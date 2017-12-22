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从前的从前

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2017-12-22 10:07:19

从前的从前有一堆人，准确的说一帮傻傻的二二的傻逼，然鹅傻得那么开心。二的那么嚣张。现在看看自己年少无知的发言，真是吐血了。尴尬的想把自己敲晕假装什么都没发生，唯一的借口就是少年需要成长。还好有这么一个地方记录傻逼的自己，诚如是。以前的人估计都变老了，小姐姐都变小媳妇了，小骚年都成猥琐大叔了。还好，我还是辣么帅，六块腹肌都变八块了。

其实吧，书读的越多羁绊越多，生活还是那个生活，破琴还是那把破琴，别说弹了，看都不想看，买来的书一页也没看，烧了也好还能烤肉呢。年少的自己都想像传说中那样读万卷书，行万里路，然后无敌于天下。 呵呵， 回头一看，流逝的青春以让自己泪眼婆娑。曾经的目标渐行渐远，但是无可奈何。然鹅...生活还是要继续么，对吧。不要放弃哦，因为你就是海贼王，驰骋在你梦想的路上，不屑于回头。我并不是海贼王的粉丝，但是多年前一个好哥们的一席话让我坚持到现在。 当年他听说我放弃了待遇优厚的工作，毅然决定读研的时候。他很不解， 我开玩笑说我已经上了贼船，下不去了。默然良久，他说，没什么，你是要做海贼王的男人。很多年过去，一句玩笑话，始终让我坚持。如今我博士都快毕业了，还不是海贼王，妈蛋，我TM连条船都没。

刚写完论文，深夜无人，突然想起这里的一帮傻逼，来看看。变化太多，但是我肯定我喜欢飘飘还是辣么好看，不绛寐都当妈妈了，妈蛋，还讲不讲理了。傻猫还是辣么傻，唉.....。NEO估计还是辣么傻比，等我回来请你喝酒哦。小葵估计已经出落成大美女了，念兹在兹，唉....。爱装逼的佐公公估计还辣么高冷，傻比吉良（卧槽，我居然还记得这个名字）去死，丑逼群主安好。

傻逼的青春，愿大家安好。我我我我。。。我我我。。。我我。。。我。。。又回来了

本来想放一首Passenger的《let her go》, 妈蛋完全不知道怎么操作！！！尝试了一万次，气吐了血了，要不是舍不得我这Alienware我就砸电脑了（完美装逼，谢幕，请二等继续你们的表演）

 

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妖姬面似花含露，玉树流光照后庭。

楼主

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2017-12-22 11:21:44

呵呵哒~~~是要成为海贼王的男人啊，还是要成为海贼王的男人啊……

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从此再不提起过去，痛苦或幸福，生不带来，死不带去。
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1 楼

不寐绛 1594470

不寐绛

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