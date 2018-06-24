嘶吼升级,观《侏罗纪世界2》有感

作为电影史上最著名的恐龙电影《侏罗纪公园》的续集兼重启之作,本片可谓是未赢先热,有了前一部《侏罗纪世界1》不错的口碑和票房,本片也早早的被提上议事日程.今次.这部续作终于上映.

其实无论是《侏罗纪公园》还是《侏罗纪世界》,在这里面,人类从来就是配角,主角只是那些史前巨兽得以跃然银幕,该系列的首部电影,最后霸王龙的嘶吼早已成为影史上最经典的画面之一.当然电影技术发展到了今天,虽然斯导已不再是是本片的导演,然而,对于恐龙的升级,本片还是相当不错的.

作为衔接前作的第二步作品,虽然有了前作女主角穿着高跟鞋依然健步如飞这样的诟病,本片是一上来就作出了自黑,也算是老美的一贯做法.接下来剧情的发展中众多的致敬前作《侏罗纪公园》的梗,更是让老影迷感动.

但是,说实话,本片的硬伤还是不少,科学基因合成的那只暴虐迅猛龙显得稍有突兀,设置也显得牵强,一众恐龙的生活习惯和真实的恐龙还是出入蛮大的,不过,这些都不重要,对于这种爽片,我唯一的乐趣就是看恐龙如何暴虐人类,仅此而已.

由于导演对于本系列要打造所谓的恐龙宇宙,剧中的彩蛋也是必不可少,贯穿整个系列的李博士最后早早的逃之夭夭,不知道下一步还会有什么阴谋,最后彩蛋里飞到城市里的翼手龙会怎样,这个梗也是对应了第一集《侏罗纪世界》中最后小男孩的话,那就让我们期待下一部《侏罗纪世界3》中来给出答案吧.

由于看的是4DX的版本，所以在恐龙奔跑的时候，座椅的震动感还是十足的,有种身临其境的代入感,好评!以及恐龙撕喉时的音效处理也是相当的棒,其中电闪雷鸣时的场景时4DX的效果也相当不错,很好的一次观影体验,再次谢谢时光网的组织.