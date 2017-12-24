《芳华》：究竟说了多少个故事

芳华

Youth

(2017)

前天趁着一点空闲时间，我和老孙赶忙到了电影院膜拜《芳华》，开始的时候，时间流水般陈述，懵懵懂懂般过日子，因为看过预告片，所以一直以来，我都在屏气凝神地等待着冯小刚（后来才知道是严歌苓的故事）要讲的究竟是个什么故事。直到后来在哭的稀里哗啦中看完了之后，才发现这部电影，并没有那么简单。

那么问题来了，这部电影究竟讲了几个故事？讲了几个人的故事？讲了多长时间的故事？在分析这个三个问题之前，我先和大家讲几个小故事。

一、 冯小刚的故事

这个故事的绝大部分原型来自于王朔的《动物凶猛》中冯裤子的故事。《动物凶猛》是一部类似王朔自传式小说，后来被拍成电视剧，叫《与青春有关的日子》（下称“青春”），在《青春》中，王朔化名方言，与冯小刚（化名冯裤子）等人皆出身在部队家庭，成长在部队大院。因为那段“阳光灿烂的日子”，方言等人的父母早就被脱离父母的管教，一帮年轻人成天黏在一起“拍婆子”、吃吃喝喝、溜冰、打仗，在来北京，这种人统称为“顽主”。去年，冯小刚主演的《老炮儿》，其实将的就是大多的老北京顽主的现状，所以当冯小刚审批战刀，出现在什刹海“查架”的时候，心里本着的就是老北京顽主的那一套，然而他碰到了现在北京现代化的顽主，结果的悲壮由此可见。和王朔他们一起瞎混的日子，在快结束的时候，冯裤子从广州回到北京，不知道什么时候开始，就开始变成了婉转电影的导演了，后来也不知道过了多少年，方言在北京西站碰到冯裤子，问他是不是拿了“宝石”跑路了，冯裤子说没有见过宝石，却在不知道什么时候开始玩起电影来了。

说回《芳华》这部电影，据说是严歌苓的朋友向冯小刚推荐的，冯才刚看完之后，随即排版决定，一定要拍出来，之后就开始了电影的运作过程了。说这么多，其实就是想引这么一句话，与《青春》一样，《芳华》讲述的其实也是冯小刚的青春。

二、 严歌苓的故事

《芳华》制作的时候，严歌苓接受采访，说《芳华》是她最诚实的一本书，那里边有很多她对那个时代的自责、反思。小说原名《你触摸了我》，在小说中，严歌苓化身穗子，讲述她在文工团已经后来去当了战地记者的事情以及后来她成为知名作家之后各地轮转的事情，在故事中，“很多我不敢说的话，都借了穗子的口说了出来”，但是就冯小刚所导演的这一版戏中，穗子还是有很多的话想说但是没有说出来，作为旁白者，也作为第一口吻叙述者，穗子经历了文工团内部的青春荡漾、青春放肆以及青春中的那些自私和偏执。很多次，穗子想到要帮助何小平，但是她绝大多数时候，也只是同情何小平，并没有站出来说些什么。她敬佩“活雷锋”刘峰，但是打心底里，她是个怯弱的人，这之中也包括她一直爱着陈灿，但是一直都怯懦地不敢表白，直到后来骨气勇气要表白的时候，发现陈灿已经和郝淑雯好上了。影片中，时光一去不复返，但是如果有如果，如果在那个时候，严歌苓上去维护了一下何小平，上去为刘峰做些什么，上去勇敢地向陈灿表白，也许故事的结局就会很不相同。所以在若干年之后，严歌苓才有了那句“那里边有很多我对那个时代的自责、反思”。但是区区女子，在大卷流之中，她其实是什么也做不了的。

严歌苓生于1958年，与冯小芳同龄，在文革的大浪潮中，她离开上海老家，考进成都军区文工团，主要为跳芭蕾舞。那是在1970年，是严歌苓正青春的时候，《芳华》也就是从那时候开始。1979年，对越自卫反击战爆发，严歌苓成为了战地记者，随即离开了文工团，而后也许是因为家族文艺份子的基因强大（严歌苓的祖父即父亲都是有名的文学艺术家），严歌苓走上了文学的道路，再后来，故事就通过笔端走到了纸上，通过冯小刚的手走上了银幕。

三、 何小平的故事

电影《芳华》里，其实何小平才是整部电影的主线，她的故事，可以说是一个故事，也可以是几个故事的组合。小说何小平的身世，其出生在老北京，父亲在其六岁的时候不明就里的入狱。何小平参军的时候大概是18岁，当时是1970年，其父亲在其6岁的时候就入狱了，也就是1958年就进去了。1958年属于大跃进的第一年，当时全中国上下都在批判极左思想，极左思想最早爆发在部分小干部群体中，后来被放大，才导致全国上下的大思潮大批判。何小平的父亲在那个时候“被”进去，一定程度上可以说明当时的何小平出生在一个干部家庭，而其在母亲改嫁之后，继父并不接受她，从那时候开始，她开始市场遭受异样的眼光及异样的遭遇，尽管如此，其出色的跳舞技术还是被人给发现了，足以证明其遗传的天赋或者童年的优越。生活的越艰难，何小平就越想念父亲，在很长一段时间，其生活的勇气，甚至可以说是依赖，就是对父亲的未来的期待。以至于后来知道父亲不在了之后差点坚持不下去，还好这个时候有“活雷锋”在身边，所以她的骨子里对刘峰究竟有多亲近，难道就只是因为“只有刘峰一个人对她好”吗？我觉得不是的，对于刘峰，她有感恩，也有依赖，最主要的，刘峰在那一段时间里，成为了她活下去的勇气了。

如果说冯小刚和严歌苓的故事是属于哪个时代的事情，但是到了何小平，故事就开始具有穿透力了。远古的故事我们就不说了，你不觉得现实中的何小平其实也随处可见吗？尤其在于那些曾经因父亲或母亲忽然不在了之后的个体，然后周边的各种异样的眼光好似各种不能容忍其存在的利剑，一把把插在其身上。且不说其家人是如何的，这本身就应该是一个备受关怀的个体，然而现实中的温暖却让她感到不可触摸，所以她要逃避，但是后来发发现，逃到哪里，都难逃人的世界。这本身就是个悲伤的故事。

四、 越战老兵的故事

老兵，这个一个值得我们每个人都尊敬的名词，也是一个我每每触及后都唏嘘感慨的名词。说老兵的故事之前，我做个小小插曲：我生于广西长于广西，真实碰巧我身边就有很多曾经参加过越战的老兵，我老家的前巷，有个曾经参加过越战的老兵，据说曾经侧胸中过一枪，越战结束后就退役回家务农了，开始时娶了个本地的媳妇，后来因为生活穷困潦倒，媳妇跑了再也没有回来，后来又娶了个云南的媳妇，后来又跑了，再后来，这位越战老兵就对生活失去了希望，和其唯一的儿子相依为命，同时也开始嗜酒，经常都醉卧街边。后来他终于在穷困潦倒中因为嗜酒过度撒手人寰，其儿子是我的发小之一，在其父亲不在之后，这位发小忽然间就像不怎么会笑一样，成为一个为不怎么认识的人了。还有一个越战老兵是另外一个村的，腿上中过一枪，因为枪伤的关系，干活都使不上力气，所以在年至中年之后，也曾经和其他的战友一起到所在乡镇的民政部门去领取救济粮，这个救济粮的存在，在我的观念中本身就是一件比较悲凉的事情，不知道为什么，我总觉得这些曾经拿身子冲上前线去保家卫国的人，而今却因为战争伤害生活在社会的最底层，这不管怎么说，都是一件不可思议的事情。更为可恶的是，不时就能听到有关部门克扣老兵救济粮之类的事情，每每都能让人既愤慨又无奈。近些年来，听说时况好些了，一位好朋友的父亲也曾为越战老兵，听他说现在的越战老兵不仅每个月可以领到救济粮，还能领到一些费用补贴家用了。然而，那些经历过越战的人，尤其是生活在社会底层的他们，现在还有多少人活着呢？还有一个故事我是听我爸说，说是近几年开始，每年一到清明节，就开始有全国各地的越战老兵驾车来到广西，与广西的老兵一道，去寻找那些曾经的战友的坟、塚，一起祭奠，一起哭喊，和那些曾经一起在战场上出生入死的兄弟聊聊天、喝喝酒，有些当时仓促，好几个人葬在一起，有些坟墓因为久没有人管理，已经被灌木丛给淹没了，还有些，坟墓在哪里都不知道，只隐约记得当时大战的位置了。

《芳华》的拍摄现场，冯小刚特地邀请了部分的越战老兵来现场参观了，同时也与摄影组一道向老兵致敬。这个社会，终于开始意识到老兵的珍贵了，但是意识还只是意识。电影中，“活雷锋”刘峰在战争中失去了右臂，在退役后艰难维持生计，前妻嫌弃他不辞而去，空留他一个人在海口摆地摊过日子，还碰到了“讹人”的城管队伍，打了起来。曾经的战斗英雄，为了保家卫国身负重伤，而在没有战争的时代里，他却生活到了时代的底层，像是被时代抛弃的人。郝淑雯在看到刘峰后，才一低头，再抬起头时已经泪流满面，嘶吼着控诉城管执法队欺负战斗英雄。而彼时这个社会像是才想到，这个人曾经用身体，用生命去为了他们保卫家园。

电影花絮里说，冯小刚拍这部片子，动了别人几十年来都不敢动的东西，“冯裤子”老师向来胆子够大，特立独行。而在采访中，他说这部片子几乎是“一点也没有剪掉”，很开心，也足以说明这个时代其实一直都在变好。

《芳华》中讲的故事其实还远不止这些，才女严歌苓向来以关注社会特殊角度和阶层的人的内心世界而著名，其著作视角算不上的宏大场面，但是每一个都是极为鲜明的个性和独特的视角。《金陵十三钗》中，以歌妓的视角讲述战争中女性的坚贞和刚韧；《小姨多鹤》中以日军投降后留在中国大陆的日本女人视角来感受这个世界，讲述人性的坚韧和母性的伟大，等等。《芳华》中，林丁丁等人光鲜的表面下对何小平的欺凌、对活雷锋的落井下石、对他人的冷漠都描写得淋漓尽致。故事的结尾，刘峰写信给何小平，一起去墓园中给死去的战友祭奠，而后在车站中，何小平终于说出那句珍藏了多年的话，两个孤苦的灵魂终于靠在了一起。严歌苓式的战争其实大多时候体现的都是一种真正中男男女女的悲壮，她好似就在战争之中，在某块石头或者墙体后面，看着那正在发生的一起，然后，既不是指挥也不是首长，她就是某个小角色，讲着属于小角色的故事，但是这个故事讲起来，才让人感觉这就像是身边的事。