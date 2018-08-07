天天观影---------《摩天营救》

这是强森今年第四次来中国了，跟当年的施瓦辛格一样，中国人民好像越来越喜欢他了。这回饰演一个大厦安保人员，刚刚上任，携妻子儿女住进豪华摩天楼，待遇丰厚，五险齐全，可谓春风得意。要不是那帮不知道天高地厚的犯罪分子赶来添乱，相信强森一家那小日子能过得更滋润。坏人们又是杀人又是放火，使这座全球最高建筑物瞬间沦为一片火海，很难相信他们如此大费周章只是为了拿到锁在大楼某处保险箱里的一块硬盘。咱没有别的办法拿到它了么？毕竟人多势众还有枪炮火药。

强森这回是真玩儿命了，拖着一条假腿，不但要跟犯罪分子浴血肉搏，还得完成高难度高空跳跃动作，情势真是凶险万分，令观者无不冷汗频出心跳加速。若有恐高症患者不知好歹前来观影，势必会把持不住大乱方寸。片中惊险场面不断，着实刺激，强森一家老小都演得卖力，在跟犯罪分子斗智斗勇的过程中还充分彰显了亲情的可贵。

影片致敬《虎胆龙威》和《摩天大楼失火记》，将灾难和动作融为一体，虽嫌俗套，却也精彩。回想当年围观约翰·麦克莱恩在洛杉矶大楼上做困兽斗的情景，再看强森这回单腿在大楼上跳来跳去，还是觉得前者更有魅力一些，大概因为布鲁斯·威利斯在逆境面前更具备一个孤胆英雄的顽固特质。

《摩天营救》 Skyscraper (2018)

导演: 罗森·马歇尔·瑟伯

主演: 道恩·强森

内芙·坎贝尔

黄经汉

罗兰·默勒

麦肯纳·罗伯茨

诺亚·科特雷尔

诺亚·泰勒

巴勃罗·施瑞博尔

凯文·兰金

昆凌、文峰