的程度不一，也就是凡事都有一个平衡点，就电影第一大反派灭霸，在我看来他的灵魂深处也不是坏的十恶不赦，在他流泪的刹那，以及最后出现女儿的瞬间，预示着复联4才会把故事推向巅峰。









复联3，只是集齐六大原石的导火索。在《银河护卫队》中，收藏家曾经对无限原石的来源做出过解释：“ 噢，我的新朋友们，在宇宙产生之前有六个奇点，然后宇宙因大爆炸而形成，残余物被打造成多个浓缩铸锭，就是无限原石。”









每一颗原石分别掌控着某一领域的能量控制力。

力量原石（紫）:强化其他宝石的能量，让有能力的人获取巨大能量；

现实原石（红）:改变现实和物理法则，将物质转化为黑暗物质；

空间原石（蓝）:任意门，可以通往宇宙任何一个地方；

时间原石（绿）:控制时间，让人回到过去，试着让故事继续，也能看到未来。个人感觉这颗原石应该是复联4复活的关键；

灵魂原石（橙）:窃取、操纵或修改灵魂；

心灵原石（黄）:增强心灵能力，隔空传物，操纵心灵；









六大原石集齐，可以改变整个世界，所以复联3只是一个导火索，一个铺垫，尽管打斗场面很炫，故事情节紧张，可真正意义的高潮在复联4中才会体现，漫威十年的短暂句号也会在复联4中暂告以段落。这以后将会谱写新的序曲，在未来的二十年。









imax版本的复联，感官确实相当震撼，整个人身临其境，战斗画面超然，好像自己也在作战，太有感觉了，这部电影不看imax绝对是一大遗憾。