哪吒2这部电影个人投资收益如何？能投资吗？

故事梗概：

东海龙王在得知三太子被哪吒打败后羞恼成怒，发誓要替儿子报仇，碍于太乙真人的关系又不敢违背天庭的律令再次侵犯陈塘关，于是联合南海龙王敖钦将李靖引到海岛并将东海之底天庭囚禁的麒麟之王设法放出一举消灭哪吒和李靖等官兵，为儿子报仇，在师傅太乙真人的帮助下哪吒为救父亲力战恶兽，将麒麟之王打死化为龙珠永存海底，东海龙王敖广也因计谋失败被天庭将其囚禁于海底炼狱500年，为陈塘关百姓带来500年的安宁。

影片名称：《我是哪吒2之大闹东海》

类 型：动画、冒险、喜剧

导演：杨加助（暂定）

监制：李振扬

制片人：黄晨杰、刁文静

时长：89分钟

制式：2D/3D

目标受众：全年龄段、合家欢

上映日期：2021年

出品公司：上海容纳文化传媒有限公司、北京鼎珍影视文化传媒有限公司

超级IP：

1、哪吒，家喻户晓，是中国古代汉族神话传说人物之一。

2、对于其角色的记载源于元代《三教搜神大全》，活跃于明代古典小说《西游记》、《封神演义》（一般俗称《封神榜》）等多部文学作品中并不断被传播。

3、一个顶天立地的神话英雄，符合当下对正能量和动漫电影的认知。

4、《捉妖记》、《大圣归来》、《哪吒之魔童降世》等影视作品已经将神话主题的影片达到一种新的高度，对于哪吒观众有一定的期望值。

核心卖点：

1、命运和抗争、饿兽和少年，一篇永不放弃的抗争故事

2、多部成功影片加持，本部影片主创团队、制作公司有过多部成功影片案例，荣获众多奖项，为影片保驾护航。

3、金牌团队制作，参与《哪吒之魔童降世》团队倾情加盟，金牌编剧精心制作，人气声优鼎力相助。

4、市场或缺题材，影片拥有良好的三观，适合全年龄段，受众基础稳定，属于国内动漫市场或缺题材。

5、剧情全程高能，区别于传统哪阡动画影片，全程剧情渲染能力感人，极易共鸣。

对于个人电影投资者，想要在电影产业分一杯羹，那就要理性选择，要根据自己的情况选择适合自己的，投资最忌讳的就是盲目，盲目投资的下场就是亏本，因此别为了怕麻烦就听信别人推荐的项目，切勿急功近利，让利益冲昏了头脑而做出错误的选择，更多相关问题欢迎咨询：17841350405