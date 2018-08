立意高远——《南方公园第20季》 **《南方公园第20季》片名South Park Season20(2016)。 美国喜剧动画片。 本季改变了以往单元剧的形式,10集讲述了一个紧密结合现实的宏大故事。粗略来看,本季主要两条线索,一条是和上季剧情相关的第45届美国大选活动,另一条是在讨论网络暴力以及不受约束的网络监管。如果结合利用网络谣言左右45届美国总统大选,以及最后两集的线索融合,其实两条线索还是同一条主线,主要还是讨论了现代社会中人们对于网络隐私、网络暴力和网络监管的态度。 和以往敢想敢说敢拍的《南方公园》一样,乘着美国总统大选的春风,剧情紧扣45届美国总统大选活动。其实拍摄本季前几集时,编导看好的是希拉里,虽然也有恶搞希拉里,但不如恶搞川普来的猛烈。两位竞选人在剧中的形象,只不过是巨型灌肠器(川普)和大便三明治(希拉里)。 其实从编导对两位候选人的态度就可以看出编导对候选人的态度了,编导对希拉里的形象总体比较仁慈,没有刻画描绘多少黑点,而描写到川普时,丝毫没有任何顾忌,不仅让一个同性恋、种族主义者、说话都说不清楚、黑历史满满的南方公园学校老师Garrison取代川普,还让他丑态百出满嘴喷粪。 本季演到后半段时,现实生活中川普当选,可在剧中Garrison早已经自毁长城丑态百出,被支持者追打。没办法,毕竟川普当选了,只能赶鸭子上架直接让Garrison当选。Garrison当选一段,可以明显看出剧情有所跳跃,不过后面就好了,因为编导们可以毫无顾忌放心大胆地拿Garrison开涮了。 本季更多的精力聚焦社交网络、网络暴力、性别歧视这些我们日常生活中随处可见的事情上。网络越发达,人们越是无法离开网络,当有几个人因为受不了网络暴力而退出社交网络时,一段时间内宛如行尸走肉一般,失去了社交网络就像活死人一样,表现出明显的戒断反应。因为社交网络而忽视了现实生活,这个点在剧中只是铺垫,没有花大力气描写。花了大量笔墨描写的是网络暴力,躲在网线之后的各种喷子,利用键盘,暗戳戳地在网络上肆意辱骂侮辱他人,发泄自己平日的不满,丝毫不顾及他人感受,甚至造成无辜受害者自杀也没有丝毫悔改。由于网络喷子引发了南方公园校园内的性别派别战争,男生女生被煽动被蛊惑,于是开始交恶,这些都是整个网络暴力的插曲。 为了应对网络暴力,丹麦挺身而出,研发出一款可以根据网络行为追踪发帖人的机器。可这台机器并不受监管,人们可以随意查看任何人的网络生活历史,进而找出个人详细信息,一时间引发家庭破裂、社会动荡。至此剧情从讨论网络暴力升级到讨论不受监管的权力,立意立马变得很高。故事讲到这里,必须用一个“南方公园”式的方式终结,于是全世界的喷子联合起来,通过煽动言论致使丹麦主机过载,整个世界互联网实现归零,本季用最荒诞的方式终结极权,讽刺中让人反思。 本季中Cartman不再是一个混小子,相反Cartman变得十分正能量,一点也不贱,甚至被人误解,这种转变的确令人比较不习惯。Cartman也不再是全剧焦点,更多地像是一名过来人、受害者以及拯救者。 “曾经的我们遇到了挑战就解决,然后再去寻找下一个挑战。”

