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神秘的美人

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2018-6-26 23:56:52

《白日美人》是由路易斯·布努埃尔执导，凯瑟琳·德纳芙、让·索里尔主演的剧情片，于1967年5月24日在法国上映。1967年该片获得第32届威尼斯国际电影节金狮奖，在上海电影节再次上映。



导演路易斯·布努埃尔1970年导演并参与编剧的电影《特丽丝塔娜》豆瓣评分7.7分，1972年导演并参与编剧的电影《资产阶级的审慎魅力》豆瓣评分8.3分，1974年导演并参与编剧的电影《自由的幻影》豆瓣评分8.6分，1977年导演并参与编剧的电影《朦胧的欲望》豆瓣评分8.3分，1970年以前他也有很多作品。

编剧-克洛德·卡里埃2010年编剧的电影《第四堵墙》豆瓣评分7.3分，2011年参与编剧的电影《苦妓追忆录》豆瓣评分6.8分，2012年参与编剧的电影《艺术家与模特》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧的电影《忍石》豆瓣评分7.8分，2015年参与编剧的电影《女人的阴影》豆瓣评分7.3分，2017年参与编剧的电影《一日情人》豆瓣评分7.4分。



看这部电影主要是因为对这部被称为《昼颜》始祖版的故事很感兴趣，加之正好土豪兄邀请所以我去看了这部电影节的电影。该片豆瓣评分7.6分，言归正传讲电影。


             （观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

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标签： 影评(13188)

7.9 

白日美人 (1967)

影评(126)

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白日美人/Belle de jour(1967)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/13417984/blog/8041649/
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