



《侏罗纪世界 2》是由美国 环球影业 公司出品的科幻冒险电影，由 胡安 ·安东尼奥·巴亚纳 执导， 克里斯 ·帕拉特 、 布莱丝 ·达拉斯·霍华德 等主演。该片将于 2018年6月15日在中国大陆上映、北美2018年6月22日上映。









导演 胡安 ·安东尼奥·巴亚纳2012年执导电影《海啸奇迹》豆瓣评分7.5分，2016年执导电影《当怪物来敲门》豆瓣评分7.2分。









编剧 科林 ·特雷沃罗2015年导演并参与编剧的电影《侏罗纪世界》豆瓣评分7.6分，他还参与了2019年《星球大战9》的编剧。









编剧

德里克 ·康纳利

2012年编剧的电影《安全没有保障》豆瓣评分6.5分，2015年参与编剧的电影《侏罗纪世界》豆瓣评分7.6分，2016年参与

编剧的电影《怪兽卡车》豆瓣评分 6.0分，2017年参与编剧的电影《金刚：骷髅岛》豆瓣评分6.6分，他也参与了2019年《星球大战9》的编剧。









编剧

迈克尔 ·克莱顿

2015年参与编剧的电影《侏罗纪世界》豆瓣评分7.6分，他平时负责电视剧的编剧居多。









看这部电影主要是因为该系列电影比较有名又是科幻大片，所以亲自去电影院看一下效果如何。









目前该片票房突破 10亿豆瓣评分7.0分，言归正传讲电影。



