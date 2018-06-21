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侏罗纪世界的新纪元

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2018-6-21 20:40:00


《侏罗纪世界2》是由美国环球影业公司出品的科幻冒险电影，由胡安·安东尼奥·巴亚纳执导，克里斯·帕拉特布莱丝·达拉斯·霍华德等主演。该片将于2018年6月15日在中国大陆上映、北美2018年6月22日上映。



导演胡安·安东尼奥·巴亚纳2012年执导电影《海啸奇迹》豆瓣评分7.5分，2016年执导电影《当怪物来敲门》豆瓣评分7.2分。



编剧科林·特雷沃罗2015年导演并参与编剧的电影《侏罗纪世界》豆瓣评分7.6分，他还参与了2019年《星球大战9》的编剧。



编剧德里克·康纳利2012年编剧的电影《安全没有保障》豆瓣评分6.5分，2015年参与编剧的电影《侏罗纪世界》豆瓣评分7.6分，2016年参与

编剧的电影《怪兽卡车》豆瓣评分6.0分，2017年参与编剧的电影《金刚：骷髅岛》豆瓣评分6.6分，他也参与了2019年《星球大战9》的编剧。



编剧迈克尔·克莱顿2015年参与编剧的电影《侏罗纪世界》豆瓣评分7.6分，他平时负责电视剧的编剧居多。



看这部电影主要是因为该系列电影比较有名又是科幻大片，所以亲自去电影院看一下效果如何。



目前该片票房突破10亿豆瓣评分7.0分，言归正传讲电影。


(观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！)

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7.3 

侏罗纪世界2 (2018)

影评(47)

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侏罗纪世界2/Jurassic World: Fallen Kingdom(2018)
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