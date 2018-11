盛佳为什么还不出(6)？

SJ最近出了雷德利斯科特老爷子当年因为《银翼杀手》票房扑街后周转资金所拍的儿童奇幻冒险片《黑魔王/诡秘怪谈》,由当年盛世美颜的阿汤哥主演。服化道在当年的儿童奇幻片里算是顶尖了,可以说此片带动了一股儿童奇幻/魔幻/冒险类电影的兴起,从80年代一直到90年代初。 所以问题来了——DT或者SJ干脆多做做这方面的片子,肯定会有所谓的“童年记忆/情怀”的大佬们买单。记得DT之前做过当年迷倒万千少男少女的大卫鲍伊和詹妮弗康纳利主演的《魔幻迷宫》(对就是诚实预告做过吐槽的那个嘻嘻): 所以,还有以下几部同时期的“大作”没出过比较好的蓝光版本,望各位碟商们能注意: 1.黑水晶 也是由《魔幻迷宫》创作组制作。而且男女主线基本上被《星球大战7&8》抄了个精光——你以为星战7和8剧情和星战4&5很像?NO NO NO!这个才是本体! 2.大魔域(又名《永不结束的故事》。包括续集《回到大魔域》《大魔域3飞进未来》): 因《从海底出击》成名的德国导演沃尔夫冈彼得森去好莱坞拍的第一部作品就是这部(之后才是《第五惑星》《极度恐慌》《空军一号》《完美风暴》。。。。。。开启了这位导演的好莱坞之路)。电影里最著名的就是那条龙。 3.风云际会/小魔仙 《阿波罗13号》《美丽心灵》《达芬奇密码》系列、《极速风流》导演朗霍华德早期作品,可以说是80年代的《指环王》电影。尤其是这个“一高一矮一对基”的双男主冒险设定简直是指环王既视感。 4.这个就不按套路来了,谁愿意的话可以猜猜——这好歹当年也是央视正大剧场放过的,可以说是带了神仙妖怪的外国版《花木兰》。一共五部(最知名的是前两部)

