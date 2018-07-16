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优亿金融，让原本“冰冷”的金融服务有温度

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2018-7-16 16:13:26

互联网的飞速发展，带动了许多行业的迅猛前行，互联网金融便是当下发展最快的行业之一。众所周知，互联网领域以大数据、云计算等高新技术推动互联网+的发展，而普惠金融恰恰是融合了互联网技术创新的便捷金融服务。普惠金融针对小微企业及个人开展切实可行的金融扶持，为商业的可持续发展提供了最为有利的保障。

践行普惠金融，优亿金融不忘为客户带去温暖！

以往提起金融，几乎在所有人的印象里，都是严肃、高冷、拒人于千里的感觉。而普惠金融却是区别于传统金融而存在的创新金融服务。同样的，普惠金融所针对的客户群体也不再是“遥不可及”的大公司、企业家等，而是以小微企业、农民、城镇等低收入的弱势群体为重点服务对象，为他们提供适当、有效的金融服务。

优亿金融是普惠金融的践行者，自2015年在深圳前海自贸区成立以来，一直致力于为弱势群体提供周到的金融服务。与其它金融服务不同的是，优亿金融在快速发展的今天，坚守合规底线、阳光运营，同时让每一项服务都带有温度，让每一位客户体验到温暖和贴心，这就是优亿金融对自己最大的要求。通过优亿金融带来的便捷服务，客户由原来的“买完享受”晋升到“边买边享受”，让弱势群体提前过上了美好生活，让冷傲的金融服务，也逐渐变得有温度起来。

优亿金融强悍实力，是客户最有利的保障！

优亿金融现在已经在全国200多个城市建立了分支机构，有些还进入到了偏远的乡镇，目的也是为了更多的人群能够享受到普惠金融带来的福利。发展到今天，优亿金融已经拥有5000名优秀的企业员工，合作商户达到30000家，真正的实现了普惠金融惠及大众的最初愿景。

在发展的同时，优亿金融始终秉承“安全合规、风控为王”的运营理念，不断进行自我的完善，领先的信用风险评估技术、领先的大数据模型等，都为机构和个人提供了行业前沿的信贷评估服务。小微企业及个人，均可以通过优亿金融APP或者线下服务网点办理分期服务，首付低、审核快，多种商品都可以轻松的买到。

优亿金融将会为更多的客户提供高效、便捷、有温度的普惠金融服务，为金融行业的健康发展而竭尽所能。

 

 

 

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