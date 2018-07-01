烽火注册：9328037

烽火娱乐游戏官网娱乐游戏主管Q：9328037，已不仅仅局限于被人们茶余饭后用作打发时间的工具，娱乐游戏，更成为了大众生活中调剂生活趣味的绝佳方式，主管Q：9328037与此同时，娱乐游戏的安全问题也日渐成为大家关注的焦点。

yaku是一名骨灰级的资深玩家，在娱乐游戏界称得上是元老级人物，他就表示，娱乐游戏除了娱乐性之外，最关键的还是安全问题，其他都是浮云，主管Q：9328037在这一点上，烽火娱乐就做的不错。

Yaku曾经就在电子游戏圈摔过一跤，刚开始玩娱乐游戏的时候，因为当时系统安全不严密遭到了盗号遭遇。后来凭借自身过硬的开发技术，yaku后来顺利进入到全球知名的一家电子娱乐游戏开发集团，并参与了烽火在线娱乐游戏的整个开发过程。

“因为我自己就是吃过安全的亏，主管Q：9328037所以在烽火在线娱乐游戏开发之初，我就特别提出了这个问题，所以烽火在线娱乐游戏在安全这一点上，特别注意。”yaku介绍，烽火娱乐游戏从去年开始研发，并在今年年初成功开发了新一代的加密保护系统，这样能保证上线后，玩家已进入烽火在线娱乐游戏，就能获得该系统的加强防护。烽火在线娱乐游戏全新的安全防护系统不仅能充分保护玩家的信息安全，更实现了玩家账户的精密管理。

烽火在线娱乐游戏的开发集团，是一家全球著名的电子游戏开发集团，也是引领电子游戏进入全新改革期的先驱挑战者，在传统电子游戏的发展进入了瓶颈期，遭遇到很多安全质疑的时候，烽火在线娱乐游戏凭借全新的安全防护系统，备受好评。预计在2018.5.1烽火娱乐游戏将完成全部的测试工作实现上线。

“玩什么都得先有安全，不然全部都是白搭。”很显然，电子信息在带给人们工作生活无穷便利的同时也在各种安全上埋下了大大小小的隐患。因此，在烽火在线娱乐游戏宣布将实现新一代的安全防护系统并顺利完成多重内测后，玩家们都翘首以待，都希望能在烽火娱乐游戏一上线就能去感受一把“安全游戏”。

Yaku认为，作为一名资深玩家，也是一名负责人的电子游戏开发者，只有充分认知到大众玩家最关注的问题，并且将他们最关注的问题落到了实处，才能称为是合格的电子游戏人。他笑着说，玩家朋友们应该很开心，因为烽火在线娱乐游戏的开发团队，每个人都是当之无愧的优秀电子游戏人。