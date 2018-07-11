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你现在的位置：首页>>群组>>淘碟小屋>>SJ39波~堆收老港片

SJ39波~堆收老港片

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2018-7-11 0:06:13

  时光网有位兄弟吐槽我怎么不发图报了，一个是懒一个小屋着实忒冷清了，没什么动力发了，毕竟老鸟都去混Q群什么的，最近流行什么也该知道了，想着无谓多此一举..（同样也是2月合一吧）

这个月就等着 头号玩家SJBD50了

  后者我等好多年了，碟友的二手D9也炒的特别贵，没想到SJ就出BD了~哈哈，真如那句 等待是一种美德！

就冲着TVB粤配不得不收一套

  又省了一套高价港片，而且还是BD

国产片或许永远拍不出的类型片，（与神同行居然赚到了我这个观影老鸟的眼泪！！其他的两部是大船和妈妈再爱我一次）最近 的那部 药神 可谓爆款刷话题了，我个人承认是部优秀的国产电影，但是要是能够不在保护月播放（同期上映的大部分都是些什么垃圾片啊？拳打南山老人院，脚踢北海幼儿园？），和好莱坞大片硬碰我就心服口服....（或许也跟观众不愿意思考也有关系？爱看啥我就拍啥？）

  尼姆大叔不行了啊~还是老实接动作片拍算了，另新恒结衣的这部也翻车了...（还不如看下载呢，浪费钱的玩意...）

 

SJ又带来给我的惊喜，活火熔城一直未能收到碟，这下得偿所愿了，陶碟就是要这种突然的惊喜。还有这西游怎么越拍越烂了？

 

 

 

省钱老港片系列

 

 

 

 

FM基本可以弃了，也就封套好看，败絮其中的玩意

 

碟友手上手来的，，虽然我手上几个版了，为了老版木乃伊...没有棺材板那就收这个

  从碟友收来的港三正版为了这片的粤语我觉得我也是真拼了，所谓得不到的就是最好的，到手后新鲜感一过也就那样了...

  今年心血来潮愿意装盒子的国产二次元青春片，想不到却是HK出版的。哎

 

据说5G将要面世，在线大数据时代也不远了（一秒几十上百G的速度），无法想象光盘（无论正盗版）面对这场 灭世风暴 能否幸存下去，特别是老碟友不断出坑，又没有新血加入的情况下，且收且珍惜吧各位玩家们..

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/975667/blog/8042765/
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电影与音乐同在！

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-7-11 9:03:32

骗中骗还是不错的！

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张璐璘~你值得拥有~
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1 楼

张璐璘 5801435

张璐璘

 
 
2018-7-11 21:58:08
期待第二集打BOSS
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电影与音乐同在！
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康斯坦丁 975667

康斯坦丁

2018-7-12 8:51:24
还有二？
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张璐璘~你值得拥有~
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张璐璘 5801435

张璐璘

2018-7-12 21:37:26
是啊~BOSS都没骗到啊
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电影与音乐同在！
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康斯坦丁 975667

康斯坦丁

 
 

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