电影看多了，觉得很多时候小片怡情、大片伤身。除少数品质的确高的大片之外，我喜欢一种甘甜清冽的电影，不要浮躁的都叫终极、最后一战，别再用绝杀、极限这么煞爆眼球的字眼，不要想不好名字就一律叫做“总动员”。是什么就拍什么，简简单单就好，故事讲到位就行了。

《干预》（L'intervention）我是六一那天看的，取材于真实历史事件。

首先，什么叫做基于事实事件改编（Based On True Event）。是主要基于事实，但不排斥对细节进行艺术解读和对部分条块、时间线上的艺术化加工，使历史更优雅的以电影方式呈现。

比如《黑鹰坠落》，既还原了美军在索马里的失败特种作战行动，成为了特战片教科书，又展示了游骑兵、三角洲等美军特种部队的现代骑士精神。



《猎杀本拉登》的英文片名zero dark thirty是一句军事术语，既提示了作战行动发生在伸手不见五指的暗夜，也暗指中情局一票连续一百多天“白加黑”疯狂工作的情报分析师在完成任务之前，是过得暗无天日的。

这类电影其实一直都有强大的生命力，但不同的艺术加工量，造就了不同醇度的电影。成色好坏很难一概而论，正如有的人喜欢干白，有的人喝红酒还加雪碧，各有所爱吧。比如，数十亿票房的《战狼2》《红海行动》，硬是把一弹未发的撤侨行动，拍得像联合空对地打击一样。但大部分国人就好这口啊。

回到《干预》，它讲述了法国一支小规模精英特种部队在1976年2月初参与到法属吉布提的人质解救行动，并成功救出了被恐怖分子整车劫持到吉布提和索马里边境的1名老师和31名孩子。电影只有98分钟，好莱坞B级片的片长，长得有点不能让人嗨起来的样子。

在漫长的外交努力期间，特战队员完成了战前侦察，选择并建立了狙击阵地，准备一举拿下5名恐怖分子。法方先用含安眠药的饮食让校车上的孩子们沉沉睡去了，这样可以最大程度的避开狙击时可能发生的误伤。抓住战机之后，在中尉的指挥之下，5支狙击步枪发起协同攻击，5名恐怖分子应声倒地。

一般警匪电影的人质劫持事件中，劫匪倒地也就圆满结束了。可在这个特殊环境下，战斗只是刚刚开始。索马里边防部队立即向校车和法国这支特战小组发起了攻击。干预特遣班和中情局特派员6人面对蜂拥而来的数十个敌军，用几乎枪枪爆头但射速并不高的狙击作战，给敌军前锋、机枪手等等以沉重打击。但在法国海外军团直接支援之前，仍然是艰苦鏖战。

电影中，布鲁托中尉和其他4名地区干预特遣班（简称ECRI，是后来大名鼎鼎的法国国家宪兵干预队GIGN的前身）队员技艺高超又极尽克制的干预作战行动，索马里政府军与吉布提劫持校车的恐怖分子之间千丝万缕的联系，中情局与克格勃暗中插手非洲事务、美苏冷战中针锋相对的较量，爱丽舍宫的政治家们对法国海外军团和干预特遣班的牵制，组成了四重“干预”。最终，又交织融合起来，在“干预”这个简约直接的片名之下，对43年前这场激烈但又有节制的战斗进行了很好诠释。

电影对于狙击作战是写实的，比如特遣班队员进入预设的狙击阵地之后。这才是考验狙击手的现实战场，烈阳、风沙、缺乏饮食、敌情瞬息万变，而陪伴他们的只有一次次的协同攻击前的报数和长达数小时的漫长等待。根本不像中国电影和抗日神剧的狙击手那般潇洒。

同时又是照顾人心细节的，一名小女孩在交火中不幸丧生，一把年纪的大叔特战队员抱紧小女孩遗体失声痛哭。当海外军团的将军向他们祝贺行动成功时，布鲁托中尉爆发了，“这算哪门子成功，你要去给她的父母说行动成功了？”。是的，一个人也是生命的遗憾啊，这不是庆功的时候，这绝不是一个可以随意抹掉的数字。



当然，损失率高低也是判定人质解救行动成功与否的重要指标。2002年，莫斯科剧院人质事件中，在俄国军警及阿尔法小组消灭39名恐怖分子的同时，也有至少129名人质因为俄军的麻醉气体而死亡。2004年，俄罗斯北奥塞梯共和国别斯兰人质事件中，1200多人被劫为人质，最终有333名人质死亡。

其中也不乏军人特色的戏剧冲突。海外军团的士兵也是老子天下第一的牛气劲儿，看不惯这群身着便服不像军人的特战，甚至面对军衔比自己高的军官也敢言语伤人。可战斗结束特遣班拎枪归来的时候，又一个个军姿严整的敬了军礼。“战场打不赢，一切等于零”，这逻辑就是这么简单。





电影最后的陈述也很简单，特战队员的征途不是星辰大海，他们的日常不过是要完成好一个又一个的棘手任务。当年，两个地区干预特遣班重组为法国国家宪兵干预队，也就是GIGN。次年，法属吉布提独立，法国拥有保留吉布提军事基地的特权。

此后的四十多年中，这支规模始终不过数十人到一百多人的特种部队，已执行超过1000次任务，解救超过500位人质。其中，1994年成功解决法国航空8969号班机劫机事件，2011年本事件被拍成法国电影《突击》（L'assaut）。



