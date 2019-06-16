



《疯狂的外星人》由 宁浩 执导， 黄渤 、 沈腾 领衔主演，汤姆 ·派福瑞、 马修 ·莫里森 、凯特 ·纳尔逊三位美籍演员也加盟出演该片。该片于2019年2月5日上映 ， 2019年4月28日荣获第二十六届北京大学生电影节最受欢迎影片 。









导演 宁浩 2012年执导并参与编剧的电影《黄金大劫案》豆瓣评分6.8分，2013年执导并参与编剧的电影《无人区》豆瓣评分8.2分，2014年执导的电影《心花路放》豆瓣评分7.1分。









编剧 孙小杭 2013年参与编剧电影《近距离击杀》豆瓣评分6.0分，2014年参与编剧电影《心花路放》豆瓣评分7.1分。









编辑董润年 2013年参与编剧电影《厨子戏子痞子》豆瓣评分7.1分，2014年参与编剧电影《心花路放》豆瓣评分7.1分，2015年参与执导并参与编剧的电影《恋爱中的城市》豆瓣评分5.6分，同年参与编剧电影《老炮儿》豆瓣评分7.7分。









编剧吴楠 2015年参与编剧电影《 王朝的女人 ·杨贵妃 》豆瓣评分 3.6分，2016年参与编剧电影《 大头儿子和小头爸爸 2 ： 一日成才 》豆瓣评分 4.3分，2018年参与编剧电影《 新大头儿子和小头爸爸 3：俄罗斯奇遇记 》豆瓣评分 4.9分，2019年自编自导的电影《狗眼看人心》豆瓣评分6.2分。









看这部电影主要是想看一下疯狂系列第三部有科幻题材的故事质量如何，而且又有喜欢的黄渤、沈腾一起出演。









该片历史票房突破 22亿豆瓣评分6.4分，言归正传讲电影。





（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）