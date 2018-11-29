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蜘蛛侠大战未来岳父

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2018-11-29 7:11:26


《蜘蛛侠：英雄归来》是2017年漫威影业哥伦比亚影业联合出品，索尼电影娱乐公司发行的一部科幻动作电影乔恩·沃茨执导，汤姆·赫兰德迈克尔·基顿小罗伯特·唐尼玛丽莎·托梅雅各·巴塔伦乔恩·费儒劳拉·海瑞尔赞达亚·科尔曼等主演该片于2017年7月7日在北美公映，9月8日在中国大陆公映。



导演乔恩·沃茨2014年执导并参与编剧电影《小丑》豆瓣评分5.8分，2015年执导并参与编剧电影《玩命警车》豆瓣评分6.3分。



编剧约翰·弗朗西斯·戴利2011年参与编剧电影《恶老板》豆瓣评分7.0分，2013年参与编剧电影《超级魔术师》豆瓣评分6.0分，同年参与编剧电影《天降美食2》豆瓣评分7.1分，2014年参与编剧电影《恶老板2》豆瓣评分6.1分，2015年参与执导和编剧电影《假期历险记》豆瓣评分7.1分。



编剧乔纳森·M·戈尔茨坦2011年参与编剧电影《恶老板》豆瓣评分7.0分，2013年参与编剧电影《超级魔术师》豆瓣评分6.0分，同年参与编剧电影《天降美食2》豆瓣评分7.1分，2014年参与编剧电影《恶老板2》豆瓣评分6.1分，2015年参与执导和编剧电影《假期历险记》豆瓣评分7.1分。



看这部电影主要是因为比较喜欢看这种科幻片，加上有活动所以看一下效果如何。



该片历史票房突破7亿豆瓣评分7.3分，言归正传讲电影。


（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

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标签： 影评(13281)

7.4 

蜘蛛侠：英雄归来 (2017)

影评(190)

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蜘蛛侠：英雄归来/Spider-Man: Homecoming(2017)
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