三星Gear sport智能运动手表真的是我日常生活的秘密神器

作为一个每天好几点好几线的大学生来说，生活是稳定安逸中又夹杂着枯燥的，总是想给自己找点乐子，也在想用什么办法让日子变得有趣起来。上学期期末的时候由于本人成绩比较优秀，还拿了奖学金，（咳咳咳，低调，也就 8000国家奖学金没有什么好炫耀的。）于是我的父母亲大人为了给个鼓励，用他们的话来说就是“我们选了好久才给你买的这个，看你整天 一回家就玩手机看电视，要多运动起来把自己身材我们才能早点有儿媳妇！ ”

呐，就是下面的这个小东西 ——三星Gear sport智能运动手表 。

其实刚拿来的时候没觉得有什么，还有点不屑地和他们说： “这东西 这个东西真的有用吗？不就是一块手表吗能有多大用处？ ”

“ 反正你爸现在已经后悔给你了，他自己戴了几天还跟我嚷嚷着给他买一块！ ”

那我还非要好好看看是什么神奇的东西。

这个手表拿出来 首先注意到的是 它的外观了，说实话并不是我想象的那种运动手表的外形，看起来有一种商务的感觉。表盘的设计也不是那种死板的，竟然是可以动的旋转表盘，每动一下就会有一个项目的转换，这个要比普通的手表方便多了。

和手机连接好之后就迫不及待地 戴在手上 就出门遛狗了，结果还没走几步就 看到手表突然显示已经走路 xx步，这手表原来是可以自动检测的？ 那一刻突然感受到了黑科技的神奇，这款 手表 不 光 是 单纯手表 这么简单。回家之后立刻又去深入的查询资料， 原来这款耳机不仅仅可以自动检测走路的步数，而且还有跑步，爬楼梯，跑步机等 17项的运动检测功能，可以说是很强大了。正是靠着这些功能，给我的健身生活带来了不一样的体验，也让我可以更加融入这种运动的生活。

而且注意到的一点是 5ATM防水这个功能，这个防水等级我是有所耳闻的，完全可以下水游泳和直接进行冲浪的，这个 不甘 寂寞的我，在拿到手表的第二天就兴致冲冲地喊着哥们几个去游泳了。

怀着一种期待的心情佩戴着它进入游泳馆，调整好游泳模式之后开始运动。 游了半个小时之后抬起胳膊查看数据 ， 原来这个小家伙把我的泳姿，圈数，时间，消耗的卡路里什么全部都记录下来了， 简直就是我的私人 游泳 教练了啊！

这些更详细的数据也会同步到手机的 “三星健康”手机端，可以显示在游泳过程中每种泳姿所锻炼的时长，可做自己锻炼肌肉效果的参考。另外训练前设置泳池长度还可合理计算游泳圈数，清晰掌控自己游泳距离。

回到学校之后这款手表也是成为了我的生活管家，一个解决日常问题的秘密武器。早上起来看一眼手表，昨晚睡觉的情况全部都可以掌握了解，这使得我可以更好地来调整自己的睡眠。有时候在班里面演讲或者学生会讲话的时候别人都站在电脑面前操作换 ppt，而我就不一样了，我有三星Gear sport智能运动手表，它可以用来控制电脑的ppt，这可是我的秘密武器。

每天在学校里就像个小秘书一样，会提醒我该喝水了，有时候坐的时间长了，也会提醒我该起来运动一下。去健身房的时候可以很清晰的了解到自己的训练程度，然后根据反馈出来的数据给自己下一次的运动制定计划目标。逛街的时候想找个地方休息一下，看一下手表，可以直接定位位置。内置 GPS功能，让我在日常走路或者跑步的时候都可以清晰的看到行动轨迹。

现在这款手表说实话我已经推给了很多人了，几乎每一个看到我用这个表的同学都会过来巧几眼 ，有时候真的不想把这个秘密武器分享给别人哈哈。

走路跑步健身无时无刻都像一个教练一样在你身边陪伴，走到哪里听到哪里，运动到哪里。