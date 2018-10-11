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天天观影--------《寂静之地》

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2018-10-11 10:08:11

      颇有新意的恐怖片，小成本收获高票房，算是黑马一匹。剧情设定为未来的某日，外星人侵占地球，消灭了大批喜欢大呼小叫的人们，剩下来的，只要不发出声音，它们就看不见你，也找不到你。总而言之，自从外星人来了之后，这个世界安静多了。好像是第一次在银幕上见到外星盲人，虽然费解却也不愿深究。瞎子外星人虽然看不见任何东西，却能听得到任何声响，就像飞天蝙蝠柯镇恶和九阴魔女梅超风。它们捕捉猎杀任何能发出声音的生物，一个也不愿放过。所以，电影院里不允许出现话痨。

      影片所有悬念和惊悚气氛全靠了“声音”来营造，看着这一家五口男女老幼小心翼翼地过日子，尽力不发出一点声音，连说话也要靠手语，我不禁感叹人类求生意志的强大和身处逆境中坚韧不拔的精神毅力。影片中的父亲是个勇敢而伟大的人，为了妻子儿女甘愿抛头颅洒热血，可敬可佩，只是其不断造人的迫切心态我不是十分认同，尤其是处在这么一种情势之下，本来孩子就不好带，无论哺乳期还是青春期的孩子都能让你时时焦头烂额，再拖家带口像过街老鼠般躲躲藏藏，实属不易。

      影片剧情设置颇富新意，但Bug也不少，比如外星人面对人类的大枪和刀斧其实不堪一击，何以让它们发展成了如今毁天灭地的境界？再说我们还有飞机、坦克、大炮，原子弹我们也有。不过咱们去看电影是为了愉悦身心，寻求刺激，不是去找茬的，那样既累又不厚道。毕竟电影是门遗憾的艺术，看完电影能在心里留点遗憾也很正常。

 

《寂静之地》 A Quiet Place (2018)

导演: 约翰·卡拉辛斯基

主演: 艾米莉·布朗特

约翰·卡拉辛斯基

米利森特·西蒙兹

诺亚·尤佩

凯德·伍德沃德

 

 

7.1 

寂静之地 (2018)

影评(57)

收藏(1136)

寂静之地/A Quiet Place(2018)
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