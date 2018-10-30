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《无巧不成婚》：C'est La Vie

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2018-10-30 14:13:59

人到中年的马克斯，是一位与时代闹着别扭的婚庆公司老板兼婚礼策划人，他招募了一群各种不靠谱的业余雇员，刚刚接下一名百般挑剔骚气新郎的大型古堡婚礼生意。

 

 

不专业的团队操办大型活动，结果可想而知，婚礼过程中接二连三的状况咕嘟咕嘟往外冒，挡都挡不住：

 

马克斯图省钱找来无业游民小舅子当帮手，结果后者竟对新娘子一见钟情，婚礼全程魂不守舍越帮越忙；

 

临时工不小心用剃须刀切断了电线，婚礼大餐的主食羊肉因冷藏箱断电而变质，导致来宾们没有主食，全程只能不停的吃酥皮派加气泡酒填肚子；

 

新郎官皮埃尔捧着一本好像毕业论文般厚厚的婚礼致辞上台讲话，一开口就是俩小时不下台，完全不考虑台下听得昏昏欲睡只能靠饼干充饥的宾客们的感受；

 

把新郎挂上气球表演确系奇思妙想的金点子，当一身白衣的皮埃尔缓缓从天而降时，场面浪漫到了骨子里，嘉宾们无不看的如痴如醉....

 

让人哭笑不得的状况在气球飘至半路时发生，地面负责拉绳子控制气球的一男一女工作人员拉着拉着对上了眼，两位猪队友最后居然旁若无人的——
抱在了一起....
扔掉了绳子....
放飞了新郎....

 

 

最奇葩是那位找不到工作游手好闲，却又自以为是的婚庆摄影师盖伊，不好好干活一个劲儿吃冷餐，老板马克斯实在看不下去忍不住指责，你能不能别吃了给客人留点儿？

盖伊端着专业单反相机为新人拍照时，总有嘉宾拿着手机在身边跟着咔嚓咔嚓添堵。老兄火冒三丈却又无可奈何的表情相当好笑，在他看来，当他面拿手机拍照简直是对专业摄影师莫大的侮辱！

 

还好，面对层出不穷的状况，老板马克斯随机应变见招拆招，婚礼终于没有搞成大型车祸现场，影片依旧以平实中见温情收尾。

 

 

本片两位导演几年前曾经合作过叫好又叫座的《触不可及》，再度合作的《无巧不成婚》更加生活化。法国人特有的浪漫、骄傲、逼格、尴尬，以及源于法语语法的法式幽默，充斥在节奏明快、气氛欢脱的整部电影里，展现的淋漓尽致。

 

看罢这场焦头烂额热闹戏，观众们笑着摇头之余，只能用法国人最爱的一句话释然：

C'est la vie！

7.1 

无巧不成婚 (2017)

影评(3)

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无巧不成婚/Le sens de la fête(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8063314/
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