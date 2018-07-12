终结者2：审判日 SJBD50G全球独家4K修复版画质咋样？

50的现在有这么几个问题是避免不了的，一是挑碟，挑碟不只是盗版刻录有，正版也有，只不过正版偏少盗版偏多一些，尤其是国产品牌的蓝光机。二是稳定性不太好，相对于25容易氧化，因为容量的问题，数据层涂料不如25稳定，其实价格还好，一般零售都是20-25元一张，空盘成本是6-10元，厂家还要做封面，整合素材，刻录过程中还有刻坏的，对于消费者来说50的是偏贵一些，但是带来的是全球完整素材，音轨视频无压缩，偶尔买几张还是可以接受的。

P.S.我第一版第二版T2的25G都买了，3D的25买了，50G也买了，第一张SJ的50G就是T2了，静候佳音。

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张璐璘~你值得拥有~