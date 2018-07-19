优亿金融提醒广大客户：分期消费所需注意的5大事项

有人说，当下是金融发展最好的时代。的确，金融行业在过去几十年的发展都不及如今几年的发展来的迅速。特别是过去的时间里，银行、金融机构等由于对个人信用评估的不发达、各项机制的不完善，造成了对于个人信贷服务非常有限的局面。而如今，随着金融科技的迅猛发展，银行、金融机构等将原本投向大型企业的目光，纷纷转而聚焦于个人，通过深层次挖掘个人消费需求来促进贷款业务的增长。这也是如今，分期消费如火如荼的原因之一。

消费分期对于年轻人来说，是一项非常便捷的普惠金融服务。它不受地域限制、不受时间限制，超低的首付比例，即可享受到产品所带来的福利。这对于“买完才能享受”的消费者来说，“边买边享受”才是最好的消费体验。

不过，优亿金融提醒大家，分期消费虽然好处多多，但是以下5点，必须要注意！

1.保护隐私：身份证不要借给他人使用！

一般来说，金融机构为了让客户享受到更便捷的金融服务，申请分期消费只需要一张身份证就可以实现。所以，你的身份证切忌借给他人使用，一旦被不法分子违规办理贷款，逾期不还后，或将影响你的征信，严重时或要承担法律责任。

2.拒绝套现：不要轻信分期套现高报酬的诱惑！

新闻中，我们时不时会看到非法中介以给予消费者报酬为诱饵，来诱惑消费者分期套现，而这些非法中介并不按时还款，给消费者带来了巨大的经济损失。

3.保持良好征信：忌信可以花钱更改个人征信！

优亿金融曾多次的提醒大家，对于个人征信，一定要良好的保持，因为不好的征信一旦形成，没有任何机构有权利修改个人的征信记录。所以，遇见有人说可以花钱删掉不良征信，千万不要相信。

4.及时还款：在最后还款日期之前还款，以免影响征信！

如果有能力，一定要在最后还款日之前还清欠款，不然就会影响自己的征信。优亿金融指出，之前不乏有客户因为忘记还款日期而造成的征信不良，这对自己今后的影响非常大。所以，提醒大家一定要按时还款。

5.仔细填写账号：银行还款账号马虎不得，填写错误耽误还款！

不要因为一时的粗心而将还款账号填写错误，这样造成的无法按时还款，征信同样会受到影响。

最后，优亿金融提醒大家，享受分期消费便利的同时，一定要注意以上几点。