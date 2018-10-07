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你现在的位置：首页>>群组>>淘碟小屋>>1988 黄河大侠，于承惠编排出神入化的优美剑术，银都张鑫炎执导国产难以超越的武侠经典！

1988 黄河大侠，于承惠编排出神入化的优美剑术，银都张鑫炎执导国产难以超越的武侠经典！

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2018-10-7 7:42:16

                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 

 

黄河大侠 Yellow River Fighter (1988)

 

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.5 ，IMDb  7.0

导演: 张鑫炎 / 张子恩

编剧: 黄麦铨

主演: 于承惠、靳德茂、淳于珊珊、赵志刚、计春华、万琼

类型:  动作 / 武侠

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1988-06-09(中国大陆)

片长: 91分钟

IMDb 链接：tt0096478

 

剧情1、

 

　　藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切都被李王爷（赵志刚）看在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者见他武艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下不少钱财。 

 

　　李王爷派人游说马义，想将其收在麾下，不成后将其双眼毒瞎，马义误以为此事系车天所为，想杀之解恨，误会解除后两人成为生死兄弟。

 

     不久，段王爷迎马义入府，见其眼瞎但剑术依旧出神入化，便假以 “恩公” 相待，利用他先除掉了柳王爷。段王爷派杀手阻截李王爷，不成，转而欲杀其女真真（万琼）时，真真被恰好路过的马义救下。段王爷听闻，又生诡计，此时真真与马义已生出情愫。

 

 

 

 

剧情2、

 

　　唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。

 

      一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。

     柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。

     江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义 “醉剑” 设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。

     李王觊觎马义的盖世武工，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假 以“恩公” 相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。

     段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。

     狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。

     在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。

     不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。

 

 

 

 

 

黄河大侠 Yellow River Fighter 1988

 

编号：SJD9-10134A 

配置：独家World Video1区+6区+独家1080p高清重编码视频（画质甩原始DVD九条街）+

        官方中文字幕+完整花絮

音轨：国2.0-192 、粤2.0-192 、英2.0-192

字幕：（内嵌）中简

花絮：1、预告片

        2、电影资料馆

镜像：完成

 

 

 

 

黄河大侠 怀旧老电影经典系列（第8辑）


编号：W5162

配置：HDTV高清版+官方国语声轨+官方中文字幕，2碟

音轨：国语2.0

字幕：中简

镜像：完成


黄河大侠

关东大侠

关东女侠

侠女十三妹

新冷血十三鹰

七星碧玉刀

 

武林志

八卦莲花掌

木棉袈裟

八百罗汉

鹰爪铁布衫

海市蜃楼

 

 

 

 

 

 

 

转文：

无人超越 —— 电影《黄河大侠》幕后故事

 

 

     《黄河大侠》最初的名字叫《盲道侠》，后为避免模仿日本时代剧《座头市》（港译名《盲侠》）之嫌而改名。据片中的第二男主演淳于珊珊介绍，剧本中原本有适合李连杰的角色，就是自己扮演的义丐车天。但此时的李连杰已是蜚声海内外的功夫明星，不好再扮演这样的二号人物，所以才另谋人选。

 

 

 

淳于珊珊 Shanshan Chunyu

 

性别: 男

星座: 射手座

生日: 1967-11-25

生地: 中国，山东，青岛

职业: 演员

又名:  淳于山、Shan-shan Chunyu

imdb 编号： nm1163857

 

      当时还在部队歌舞团里担任舞蹈演员的淳于珊珊，是在深圳参加由李连杰主持的一台融歌舞、武术在内的大型演出《神州武魂》时，被张鑫炎导演选中的。他那时年少英俊、阳光活泼，身手也甚为了得，一串 “前轱辘毛、后轱辘毛” 再加旋子转体，在他而言 “再简单不过” 的表演，甚为导演欣赏，让在旁的李连杰也很是认可。

 

 

 

 

 

于承惠 Cheng-Hui Yu

 

性别: 男

星座: 狮子座

生卒: 1939-08-16 至 2015-07-05

生地: 中国，山东，蓬莱

职业: 演员 / 动作特技 / 编剧

imdb 编号：nm0401214

 

    《黄河大侠》的第一主角经张导演钦定，由以扮演反派闻名的 “剑术大师” 于承惠担任。

 

      消息传出，普通的电影观众并没感到多大意外。于承惠以往虽然主要饰演反面人物，但他高超的剑术、魁梧的身材与豪放的气质，早就深入人心。人们对导演的这一颠覆性调整，都颇为理解和期待。

 

 

 

 

刘家良导演与编剧施扬平

 

 

      《南北少林》的导演刘家良先生在与于承惠合作期间，就曾表示要为他单独拍一部电影，可谓 “识英雄重英雄”。无奈他返港后一度近乎被 “炒鱿鱼”，这个愿望没能实现。

 

 

 

 

 

张鑫炎 Hsin-Yen Chang

 

性别: 男

星座: 双子座

生日: 1934-06-17

生地: 中国，浙江，宁波

职业: 导演 / 编剧 / 制片人 / 演员 / 剪辑

imdb 编号：nm0947445

 

 

     张鑫炎和刘家良有近似的想法，拍摄《黄河大侠》，就是要表现于承惠的超卓武功和风采。这有他在参加央视电影台 “流金岁月” 节目时的讲话为证。他说：“于承惠的剑术没有传人了，我想用电影的形式将它拍下来。”

 

     其实，于承惠在主演《黄河大侠》时只有46岁，说没有传人还尚早。张鑫炎的意思应该是：于承惠的剑术神韵独具，殊为罕见，所以我要拍成电影保存流传。

 

       为了达此目的，张鑫炎不惜与 “银都” 的上司据理力争。出于市场考虑，“银都” 的某些主要领导不太同意拍一部以于承惠为主的电影，因为 “他已经四十多岁了，捧红了还能干几年？” 张鑫炎强硬坚持，甚至表示：“公司不投资，我自己想办法也要把这部片子拍成！” 公司领导见他态度坚决，只好同意。

 

      经过一段时间的筹备，张鑫炎导演再次进入内地，聚齐缺少了李连杰的 “《少林寺》原班人马”，又吸纳刚刚获得 “桃李杯” 大奖的优秀青年舞蹈演员淳于珊珊，还有武术好手靳德茂、赵志刚、熊欣欣，女演员万琼等，一起奔赴了大西北。西安电影制片厂也派出了得力人员，由拍摄过《神鞭》的导演张子恩，与张鑫炎一道联合导演。

 

 

 

 

     于承惠知道这次的机会来之不易，十分珍惜，但在认真研读过剧本之后，却感到不很满意。片中主人公马义这个角色，武艺高强，义薄云天，这是他所由衷喜爱的。但剧本中对该人物的性格刻画失之单薄，不像他想象的那样丰满、复杂和深刻。无奈作为演员，他无法扭转大局，只能在表演中尽量坚持自己的观点。

 

     他认为马义既然是 “大侠”，状态应该是沉毅、质朴和自然的。张导演要求他像《少林寺》里那样不时来个漂亮的 POSE，他坦率直言：“你要的是小侠还是大侠？要小侠我可以，要大侠我以为不可以。” 张导演最后被他说服了。因此，我们才在片中看到了一个深沉内敛又激情率真，豪气冲天又不乏儿女情长的 “侠之大者” 的形象。

 

     但他也有拗不过导演的时候。张鑫炎爱在他的作品中注入喜剧色彩，在《黄河大侠》里不仅设置了车天那样一个活宝似的人物，而且还安排大侠马义与之互动。有一场马义和车天随段王爷去庙里上香的戏，半盲的马义边走边用鞭子抽苍蝇，抽在了喋喋不休的车天脸上。于承惠表演起来就非常别扭，觉得严肃的马义不可能那样轻佻，可导演一定那样要求，他也只好照办。

 

 

 

 

      能让于承惠更加主动且充分发挥的是影片中的 “武戏”。

 

     《黄河大侠》的武打动作设计，由于承惠、于海、计春华、胡坚强、孙建魁、刘怀良联合担纲。从这一阵容上我们可以看出，该工作其实仍主要采用《少林寺》的模式，由演员自己编排对打表演。片中的主要打斗都有于承惠参加，当然以他设计编排为主。

 

     为了打出特色和水平，于承惠从一开始就下定决心。他对主要对手孙建魁（反派段王爷的替身）讲：“我们编的动作，要在十年内无人超越 ！”

 

     今天看来，论武打动作的逼真与流畅，整体结构的合理、节奏之鲜明，以及技击细节的精确到位，《黄河大侠》都达到了一个在当时可谓崭新，至今仍堪称无比的高度。加上张鑫炎精湛的剪辑手段，使得整部影片的动作场面呈现出一种磅礴大气、顿挫铿锵又曼妙洒脱的精品境界。

 

 

 

 

 

     于承惠在片中所施展的剑术，并非很多文章中所说的 “双手剑” 一技，用他的话讲：“该用单手的用单手，该用双手的用双手，单手灵活，双手有力，一切根据格斗中的需要运用。”

 

     在技术精度上，他要求得比武术中的对练更加严格认真。过程中，他以往的经历起了很大作用。在宁夏执教武术队时，他就编纂过 “醉剑” 和 “双手剑对练” 两大套路，其中后者曾以近乎实战的风格震惊武坛。

 

 

 

 

      除了对打的真实感，于承惠在片中的剑术表演给人的另一个强烈感觉是——优美。这种优美不是靠亮相和造型展现出来的，而是一种韵律、节奏上的潇洒自如、举重若轻。这是他将多年来对于武术劲力、身法、步法等的研究心得，贯穿于动作演练与技击运用的结果，是对 “出神入化” 的最佳诠释。

 

 

 

 

计春华 Chunhua Ji

 

性别: 男

星座: 巨蟹座

生卒: 1961-07-20 至 2018-07-11

生地: 浙江省杭州市

职业: 演员

imdb 编号： nm0398929

 

 

     当然，红花还要绿叶扶，计春华、孙建魁、刘怀良、赵志刚等演员和武行，也为于承惠的表演提供了极其出色的配合。以往因为总是挨打，而没有表现出真实水平的 计春华，在与于承惠的第一场打斗中，也第一次展示出了过硬的功夫。

 

     据于承惠回忆，当时在设计那场对打时，他要求对手计春华使用双器械。计春华不解，问:“为什么？” 于承惠说：“速度要求很快，我怕伤了你。”

 

 

     计春华和许多人都演过对手戏，他曾领教过于海沉重的发力，在《少林小子》中用棍子打在他的钢制盾牌上，震得他肩膀生疼；他和队友胡坚强有过两次大打，每次都被对方的铁桥劲腿打得皮破肉肿。但他还没有和于承惠交过手，因为以往他都是人家的手下，下级哪能对抗上级呀！

 

     但他了解于老师剑法的利害，不仅劲力猛烈贯通，而且速度极快，虽然是假打，要是没两下子，也根本接不住。以前曾经发生过一件趣事：拍《少林小子》的时候，有一位年轻武术运动员，在与于承惠过招时总是提前招架，连续 NG 几次，导演不干了，问怎么回事？那小伙答了一句话，让所有人都笑了。他说：“要等他刺过来就晚了！”

 

 

 

 

 

     而且于承惠在动作是否准确到位上也非常较真。同样是拍《少林小子》的时候，他和孙建魁表演对剑。孙建魁连续上前刺了几次，于承惠都不动。张鑫炎以为是孙建魁的问题，劈头将他训了一顿。孙建魁非常气恼，质问于承惠：“你怎么回事？” 于承惠笑着回答：“你离的太远，我要动的话就看不出谁进攻谁防守了。你只管照我面部来，我能判断出距离。” 孙建魁照他说的做，剑尖刺到不足一尺的时候，于承惠果然动作，双方很顺利地完成了表演。

 

     计春华这时听于承惠这样说，便又在手上增加了一件兵器。

 

     后来，于承惠在他人面前常夸奖计春华：“那两件家伙，也就秃鹰才舞吃（使用）得了！”

 

      时隔多年，计春华在追忆已逝去的于承惠老师时，想起了这段经历，钦佩仰慕之情溢于言表。他说：“于老师实在太快了！他动了你再动肯定来不及，最后只好看定他的脚，他的脚一动，我马上跟着动作，才能接得住！”

 

 

 

 

      据计春华回忆，《黄河大侠》的拍摄过程异常艰苦。

 

      其外景地选在了 “老少边穷” 的陕北地区，气候条件恶劣，生活非常贫困。那里的县长请客，也就是 “上几碗粗菜，几个馒头”。而西影厂派来的后勤人员也缺乏体贴和关怀，每天供应的伙食都差不多，以至于引起了身心疲惫到极点的演员和武行们的不满，中间还出现过罢拍的事件。

 

     但与这些相比，更让人难以忍受的是入冬后寒冷的天气。光秃秃的黄土高原上朔风呼号，滴水成冰。在这种情况下，演员们却要穿着单薄的衣裳，手里拿着冰冷的兵器，冒着河道里刺骨的寒风打斗。有时候手上的皮会冻粘在兵器上，往下一拽时火辣辣的疼痛，甚至带下血肉来。而难受莫过于打斗中出的热汗把衣服湿透了，又被风吹得凉了，周身会有种落进冰窟似的的感觉，苦不堪言。

 

     计春华还记得，当时自己和于老师仇人相见似的对打，好像杀红了眼，可一停下来二人就无比亲热地拥抱。实际上，他们是把手伸到对方的衣服里取暖。

 

 

 

 

     说到当时的寒冷，于承惠常会提到与自己在银幕上三次 “作对” 的李连杰。据笔者观察，二人之间只是工作关系，戏外的往来并不多。但李连杰这一次对他的关照，让他从内心里感到温暖，以至历久难忘。他说：“他（李连杰）知道我们去西北冷，特意送给了我一件衣裳，那种里面带皮毛的，护腰用。”

 

 

 

 

     《黄河大侠》拍了足有近两年的时间。在外景地，摄制组人员偶然得知附近的寺庙里抽签特别灵，这为他们艰辛而又平淡的生活增添了一点乐趣。据在戏中扮演 “斗鸡眼” 的广西武术队员熊欣欣说，伟大领袖毛泽东曾经在那里抽中了一枚 “上上签”，点解是 “一马定中原”，最后当然应验了。

      所以笃信的人特别多。摄制组里很多人都抽空去试了试，结果是有人欢喜有人愁。熊欣欣也去凑这个热闹，抽的是枚 “中平签”，和尚说他 “有贵人相助就能成功”。从他后来的经历来看，倒还蛮准的。

 

      不知张鑫炎导演当时是否也去抽过一签，为自己即将完成的作品祈福。在此期间，海内外电影市场上所发生的变化，对《黄河大侠》这类武侠功夫片并不有利，难免令人对它面世后的命运担忧。

 

     《黄河大侠》于1988年正式公映。影片推出之后，以其优良的品质，受到了广大观众的热烈欢迎。该片由西安电影制片厂负责国内发行，售出的拷贝数多达450余个，创造了当时的纪录。

 

 

 

怀念敬爱的于承惠老师：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

标签： 张鑫炎(7) 于承惠(8) 计春华(7)

7.3 

黄河大侠 (1988)

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黄河大侠/Yellow River Fighter(1988)
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宝塔镇河妖 4414612

宝塔镇河妖

2018-10-7 14:00:05

《电视剧山东版水浒---武松》饰张团练

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