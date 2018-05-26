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你现在的位置：首页>>群组>>淘碟小屋>>天天观影--------《复仇者联盟3：无限战争》

天天观影--------《复仇者联盟3：无限战争》

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2018-5-26 10:21:38

      看完电影，内心很不平静，不是因为许多人死了，少数人活下来了，而是因为对于灭霸的惊骇。这个有史以来最大反派实在太过骇人听闻，看着他轻松愉快地将复仇者联盟队员们逐一蹂躏，就像严厉的家长在教训不听话的孩子，而这些孩子们还在拼命地不知深浅地进行反抗，完全不曾料到结局会是什么。奇异博士倒是预见到了成千上万种结局，但赢取胜利的机会只有一次。不过或许一次也没有，谁知道呢。

      这些曾经意气风发战无不胜的超级英雄们如今上演了悲情一幕，看得人哑口无言。漫威十年布局，到头来竟给出这样一个结束，你让广大影迷如何承受这心灵和肉体上的双重打击？灭霸的每一记重拳，每一波发威都让人感受到深深的痛楚，超级英雄们所承受的，我们也感觉到了。直到最后灭霸轻松一个响指，我们心中的神话也随之灰飞烟灭，刹那间就像什么都不曾存在过，什么都没有发生过，世界变得寂静无声，只剩下银幕上的英雄们和银幕下的我们那一脸的茫然。

      作为一个不可思议的存在，灭霸除了向我们呈现他的残暴和霸气，还让我们感受到了他的孤独和寂寞。是的，他是寂寞的，就像荒原上孤行的狼，像天空上单飞的鹰，但他仍然是一个坏蛋，只能是一个坏蛋，所以即使他拥有至高无上的能力，即使他一个响指就能灭掉一半人类，他还是会遭到唾弃，遭到鄙视。从他杀死卡魔拉暴露其虚伪本质的那一刻开始，就没有什么人会同情他了。

      最后，我不相信那些死去的人就真的死去了，我在设想各种可能性，但后来我明白了自己是在瞎操心和白费劲，因为操持着生杀大权的人是那些编剧们，我希望他们不要一直变态下去。

 

《复仇者联盟3：无限战争》 Avengers: Infinity War (2018)

导演: 安东尼·罗素、乔·罗素

主演: 小罗伯特·唐尼、克里斯·海姆斯沃斯

克里斯·埃文斯、马克·鲁弗洛

乔什·布洛林、佐伊·索尔达娜

本尼迪克特·康伯巴奇、克里斯·帕拉特

汤姆·赫兰德、伊丽莎白·奥尔森

保罗·贝坦尼、斯嘉丽·约翰逊

查德维克·博斯曼、塞巴斯蒂安·斯坦

唐·钱德尔、汤姆·希德勒斯顿

安东尼·麦凯、 戴夫·巴蒂斯塔

布莱德利·库珀、范·迪塞尔

凯伦·吉兰

 

8.2 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

影评(146)

收藏(3326)

复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2446234/blog/8039212/
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楼主

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2018-5-26 23:39:25

黑曜五将太渣，连凡人都打不过。

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1 楼

镭姬杀手 6465453

镭姬杀手

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