四喜玩家怎么样投资？有什么亮点和优势？

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由盛唐映画(北京)国际传播有限公司牵头拍摄的喜剧电影《四喜玩家》已于2019年11月22日在北京电影局备案审核通过，并于开机前与一线电影发行商北京聚合影联文化传播有限公司达成合作，由该公司负责影片制作后的主要发行工作。本片将于2020年7月15日开机，2021年1月1日上映，目前影片的筹备工作已经完成，主要演员的签约工作也已完成。

故事简介：

过气演员老张因患癌症与同事发生冲突被迫辞职，不知情的女儿对老张彻底失望，出门在外后受朋友小柒的邀请，加入网红公司却被骗签了高利贷合同做美容，女儿离开后，老张醒悟了自己对家庭的亏欠，下定决心要挽回女儿。老张昔日的同僚，同为演员出身的老濮、老范和老梁一起帮助老张完成了他临终时的夙愿。巧合的是，老张等人却出人意料的成名了，拥有了大量的粉丝。不过，这家网红公司与黑社会集团有着千丝万缕的联系，希望成名的馨梦也因此陷入了重大危机，四位老艺术家下定决心用自己的方式与邪恶抗衡，拯救馨梦。

北京聚合影联文化传媒有限公司(影联传媒)创建于2013年7月，是一个综合性的电影公司，主要从事电影投资渠道发行策划、版权交易等业务。自2014年以来，先后荣获“最佳电影营销奖”、“年度文化现象奖”、“年度十佳服务机构奖”等多个行业奖项，并于2018年6月在中国电影投资影响力排行榜上荣获“年度民营发行商”，在电影发行行业中拥有强大的资源团队力量。

身为一部喜剧电影，演员的表演能力是一个很大的考验，搞笑的台词和对话都能用丰富的表情来表现，因此在演员的选择上非常重要。主演《老张》的曾志伟，相信所有观众对曾志伟的印象还是很深刻的，在香港演员圈里，已经有了几十年的老戏骨了，同时也是演员圈里的中流砥柱，同时也签约了许多著名的喜剧演员，如于谦、田雨、吴孟达、潘斌龙、乔杉、许君聪等，相信在这么多优秀的喜剧演员的配合下，这部电影一定能拍得很好。

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