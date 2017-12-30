《大病》：病来如试炼

（芷宁写于2017年10月2日）





像《大病（The Big Sick）》这类乐观温馨的小格局影片，依旧能给观众带来舒适的观影感受，当然也有小小的惊喜。这小小的惊喜在于它对老生常谈的沉重话题，能以一种大智若愚、举重若轻的方式呈现，且，虽然走了偏轻巧亲切的路子，但也非完全避重就轻，它以典型的人物和事件，展现出了现如今多元文化汇集所产生的必然问题，并以点及面地呈现了东西方文化、习俗、观念的差异、碰撞、摩擦和冲突，更难得的是，基调始终温和诙谐，从而令影片产生了一种可意会的美妙感。

影片取材自真实故事，该片的两个编剧艾米丽·V·戈登 和库梅尔·南贾尼就是这个故事的原型。库梅尔·南贾尼是一位在美利坚长大的巴基斯坦裔青年，个性乐天幽默、热爱自由的他却因身跨两种文化，仿若生来就要处在风口浪尖上一般，于是，他“从青春期就开始反抗有着1400年历史的传统文化”。库梅尔的父母是非常传统的巴基斯坦人，虽生活在美国，家中的一切却依旧严格地保持着巴基斯坦的传统，包括要求儿子必须和巴基斯坦裔姑娘相亲结婚。这对一个在美国受教育长大、还致力于做脱口秀演员的人而言，是难以忍受的，然而本着既要尊重父母，又要保持自我的遵旨，库梅尔不可避免地深陷到所谓的两难境地。

整部影片的节奏非常慵懒舒缓，不疾不徐间遍布着有趣的俏皮话，令影片始终浸在轻松愉悦的氛围中，即便关乎两种文化冲突、关乎生命安危，影片都以四两拨千斤的手法，轻松又技巧地呈现，且片中的俏皮话既符合人物的职业诉求定位，又调节了影片气氛，令这部时长两小时的影片不显冗长拖沓。

“我父母心中有一个排名，医生，工程师，律师，省略上百个职业，恐怖分子，最后才是喜剧演员。” 事实上，库梅尔的择业也带着两难处境，他致力于幽默表演，而父母希望他当律师，就像摩西奶奶所言的：“你最愿意做的那件事，才是你真正的天赋所在。”比之毫无兴趣的法律，脱口秀才是库梅尔最愿意做的那件事，于是，他话语中的自嘲自黑带着点无奈，也反映着典型的东方移民父母的性格特征和内心欲求，甚至彰显了东方式移民家庭的通病。

库梅尔和艾米丽，一个巴基斯坦裔青年，一个美国白人姑娘，两人互看顺眼，情投意合，打算发展一段靠谱关系，然而横在两人之间的鸿沟仿佛一个不定时炸弹，这个鸿沟在美国姑娘来看似乎有些不可理喻——库梅尔被父母安排相亲，必须依照巴基斯坦的传统习俗结婚。影片在开始不久就交代了库梅尔的一个表哥因娶了白人姑娘而被整个家族“隔离”、“抛弃”的事实，这令“库艾恋”从伊始就蒙着层阴云。

艾米丽突发的一场大病，看上去是天降横祸，但这又似乎是令有情人可续缘的契机，一切全赖当事人的内心所思和行为举止。这一场大病，发生在艾米丽的身体上，也迸发于库梅尔的头脑中，在和艾米丽的父母共同看护艾米丽的过程中，库梅尔意识到自己曾经的“骑墙行为”有多卑劣，同样是摩西奶奶说的：“内心的挣扎，到选定结果的那刻，都会变成坚定。”意志坚定了的库梅尔终于和父母摊牌，虽然这直接导致了他被逐出家庭……

库梅尔的父母代表着一类非常典型的自相矛盾的移民，他们试图在美国过着故乡的生活，试图迫使子一代按照自己的模式生活，殊不知，环境变了，人心变了，在美长大的孩子思维模式早已不同，于是库梅尔发出了困惑的质问——“如果你们不想让我过上美国的生活，那为什么要带我移民到这里。为什么明明生活在美国，却假装自己还在巴基斯坦？”这几句质问也非常具有典型性，估计很多移民家庭里都出现过类似的对白。

在艾米丽昏迷期间，库梅尔简直堪比“24孝男友”，那些以为艾米丽的苏醒就会happy ending的观众，大概忘记了艾米丽并不知库梅尔所经历的“心脑治疗”，在她眼里，库梅尔还是那个践踏了她情感的混蛋，于是，醒来的艾米丽对库梅尔非常敌视，甚至挥出一记耳光。真正的和解，需要双方的认知达到差不多同一水平，又或者是即便达不到也会理解的状态，所幸，艾米丽终于认知并理解了。