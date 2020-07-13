电影《勇敢的你》什么时间上映？可以参与份额认购吗？

原《平凡世界之全民战疫》更名为《勇敢的你》

电影《平凡世界之全民战疫》根据抗疫期间各行各业真实的原型人物、故事改编，从不同视角展现普通人在这场抗疫战争中带给我们的感动，聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻，塑造抗疫战斗中熠熠生辉的平民英雄群像，多方位展...

如今国内疫情形势已经趋于平稳，在相关部门的指导下；电影《平凡世界之全民战疫》根据抗疫期间各行各业真实的原型人物、故事改编，从不同视角展现普通人在这场抗疫战争中带给我们的感动，聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻塑造抗疫战斗中的平民英雄形象，不仅仅展示抗疫的付出，以及中国人民团结一心、共渡难关的温暖情谊。又一部催泪大片正在完成，肯定会有不一样的收获。

这次出演本部电影的演员有陈乔恩、周一围、包贝尔、秦牛正威、陈卓、张伦硕、晨阳、赵亮等实力派演员，这一版本的电影和《我和我的祖国》是差不多的，也是分成五个部分。堪称“抗疫”版的《我和我的祖国》。

《平凡世界之全民战疫》秉承着“以小切口反映大主题、小人物折射大时代、小故事讲述大道理”的原则，剧本故事以真实人物事件为原型，以小人物视角切入，催泪感人，势必引发全民共情。

影片聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻，是一部多方位展现全国抗击疫情的付出，和中国人温暖情谊的电影 。

无论你是孩子的父母还是街道的志愿者；无论你是企业老板还是街道清洁工；无论你是宅家还是去抗疫一线。都在为自己的行动为抗疫做着贡献，这些人中有你有我，是14亿普通中国人的缩影……

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