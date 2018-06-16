《厕所英雄》:里实是一部超英电影





有的人说要把漫威18部超级英雄电影从头来过一遍，于我而言，18连播肯定会是某种灾难。超英电影中的世界末日来到过吗，纽约之战发生过吗，答案一清二楚。





看完帅气的美国队长、钢铁侠，看完让人血脉喷张的《战狼2》《红海行动》，还是得操心自家人的吃喝拉撒睡，这才是正经而重要的。





可惜，聚焦吃喝拉撒睡，甚至屎尿屁的电影，正在征服星辰大海的我们是不稀罕的。









恒河千里重、拈花一刹轻，带着对社会问题深层反思的印度电影作为一种补缺产品进入我们视野，往往是票房口碑双丰收，甚至不会出现极端的口碑分化。









谈学区房的电视剧也许我们有，但像《起跑线》一样深度挖掘几成好莱坞大片的我大中华没有。触及现实中个案就事论事更多的《嘉年华》有，而像《神秘巨星》、《厕所英雄》这样以女权为靶向的电影我们不仅少有，而且触底不够。









小时候就喜欢《大篷车》等老印度电影，但近几年印度片看得少。《厕所英雄》等已经让我彻底改变了其一言不合就彪舞的歌舞片印象，反而觉得精雕细刻的歌舞片段有其独特魅力，女主角贾雅向妇女会发飙时的电影配乐很有超英电影的感觉。











影片在主线之外，侧面反映了一个现实的新旧技术、思维、文化交替的印度社会，女性地位低、火车破旧拥挤、宗教影响广泛而深刻。印度各邦政府也不是没有宏图，也在大力推动厕所修建等“新生活运动”，可慵懒腐败更甚神州的官僚体制、民众根深蒂固的封建思想，特别是曲解的宗教教义，让政府的宏伟计划在现实面前分秒流产。









面对公公的神棍思想、家长权威，甚至妇女会女人们本身的不支持，《厕所英雄》女主贾雅也试过委曲求全和让步。可新旧思维的矛盾终究是不可调和的，复仇者联盟内部都会爆发内战，灭霸灭掉至亲也最终打下了重塑世界新秩序的响指，而贾雅也像超级英雄一样，为了能够在家上厕所这个看似很小的问题，向早就老去却仍在荼毒的恶俗发起了挑战，最终形成了一场轰轰烈烈广为关注的战争。





贾雅以己微薄之力，第一个站起来为女人发声、挑战男权社会，一呼百应那是根本没有的事，整个事情暗似深渊根本看不到希望。她却不惜以与心爱的丈夫离婚作为警世之锤，悄然在无形的结界上敲开裂纹，唤醒了越来越多受压迫的女性加入，为印度的制度改革点燃了燎原之火，最后舆论发酵直接导致了有关如厕新法案的诞生。







生化改造过的美国队长、身穿纳米装甲的钢铁侠维护的是正义等人类基本价值，贾雅不过是普通人、弱女子，挑起了维护女人的自尊的大事、推动了人权前进，这不比超级英雄更让人叹服么。旧习俗好比恒河千里重、英雄举好比拈花一指四两拨千斤，这种电影不比一般的超英电影，更具有魔性么！





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