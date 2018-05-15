网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Mtime上海时光影迷会>>集齐六原石，召唤神龙

集齐六原石，召唤神龙

加入收藏

2018-5-15 15:49:15

复联3的故事，可以归纳为一个中心，两个基本点:一个中心是集齐六原石；两个基本点是召唤神龙，等待复联4。


 


 

漫威花费十年时间，把旗下那么多人物集合在复联3里，原本每个独立体交代起来很简单，但是那么多的关键人物都衔接在复联3里，实属不易，所以就故事的连贯性，可看性还是很不错的。


 

 

这个世界本就没有好人，只是坏的程度不一，也就是凡事都有一个平衡点，就电影第一大反派灭霸，在我看来他的灵魂深处也不是坏的十恶不赦，在他流泪的刹那，以及最后出现女儿的瞬间，预示着复联4才会把故事推向巅峰。


 


复联3，只是集齐六大原石的导火索。在《银河护卫队》中，收藏家曾经对无限原石的来源做出过解释：“ 噢，我的新朋友们，在宇宙产生之前有六个奇点，然后宇宙因大爆炸而形成，残余物被打造成多个浓缩铸锭，就是无限原石。”


 


每一颗原石分别掌控着某一领域的能量控制力。

力量原石（紫）:强化其他宝石的能量，让有能力的人获取巨大能量；

现实原石（红）:改变现实和物理法则，将物质转化为黑暗物质；

空间原石（蓝）:任意门，可以通往宇宙任何一个地方；

时间原石（绿）:控制时间，让人回到过去，试着让故事继续，也能看到未来。个人感觉这颗原石应该是复联4复活的关键；

灵魂原石（橙）:窃取、操纵或修改灵魂；

心灵原石（黄）:增强心灵能力，隔空传物，操纵心灵；


 


六大原石集齐，可以改变整个世界，所以复联3只是一个导火索，一个铺垫，尽管打斗场面很炫，故事情节紧张，可真正意义的高潮在复联4中才会体现，漫威十年的短暂句号也会在复联4中暂告以段落。这以后将会谱写新的序曲，在未来的二十年。


 


imax版本的复联，感官确实相当震撼，整个人身临其境，战斗画面超然，好像自己也在作战，太有感觉了，这部电影不看imax绝对是一大遗憾。

 

8.2 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

影评(110)

收藏(3087)

复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/57791615/blog/8038503/
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Mtime上海时光影迷会 12492

RSS订阅

Mtime上海时光影迷会

78593名成员4683个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 