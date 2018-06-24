网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Mtime上海时光影迷会>>嘶吼升级,观《侏罗纪世界2》有感

嘶吼升级,观《侏罗纪世界2》有感

加入收藏

2018-6-24 18:42:22

          作为电影史上最著名的恐龙电影《侏罗纪公园》的续集兼重启之作,本片可谓是未赢先热,有了前一部《侏罗纪世界1》不错的口碑和票房,本片也早早的被提上议事日程.今次.这部续作终于上映.

          其实无论是《侏罗纪公园》还是《侏罗纪世界》,在这里面,人类从来就是配角,主角只是那些史前巨兽得以跃然银幕,该系列的首部电影,最后霸王龙的嘶吼早已成为影史上最经典的画面之一.当然电影技术发展到了今天,虽然斯导已不再是是本片的导演,然而,对于恐龙的升级,本片还是相当不错的.

          作为衔接前作的第二步作品,虽然有了前作女主角穿着高跟鞋依然健步如飞这样的诟病,本片是一上来就作出了自黑,也算是老美的一贯做法.接下来剧情的发展中众多的致敬前作《侏罗纪公园》的梗,更是让老影迷感动.

          但是,说实话,本片的硬伤还是不少,科学基因合成的那只暴虐迅猛龙显得稍有突兀,设置也显得牵强,一众恐龙的生活习惯和真实的恐龙还是出入蛮大的,不过,这些都不重要,对于这种爽片,我唯一的乐趣就是看恐龙如何暴虐人类,仅此而已.

          由于导演对于本系列要打造所谓的恐龙宇宙,剧中的彩蛋也是必不可少,贯穿整个系列的李博士最后早早的逃之夭夭,不知道下一步还会有什么阴谋,最后彩蛋里飞到城市里的翼手龙会怎样,这个梗也是对应了第一集《侏罗纪世界》中最后小男孩的话,那就让我们期待下一部《侏罗纪世界3》中来给出答案吧.

          由于看的是4DX的版本，所以在恐龙奔跑的时候，座椅的震动感还是十足的,有种身临其境的代入感,好评!以及恐龙撕喉时的音效处理也是相当的棒,其中电闪雷鸣时的场景时4DX的效果也相当不错,很好的一次观影体验,再次谢谢时光网的组织.

 

7.3 

侏罗纪世界2 (2018)

影评(51)

收藏(1538)

侏罗纪世界2/Jurassic World: Fallen Kingdom(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2068800/blog/8041469/
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Mtime上海时光影迷会 12492

RSS订阅

Mtime上海时光影迷会

78601名成员4723个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 