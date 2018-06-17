4DX《侏罗纪世界2》上海免费观影作业

三年前的《侏罗纪世界》，确实看得我很兴奋，很简单，作为系列粉丝，谁不希望在大银幕上看到公园盛大开门迎客（The park is open），跟随摄像机去游览这座世界上耗资最巨大，安保系数最坑爹的公园呢？即便有诸如”蹬高跟鞋跑赢霸王龙“在内的众多槽点，粉丝依然会网开一面达成共识——这是系列最佳续集。

如今的《侏罗纪世界2》则更像是一次大胆的探索与尝试，此前四部“侏罗纪”电影，除《失落的世界》最后部分把霸王龙搬到了城市，其余从来没有突破过“岛”对故事的限制，而《侏罗纪世界2》的前半部分则明确地告诉诸位观众和粉丝，“公园将不复存在”（The park is gone），公园所在地努布拉岛上的休眠火山苏醒喷发，史前巨兽面临二次灭绝的威胁，女主被说服加入救援小队登岛救龙，她动以情说服男主随行，去拯救他一手照料大的迅猛龙布鲁。

火山喷发毁掉了公园

影片的前半段是一场饱含情感的诀别，我们看到了上部被“暴虐霸王龙”毁掉的公园废墟，看到系列有史以来最多种类的恐龙，其中有首次登场的重爪龙、异特龙、食肉牛龙，也有出于情怀再现的熟悉品种：震耳欲聋缓缓走过的腕龙，破败橱窗里一闪而过细颚龙，当然还有地位越来越重的迅猛龙，情怀满载。火山爆发，骤然变成灾难大片，人龙争相逃生，机具视觉冲击力，末了努布拉岛被岩浆吞噬，从船上望去，烟雾弥漫中，来不及逃生的腕龙岸边昂然站立，发出最后的悲鸣，那一幕仿佛把观众拉回25年前的一切之始，回想《侏罗纪公园》，几位主角刚踏上努布拉岛，第一眼看见的也是这头腕龙，也是同样的昂首站立，这一幕看得我眼泪哗哗直掉。

《侏罗纪世界2》对《侏罗纪公园》的这一幕做了最催泪的致敬

岛没了，公园毁了，回不去了，也就突破了以往“岛”对系列的限制，影片后半段是一次大胆的创新，也是不得不做出的尝试，你总不能期待这个系列每部都一成不变是倒霉蛋们在岛上被恐龙各种追着跑吧？总要换个地方被恐龙追着跑的……

于是故事舞台变成古老的Lockwood庄园，就像是从《生化危机》游戏里跑出来的阴森大房子，里面秘密进行着变本加厉的基因混搭实验和地下拍卖，岛上刚被拯救出来恐龙，才出虎穴又入狼窝，被私人武装运送到庄园，利欲熏心商人们急不可耐报价定锤，各地买家纷纷举牌，恐龙被当做宠物和生物武器拍卖，延续上部恐龙当武器的思路，如果你三年前就认为这个idea很愚蠢，不好意思，你还得继续忍受下去......花一两千万美刀买只恐龙当武器，怎么想都有点不划算嘛，除了比较帅以外，有什么实际的效果呢？买家都是来自中东和中国的大土豪吧.....一并被抓获带到Lockwood庄园囚禁的主角们意识到整个登岛救龙行动就是个阴谋，他们必须合力阻止拍卖的进行，这时全片的神助攻——不是布鲁，而是冥河龙登场，把整个拍卖会撞得鸡飞狗跳，男女主趁乱脱逃，然而不幸的是，喜欢拔牙留纪念的蠢蛋小boss作死，把待拍卖的本作大boss暴虐迅猛龙意外放出……古宅+恶龙一时带来系列前所未有的哥特风惊悚，曾执导《孤堡惊情》《当怪物来敲门》的西班牙导演J.A.巴亚那发挥自己的老专长，让坏迅猛龙、好迅猛龙、坏叔叔、小女孩、两位主角在阴森大宅内大玩捉迷藏。。。小女孩逃生拉门的明显是对《侏罗纪公园》迅猛龙追逐戏的翻版致敬……布鲁在这一部末段更是忠犬属性全面开启，结尾高潮又是一场人龙厮杀。

片中有很多类似的致敬

大胆去拓宽固然是好的，使我们看到这个系列的更多可能，但是完成得好不好得看编剧功力，影片部分情节确实牵强，有点编剧为完成故事大体走向，引出下一部故事，中间都是想怎么编就怎么编那般硬来，又缺乏解释，其中最明显就是结局的不堪细想：大宅毒气泄漏，主角们陷入是否开闸放龙的艰难抉择，不放，被困在大宅的恐龙全毒死了，放，恐龙跑进人类社会，对人类生存造成挑战，慢着，编剧你是认真的吗？就放跑了几十条恐龙、加上拍卖会前段成功拍卖运走的几只，就会威胁到人类生存？就会把人类世界变成“侏罗纪世界”？看着系列元老马尔科姆博士（高天尊 扮演）一本正经地给观众讲“Welcome to Jurassic World”的时候，我是真无语啊，大不了先放了然后立马通知有关部门在附近大搜捕全抓回去不就得了嘛！感觉最大的威胁也只有海里的沧龙而已……还有就是本作新登场的小女孩梅西，影片后段反转，她是个克隆人，最后也是她按下按钮，放跑所有恐龙，“它们跟我一样都是生命”，哪怕是克隆技术诞生的，也是生命，有同等的生存权，我希望这个角色在下一部能有更多的补充说明，而不仅限于为了放跑所有的恐龙，浅尝辄止的探讨一下科学伦理。但愿下部能对这部留下的一大堆坑做一个切实的补充说明自圆其说，别告诉我这么几十只恐龙就让下一部满世界都是恐龙了，这是胡扯和硬来。

本作大BOSS 暴虐迅猛龙

还有就是大boss暴虐迅猛龙，从《侏罗纪世界》开始，系列转向玩自制怪兽的路线，把恐龙的基因和各种生物基因混搭创造出一些新品种的混血恐龙，毕竟如今怪兽片大复兴，这也没什么问题，也算是系列一个比较让人兴奋的新方向，上部的暴虐霸王龙，不但会隐形，还拥有一定智商（比部分人类角色高多了），遇到自己难以对付的空中支援时，会撞破翼龙馆的玻璃墙，让翼龙去对付直升飞机……到最后霸王龙和迅猛龙联手也只是跟它打成平手，不得已要让猛然窜出水面的沧龙老大将其KO，一物降一物的，嘴大才是王道的粗暴快感尽显，然而这部的暴虐迅猛龙，宣传之初一直强调这是“史上最强生物兵器”，意思是比暴虐霸王龙还厉害咯？可是纵观影片结尾部分，倒不是说它很弱，但真心没觉得这只暴虐迅猛龙有什么厉害的技能，能够听指挥这不算什么厉害的技能吧，开门什么的，《侏罗纪公园》里的迅猛龙也会吧（又一个致敬）...所以它充其量只是XL版，强壮型迅猛龙而已，从体型来看，战斗力甚至可能还不如上一代大boss暴虐霸王龙……虽说影片对比也做出了解释：这是一只有待改进的半成品，（半成品也拿出来溜？制片人已强调下部不会再有混血恐龙，这部还不拿点牛逼的看看？）但对比宣传来看，还是有不小的落差。

总的来说，影片的娱乐性是不错的，大量机器恐龙的使用也让影片在质感上比上一部有了提升，但如果接下来编剧能在剧本上更花些心思就更好了，还有，《侏罗纪世界2》的故事量是可以支撑140分钟的片长的，为何偏偏要缩短到128分钟？搞得部分情节有仓促之感，讲得不够明白，难不成这个系列真的不能有超过130分钟的长度？（此前的四部“侏罗纪”，片长分别为 126分钟、129分钟、92分钟、124分钟。。。像是被限制在130分钟这道坎以内）……