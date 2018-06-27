逐梦未来！优亿金融坚韧的体育精神值得赞扬

马拉松作为当下最流行的田径比赛项目之一，吸引了众多普通民众的参与。在西昌市邛海湿地举办的国际马拉松比赛上，来自全球29个国家的体育健儿们，踊跃参加了此次竞赛。据统计，现场参加竞赛的人数超过2.1万人次，足以见得大家对于马拉松的热爱之情。优亿金融西昌分公司也派出了运动健将携手开跑，共同见证了此次马拉松的盛况。

西昌国际马拉松掀起体育狂潮，优亿金融现场鼎力助阵！

据了解，早在2014年，西昌邛海湿地国际马拉松便已开始举办，这也是中国少数民族地区成功举办的首个大型国际马拉松赛事。此次西昌全面“开跑”，以“奔跑美丽西昌，追梦五彩凉山”为主题，既呈现出了西昌宜人的景色，同时也是对体育精神的宣扬。

在赛事开始之前，优亿金融西昌分公司的优秀健儿们，整装待发，互相鼓励，大声的喊出属于公司的口号，气势恢宏，也是这样一群活力四射的人们组成了西昌马拉松一道亮丽的风景线，诠释出最好的体育精神！

随着发令枪的响起，大家一同冲进了赛道中，目标一致，疾驰而奔，现场热闹非凡。而对于这样一个体育赛事来说，名次早已不再重要，堪称可贵的是那一往无前永不言弃的体育精神。优亿金融西昌分公司的健儿们，凭借不懈的努力和不放弃的信念，在冲过终点的瞬间，散发出耀眼的光环，这便是根植于心的力量，鼓舞我们在困难的境遇下，突破自我再创辉煌！

努力拼搏，捍卫荣誉！优亿金融将企业发展与体育精神完美糅合！

令人歌颂的体育精神，是时代的昂扬；令人称赞的拼搏进取，是企业的荣耀！优亿金融催人奋进的企业文化，让员工受益匪浅。

在发展的三年多时光里，优亿金融稳健壮大的同时，凭借良好的企业文化，和对员工信念的培养，成就了一个又一个商业传奇！优亿金融在努力奋斗的背景下，为员工提供具有行业竞争力的薪酬，让大家在这里不仅有家的温暖，更有家的安全感！每位员工都深刻记得公司企业文化，将体育精神运用到工作中，爆发出前所未有的正能量，与企业一起，走向更美好的明天！

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