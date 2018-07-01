《7日恩德培》：真实的虽远必诛





苦苦等待之下，终于看到了新版《火狐一号出击》（直译：7日恩德培）这部能冷静的诠释“虽远必诛”所有含义的电影。

电影海报





虽远必诛其实绝不是一种文艺煽情，而是弱肉强食的世界之林中的一种现实拷问，当然对象一般是国家、政府、一国的精锐武装力量。恩德培事件发生于1976年，无论当时遍及欧亚的恐怖主义是如何产生的（德国红军派、爱尔兰共和军、日本赤军、意大利红色旅、西班牙艾塔、巴解组织、黑色九月、黑豹等等等，遍地开花），你的国民被劫持到4800公里之外非洲治外小国，该怎么看、怎么办？更重要的是，在恐怖分子枪杀人质的最后期限来临之前怎么快办？

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《火狐一号出击》并没有将电影重点聚焦于真实突击行动只有不到一个小时的战斗场景，而是将镜头推回历史，倾听以色列政治家的博弈、内阁的决策、民众的真实声音甚至是恐怖分子与家人最后道别的细节。官方腔调当然是“坚决不与恐怖分子谈判，决不放弃每一个同胞”，但面对被劫持法航班机的当事国法国不出手、劫机目的地乌干达政府不配合，以色列政府向着确保人质安全这个最大目标，一边多方沟通联系进行外交努力（甚至是谈判），一边细致的着手准备军事行动方案。为了80多名同胞，总理、内阁、摩萨德、国防军特战单位都高速运转起来，“野小子”特种部队全数召回日夜进行模拟突袭。

以色列特种部队





此时，民众拷问政府，我不管你平时奉行什么政策、现在采取谈判或者是什么手段，不要“请大家放心”的口头承诺，我只要我的家人全身而返。舞者责问军人男友，难道缺了你以色列就国将不国了，你可以不回去么？男友回答舞者，我去正是为了你们能自由的不受威胁的进行舞蹈创作。内阁悄无声息的望着总理，你的行动我们都支持，可你的政治前途自己掂量。国防部长对犹豫的总理苦苦相劝，因为以色列确实不能妥协。要准备承受25%以上的人质伤亡率，电车理论时隐时现。对突袭行动，谁也没有绝对把握，总理拿出了自己的担当，决断之前做好引咎辞职的打算。所以，最终拷问的还是这个国家特别是几个核心领导的决心、意志和果决的行动能力。

最终，一场虽远必诛的行动准备在这个被阿拉伯国家重重包围的弹丸之地，毫无回头可能的默默向前推进着。四千多公里之外，当事的另外几方却呈现出一副乐观祥和的诡异气氛。凝望深渊的巴勒斯坦和德国劫机者，听到以色列愿意谈判的反馈，喜不胜收，以为解放事业、社会主义革命取得了重大胜利。乌干达阿明总统，以为自己成功的给以色列some color see see（阿明入侵坦桑尼亚时，以色列却拒绝给他提供武器援助），即将在世界政治舞台上大放光彩。

时任乌干达总统阿明





虽远必诛的最终依靠还是坚实的军事力量，不是要强大的像美军空袭利比亚一样，绕半个地球搞空袭，关键是要迅速、准确、隐秘、致命。于是，4架C130飞机（相当于运8）载着特种部队奔向遥远的非洲。这一路上，需要跨越埃及、苏丹、索马里、埃塞俄比亚、沙特和肯尼亚等国的领空，这些国家大多与以色列有深仇大恨，只要机群被发现肯定折戟沉沙。依靠强大的情报能力、指挥能力、电子战能力和特殊外交努力，“野小子”乘机闪电凌空，成功救出人质顺利返回。此次行动死亡四名人质、一名军人，远低于25%的预估伤亡率。以色列突击队还顺带炸毁了十几架乌干达战斗机，既是返航过程中确保安全反追击的一种手段，也是反过来给阿明some color see see。一天之内，阿明苦心经营的乌干达空军就不复存在了。

特种部队和人质归国





突袭恩德培这场行动，以色列悄然完美诠释了 “虽远必诛”的国策，其一：不放弃每个同胞；其二，以血还血，以牙还牙。对于自己的同胞，以色列无论花费多少代价都要拯救；对于侵犯以色列利益的国家，无论多远都要他们付出代价。





布满弹孔的机场航站楼





“虽远必诛”,以色列是这么说的，也确实是这么做的。





