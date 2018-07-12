终结者2：审判日 SJBD50G全球独家4K修复版画质咋样？

SJ-50066A 终结者2：审判日/未来战士2【全球独家4K修复无缝三Title天网终极BD50G收藏版】Terminator 2: Judgment Day【独有原版及全中文导航双模菜单】
相比25G，一样是玩法最丰富的天网版架构，多了无损的三版本正片视频，还加入了日版独有的杜比TrueHD音轨组成双高清，花絮更是大集成
导演: 詹姆斯·卡梅隆
编剧: 詹姆斯·卡梅隆 / 小威廉·威谢尔
主演: 阿诺·施瓦辛格 / 琳达·汉密尔顿 / 爱德华·福隆 / 罗伯特·帕特里克 / 阿尔·伯恩
独享全新发行欧B区4K修复版、狮门美A区天网版、法B、日A、台A等多版蓝光复合版本，荟萃中法日泰各区官方素材精华，优选美A区天网版玩法最丰富框架，独家移花接木4K修复版无缝三Title正片架构一碟尽览更优画质原版绝无压缩原汁原味剧场版、延展版及阳光灿烂版三版正片，特别审判DTS-HD 6.1（天网版独有）/杜比TrueHD 5.1（日A独有）高清无损原音，【全市场独家】集成绝无仅有七国配（绝版天艺周海涛/绝版VCD高全胜/北影央视韩童生/东影上译/泰盛6区官方5.1/独家北京台/独家上视内参）及TVB明珠台粤配，官方中（其中剧场版为独家台A区官方高清中文）英法西日韩泰字幕，附双汉化评论字幕，完整还原原版含画中画等特别复杂互动内容在内逾8小时（官方说法）内容并集成历史遗珠悉数幕后花絮内容，皆附全市场独家全程中文字幕
剧场版：
英语DTS-HD6.1 英语DD-HD5.1 法语5.1-384 北京台国语5.1-224 东影上译国语2.0-192 高全胜国语2.0-192 上视内参国语2.0-192 天津天艺国语2.0-192 央视国语2.0-192 泰盛6区国语2.0-192 粤语2.0-192 日语2.0-96 泰语2.0-96 讲评2.0-96 讲评2.0-96
延展版：
英语DTS-HD6.1 英语DD-HD5.1 法语5.1-384 北京台国语5.1-224 东影上译国语2.0-192 高全胜国语2.0-192 上视内参国语2.0-192 天津天艺国语2.0-192 央视国语2.0-192 泰盛6区国语2.0-192 粤语2.0-192 日语2.0-96 讲评2.0-96 讲评2.0-96
阳光灿烂版：
英语DTS-HD6.1 讲评2.0-96 讲评2.0-96
剧场版：
英 法 西 中繁 中简 日 韩 泰 中评1 中评2
延展版：
英 法 西 中繁 日 中评1 中评2 画中画中文
阳光灿烂版：
英 法 西 中繁 中评1 中评2
※子母画面：逾140分钟幕后揭秘视频内容
※改编《终结者》
※制作特辑
※超越所见
※3D制作
※导演詹姆斯·卡梅隆
※视效创作
※拍摄现场
※以下内容在互动播放模式中选择播放：
-情节串联板-剧本互动模式
-刨根问底问答游戏
-互动游戏功能
删减电影死全家