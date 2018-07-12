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终结者2：审判日 SJBD50G全球独家4K修复版画质咋样？

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2018-7-12 18:11:51

SJ-50066A 终结者2：审判日/未来战士2【全球独家4K修复无缝三Title天网终极BD50G收藏版】Terminator 2: Judgment Day【独有原版及全中文导航双模菜单】

相比25G，一样是玩法最丰富的天网版架构，多了无损的三版本正片视频，还加入了日版独有的杜比TrueHD音轨组成双高清，花絮更是大集成

导演: 詹姆斯·卡梅隆

编剧: 詹姆斯·卡梅隆 / 小威廉·威谢尔

主演: 阿诺·施瓦辛格 / 琳达·汉密尔顿 / 爱德华·福隆 / 罗伯特·帕特里克 / 阿尔·伯恩

独享全新发行欧B区4K修复版、狮门美A区天网版、法B、日A、台A等多版蓝光复合版本，荟萃中法日泰各区官方素材精华，优选美A区天网版玩法最丰富框架，独家移花接木4K修复版无缝三Title正片架构一碟尽览更优画质原版绝无压缩原汁原味剧场版、延展版及阳光灿烂版三版正片，特别审判DTS-HD 6.1（天网版独有）/杜比TrueHD 5.1（日A独有）高清无损原音，【全市场独家】集成绝无仅有七国配（绝版天艺周海涛/绝版VCD高全胜/北影央视韩童生/东影上译/泰盛6区官方5.1/独家北京台/独家上视内参）及TVB明珠台粤配，官方中（其中剧场版为独家台A区官方高清中文）英法西日韩泰字幕，附双汉化评论字幕，完整还原原版含画中画等特别复杂互动内容在内逾8小时（官方说法）内容并集成历史遗珠悉数幕后花絮内容，皆附全市场独家全程中文字幕

剧场版：

英语DTS-HD6.1 英语DD-HD5.1 法语5.1-384 北京台国语5.1-224 东影上译国语2.0-192 高全胜国语2.0-192 上视内参国语2.0-192 天津天艺国语2.0-192 央视国语2.0-192 泰盛6区国语2.0-192 粤语2.0-192 日语2.0-96 泰语2.0-96 讲评2.0-96 讲评2.0-96

延展版：

英语DTS-HD6.1 英语DD-HD5.1 法语5.1-384 北京台国语5.1-224 东影上译国语2.0-192 高全胜国语2.0-192 上视内参国语2.0-192 天津天艺国语2.0-192 央视国语2.0-192 泰盛6区国语2.0-192 粤语2.0-192 日语2.0-96 讲评2.0-96 讲评2.0-96

阳光灿烂版：

英语DTS-HD6.1 讲评2.0-96 讲评2.0-96

剧场版：

英 法 西 中繁 中简 日 韩 泰 中评1 中评2

延展版：

英 法 西 中繁 日 中评1 中评2 画中画中文

阳光灿烂版：

英 法 西 中繁 中评1 中评2

子母画面：逾140分钟幕后揭秘视频内容

※改编《终结者》

※制作特辑

※超越所见

※3D制作

※导演詹姆斯·卡梅隆

※视效创作

※拍摄现场

※以下内容在互动播放模式中选择播放：

-情节串联板-剧本互动模式

-刨根问底问答游戏

-互动游戏功能

标签： 天使的灵魂(47)
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删减电影死全家

楼主

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2018-7-12 21:38:00

如果素材是从4Kuhd版来的话，基本就不用考虑了，那个UHD版评价很差，如果是4K修复的普通蓝光的话，估计还是值得一收的。

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1 楼

kissblood 1502699

kissblood

 
 
2018-7-14 8:27:01
源不一样，UHD那个不是阳光版，没办法做3T的。就看SJ厂家DIY的能力了，素材比较杂，整合的好就是完美，整合有bug就垃圾了，自己的招牌了。毕竟蓝光的结构比DVD复杂的不是一点半点。
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张璐璘~你值得拥有~
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张璐璘 5801435

张璐璘

 
 
2018-7-12 22:07:08

终于要出了？收收收！！！！~~~~~~~~~~~~~~

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2 楼

笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

2018-7-13 8:45:22

50G没啥性价比

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3 楼

拉着小手唱小曲 10861966

拉着小手唱小曲

 
 
2018-7-14 9:27:50
楼下的我这么说已经被大佬教做人了
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笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

 
 
2018-7-13 12:10:00

25G的同时也出货了 首选25G

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4 楼

拉着小手唱小曲 10861966

拉着小手唱小曲

 
 
2018-7-13 18:03:28
然而楼下说要BD50。。。。。。
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笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

2018-7-13 19:21:54
SJBD25G终结者2 我拿的是第一版 这前这个25G出过一套自制封面的 在拿25的没啥意思 我主要关心的是这次4K修复的画质如何 终结者1 4K修复的画质比旧版要好的多 机械战警（老版）也说是4K修复还买的英版铁盒呢 画质比FHD9都强不了多少
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删减电影死全家
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天使的灵魂4169982 4169982

天使的灵魂4169982

2018-7-13 21:41:11
哦，终结者2 那个自制封面的BD25也买过，感觉画质还是一言难尽。这次这个修复版的trailer看了后感觉修复的很靠谱。再说了SJ现在这种老片的BD25如果花絮丰富就直接分成两张盘了一张正片一张花絮，画质应该没问题就是把BD50拆成了俩。
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笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

2018-7-14 8:26:26
这么说吧，25的也就十几块，50的也就二十几块，你把SJ的所有版本都买了也就六七十块，有什么好纠结的，买吧！
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张璐璘~你值得拥有~
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张璐璘 5801435

张璐璘

2018-7-14 9:18:04
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笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

 
 
2018-7-13 18:01:51

呵呵，这个4K修复版的评价相当高，我看了原版效果，绝对值得一收，至于25G，这片子原版容量已经很大了，想看无损的就直接50G吧！

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5 楼

张璐璘 5801435

张璐璘

 
 
2018-7-13 18:03:13
要是BD25是双碟的规格，那就没啥压缩不压缩的问题了，一张正片一张花絮
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笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

2018-7-13 19:23:31
就听你这一说我就想拿一张 不知和1比那个修复的更好些
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删减电影死全家
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天使的灵魂4169982 4169982

天使的灵魂4169982

2018-7-14 8:17:02
真搞笑，两条次世代音轨就十几G了，T2的正片加音轨就超过30G了，BD25的容量只有21G，一般厂家就做到20G保证稳定性，玩25的谈无损就是耍流氓，原版25的片子不是没有，是太少了。
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张璐璘 5801435

张璐璘

2018-7-14 8:22:56
50的现在有这么几个问题是避免不了的，一是挑碟，挑碟不只是盗版刻录有，正版也有，只不过正版偏少盗版偏多一些，尤其是国产品牌的蓝光机。二是稳定性不太好，相对于25容易氧化，因为容量的问题，数据层涂料不如25稳定，其实价格还好，一般零售都是20-25元一张，空盘成本是6-10元，厂家还要做封面，整合素材，刻录过程中还有刻坏的，对于消费者来说50的是偏贵一些，但是带来的是全球完整素材，音轨视频无压缩，偶尔买几张还是可以接受的。
P.S.我第一版第二版T2的25G都买了，3D的25买了，50G也买了，第一张SJ的50G就是T2了，静候佳音。
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张璐璘 5801435

张璐璘

2018-7-14 9:17:55
搞笑可还行，能博得大佬一笑也算是为这个半死不活的群做出了点儿微薄的贡献~~~
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笑着的伤疤 4302177

笑着的伤疤

 
 

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