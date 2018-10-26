姐姐妹妹站起来：烟花女子翻身记 新中国封闭八大胡同妓院改造妓女始末 老鸨婆演绝了 赞一个！

20世纪30年代末的一份统计资料显示，当时的北京光“八大胡同”注册登记的妓院就达100多家，有名有姓的“执业人员”就有700多人，而“送货上门”的“野鸡”和“暗娼”还不在统计数字以内，当时的色情业已经成了第三产业的重要组成部分。

作者：Z星驰007（来自豆瓣）

来源：https://movie.douban.com/review/8487388/

北平以紫禁城为中心形成了“里九外七皇城四”的格局，今天在地理位置上能看到的建国门、复兴门等则不属于原格局，处于正阳门即前门附近的八大胡同由于前期的铁路建设和袁世凯与达官显贵进行权钱交易为复辟开路，而形成了集黄赌毒的罪恶中心地带；

当时北平的妓院分为四等：

一等，清吟小班

二等，茶室

三等，下处

四等，窑子

前门附近较多的是“高级”妓院，向南延伸出去的一般是下等妓院，向南可至天桥，即今天的地铁7号线珠市口一带；

题外话：不知道这可不可以作为流传至今的“东富西贵、北贫南贱”一说的印证；

妓女接客分为茶客和铺客，一壶茶一碟瓜子唠嗑即为茶客，一般按瓜子碟数收费，一碟一块钱，铺客即直接的皮肉交易，一般收费十二块钱，分配模式为：

娘姨和伙计各一块，老板和领班各五块，妓女从老板那领取五毛钱，有些是没有钱的，直接“管吃管住”。

所以由此可以看出影视作品中妓女靠自己的收入赎身的情节纯属无稽之谈，当时政府对妓女实行上税即合法经营的管理政策，妓女就必须拿着那“五毛钱”的积累支付巨额的税收和检查费，

有文献推算出如果一位妓女要想交够相应的费用，一个月至少要卖身三十五次；

性病和被领班老板非人道地虐待导致妓女的平均寿命在30-40岁之间，处于上等地位的妓女沦落为下等妓女的周期一般只有十年，毕竟老板想赚钱就必须迫切地让妓女接铺客。