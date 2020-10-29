《夺冠》三分给女排精神，三分给巩皇，这才使得勉强及格，前半段吴刚老师的全程面瘫脸和黄渤只剩下的单纯的模仿福建口音，以及一众小花的扭捏表演，这绝对不是排球粉丝眼中的铁血治军的袁伟民，陈忠和以及八十年代的那支无敌之师，陈忠和本人对于本片的抵制也是不无道理，但是但是，到了后面巩皇的出现，可谓挽救了这部电影，精彩的演绎了郎平的临危不乱，感觉就是本尊附体，忘了在洋人那里丑陋的花木兰里的巫师，这才是我们需要的巩皇。最后，真的要给女排姑娘们点赞，那些拿着高薪的国足的渣渣们，你们在干些什么，多学学吧 。

《姜子牙》之超级赛亚人大战九尾尾兽，隔了大半年，终于看到了彩条屋的新作品，十岁以下小朋友的童年噩梦系列，但是画面和光影效果确实是目前国内动画制作的最高水准毋庸置疑。整个剧情并没有描写姜子牙在伐商战役中的丰功伟绩，而是聚焦在这以后的故事，表现的更多的是姜子牙的人性的一面，可能是想表达的立意太多了，反而每个立意显得有点单薄，不够饱满，就在孙悟空，哦不，姜子牙爆衣，变身极意自在功模式超级赛亚人的时候，大战来自火影忍者世界的九尾尾兽，导演你这是日漫看多了吧，我差点笑出声来，就怕姜子牙突然来个龟派气功干掉九尾，好在天尊及时出现 hold 住全场。片尾三个彩蛋不要错过，不过和剧情有关只有一个，封神宇宙中最厉害的二郎神要来了，这个可是和正版孙悟空都五五开的厉害角色，导演野心可见一般。

《 喜宝》， 典型的玛丽苏电影，告诉你，有钱，真的是可以为所欲为的 。 郭采洁出演这类角色 感觉还是在演顾里 ，遗传基因的强大在张国柱身上体现的淋漓精致，张震老爸真的是帅，剧情 真的 俗套 到让人发指的烂，可以说，全片都是槽点， 如果有兴趣的朋友可以去翻翻以前的老版来看 。