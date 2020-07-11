投资电影回本怎么计算如何分辨电影项目可不可靠13367379437

大家都知道，现在电影是普通人都可以参与认购的，那么普通人参与认购电影的风险在哪里呢?今天小编带大家看一下。

资金安全

首先我们要注意的就是资金的安全问题，要知道不管是什么投资，资金安全都是第一位，因为不管做什么投资，首先我们要保证的就是资金的安全，那么我们来看一下电影版权认购的资金安全问题，电影版权认购顾名思义就是投资者认购电影的版权，后期电影上映后以所认购的比例享有电影的所有收益。

那么认购电影的份额就需要一定的资金，现在网上与有一些平台或者公众号会让投资者自己注册充值资金投资电影，这是非常不靠谱的，我们都知道互联网是 一个虚拟的世界，你在网上注册充值资金谁也不能保证资金的流向是流向哪里了，这是非常不安全的。

正规的电影认购，资金一定是要进入制片方的对公账户，对公账户是一个企业的基本户，而一个企业也只能是有一个基本户，基本户是需要人民银行审核通过后才能开立的，所有的资金流向都是由银监会监管的，资金的安全问题是绝对可以保证的。

收益问题

其次就是收益的问题，电影的收益是非常可观的，除了票房收益以外，后期还有电视台的版权收益、网络版权收益、海外版权收益等，这些收益都是公开、公正、透明的，都是可以查询的，电影的收益都是由第三方(国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室)作为唯一分账依据的，不会多结算一分也不会少结算一分的。

电影版权认购风险

然后我们来看一下电影版权认购电影本身的风险，国产电影的审核比较严格，如果电影最后没有审核通过，拿不到公映许可证(龙标)，那么电影是不能在电影院上映的， 如果电影不能在电影院上映那么投资者所投资的权益资金是会原路返还到投资者预留的银行账户的。

还有就是上映以后票房不理想，如果票房不理想那么投资者就亏了，但是电影后期还有网络版权的收益，电视台版权收益还有海外版权收益，加起来也是一笔不少的收益，很多电影票房收益不理想但是网络点击量高，还有电视台收益一般是定价售出给电视台，这部分收益也是非常不错的。另外还有的电影会在国外上映，这部分也是有收益的，所以说电影的收益是非常可观的。

电影回本问题

最后我们就要考虑电影回本问题了，了解过电影版权认购的都知道，电影的票房我们首先要交3.3%的国家税收，5%的影视发展基金，51%-58%的电影院分成，8.7%的宣发费用，剩余的32%-40%左右才是出品人可以分账的，也就是一部电影的票房出品人可以分账的是32%-40%左右，也就是一部电影想要回本，票房就要达到电影拍摄成本的3倍左右才能回本。