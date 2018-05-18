《复仇者联盟3：无限战争》imax观影体验

虽然在漫威上海10周年活动堪称闹剧，但回到电影本身，漫威的确给所有影迷一个满意的答卷。

十年之前，漫威电影宇宙的开山之作《钢铁侠》为观众带来了一个没有完美光环，那种亦正亦邪，或者说雅痞共存的气质的钢铁侠，而唐尼本人的气质，也是雅痞共存，和钢铁侠的设定完全和角色契合。正是《钢铁侠》的成功从而开启了整个漫威电影宇宙的世界。这十年间，漫威基本上可以说是步步为营，稳扎稳打的为我们构建了一个精彩的电影宇宙世界。

《复仇者联盟3》这部电影,可以说是为下一部漫威第二阶段收官之作，承上启下的电影，预期叫它无限战争，还不如改名为《灭霸传》。整部电影就是一部讲述灭霸一路打怪夺宝升级（这个怪当然是我们的复联们，而且灭霸来说对于弱的可以）的故事。

漫威电影的反派，一向被人诟病，比起老对手DC的反派（电影版荒野狼除外）来说没有深度。但这次比起漫画中那个纯粹神经病变态的灭霸，电影版的灭霸别的有血有肉，其毁灭世界的理由，是要当一个宇宙的“计划生育”委员会会长，防止整个宇宙的人口膨胀导致宇宙毁灭，虽然这也是歪理，但至少比为了独霸宇宙这种万年老梗好很多。

抛开本作真正的主角灭霸不谈，其实作为绊脚石的复仇者们都可圈可点，影片对复联英雄们的出场和打斗效果都作的可圈可点。无论是钢铁侠和小蜘蛛还有奇异博士与乌木喉、黑矮星的混战，还是之后的泰坦星大战都精彩十足。唯一比较弱的场景还是瓦坎达大战，一直很不喜欢黑豹的原始与科技的混搭风，一帮号称全地球科技最发达的国家士兵，还是用最原始的群殴混战去打，而且罗素兄弟对大场面的控制也不很足，导致这次本片的终极大战甚是混乱。

再说一下背锅侠星爵，为了能有下一部《复仇者联盟4》剧情安排必须要有个猪队友，只是编剧没有很好的处理这一剧情，处理的太过生硬。

最后，还是要感谢时光网提供的这次IMAX观影机会，强烈推荐IMAX版本，因为本片是全程IMAX摄影机拍摄，原汁原味，绝对不是后期转的那帮妖艳贱货可比。

复仇者联盟3：无限战争

Avengers: Infinity War

(2018)