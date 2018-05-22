港三创造社·日本映画百年史系列 收碟一览

日本松竹公司

日本映画百年史 ” 系列，日语对白，中文繁体，其中绝大部分是日本本土以外首次发行，例如被一致公认的电影大师小津安二郎、北野武、深作欣二、山田洋次、今川昌平等的作品，演员方面网罗了渥美清、原节子、高仓健、黑木瞳、木川拓哉、深田恭子、江角真纪子等不同年代的红星，系统性地为本地日本电影爱好者提供一次尽览世纪佳作的难能可贵的机会。





影片包括电影史上最受欢迎及最长寿喜剧系列山田洋次导演的《男人之苦》，扬名国际日本映画天皇黑泽明的《白痴》、高仓健男人也流泪的《幸福黄手绢》、深作欣二戏剧人生的《情义两心知》、日本工作最繁忙的导演市川昆谱写夏之恋歌的《鸫》……

日本映画百年史，

成赖已喜男 DVD ，收碟专题： 日本影坛四大传奇巨匠：成濑巳喜男

1951 饭，96分钟：

1952 稻妻，87钟：

1954 山之音，94分钟 ：

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其它 已收部分 （按上映时间排序）：

















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部分未收到的：























