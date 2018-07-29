狄仁杰，这次换你来维护世界和平！

据本片编剧张家鲁爆料，徐老怪一直都很想拍《哥斯拉》（徐克也予以承认）。这样看来，像怪力乱神、魑魅魍魉出现在任何一部徐氏电影中也就并不违和了！在徐氏电影里，黄飞鸿能飞檐走壁、座山雕会开飞机，那么狄仁杰斗一两只“妖怪”又有什么可大惊小怪的呢？这就是徐老怪的调调，亦如姜文老师的调调永远让人抓耳挠腮一样！更何况，《唐人街探案II》都可以出现道观五行阵的情节，凭什么狄仁杰就不能修一回仙呢？

据徐老怪自己透露，如果不是碍于09年时的技术条件限制，当年《狄仁杰之通天帝国》就已有3D拍摄意向。现如今徐老怪资金充足，技术成熟，没有理由不秀一把特效（他从来都不是走烧脑悬疑风格的）！特效大片配合上五角场万达影城IMAX巨幕，的确堪称是视听盛宴。片尾巨型百目斗法巨猿，IMAX宽屏像是把观众也包裹进了屏幕里一样，震撼的效果渗入每一根毛细血管，叫人血脉喷张！

徐老怪在和编剧张家鲁录制《狄仁杰之神都龙王》的同声评论时，就无不得意地表示过根本不担心反派的提早暴露会影响观众的观感。言外之意再明显不过，人家走的根本就不是解谜路线。从第二部开始，创作团队已经把大方向调整到“打怪”模式上了！有些观众一厢情愿地盼着“元芳”出现，殊不知在这徐老怪打造的狄仁杰宇宙里，古今奇观才是中心思想。所以观影前我就调整好了自己的心态，最后也的确很享受影片所带来的快感！

想从徐老怪的电影里领略现实主义风格，就跟想从王家卫的电影里嗅出商业气息一样——没事找罪受！

徐老怪暗示过，高宗皇帝会在《迦楼罗》那一集驾崩，然后武后开始逐步迷失在权力漩涡中。尉迟真金为避世选择归隐山林、水月领便当加之武后的党同伐异最终导致沙陀黑化。狄仁杰也受牵连被下大狱。之前那二十几副概念图可能不会统统拍出来。而且徐老怪一直在强调这部电影，狄仁杰不是绝对的男一号，也不是唯一的神探。这是一出三人戏，狄仁杰、沙陀忠和尉迟真金都是神探。一个文斗、一个武斗、一个医斗，三人缺一不可。狄仁杰只是在大家所收集到的线索基础上，抽丝剥茧，踢出临门一脚而已。所以，将狄仁杰系列理解成一部群戏也并不为过！

最后，特别鸣谢Mtime组织的这次观影活动