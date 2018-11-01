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盛佳为什么还不出(6)？

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2018-11-1 23:09:55

SJ最近出了雷德利斯科特老爷子当年因为《银翼杀手》票房扑街后周转资金所拍的儿童奇幻冒险片《黑魔王/诡秘怪谈》，由当年盛世美颜的阿汤哥主演。服化道在当年的儿童奇幻片里算是顶尖了，可以说此片带动了一股儿童奇幻/魔幻/冒险类电影的兴起，从80年代一直到90年代初。

所以问题来了——DT或者SJ干脆多做做这方面的片子，肯定会有所谓的“童年记忆/情怀”的大佬们买单。记得DT之前做过当年迷倒万千少男少女的大卫鲍伊和詹妮弗康纳利主演的《魔幻迷宫》（对就是诚实预告做过吐槽的那个嘻嘻）：

所以，还有以下几部同时期的“大作”没出过比较好的蓝光版本，望各位碟商们能注意：

1.黑水晶

也是由《魔幻迷宫》创作组制作。而且男女主线基本上被《星球大战7&8》抄了个精光——你以为星战7和8剧情和星战4&5很像？NO NO NO！这个才是本体！

2.大魔域（又名《永不结束的故事》。包括续集《回到大魔域》《大魔域3飞进未来》）：

因《从海底出击》成名的德国导演沃尔夫冈彼得森去好莱坞拍的第一部作品就是这部（之后才是《第五惑星》《极度恐慌》《空军一号》《完美风暴》。。。。。。开启了这位导演的好莱坞之路）。电影里最著名的就是那条龙。

3.风云际会/小魔仙

《阿波罗13号》《美丽心灵》《达芬奇密码》系列、《极速风流》导演朗霍华德早期作品，可以说是80年代的《指环王》电影。尤其是这个“一高一矮一对基”的双男主冒险设定简直是指环王既视感。

4.这个就不按套路来了，谁愿意的话可以猜猜——这好歹当年也是央视正大剧场放过的，可以说是带了神仙妖怪的外国版《花木兰》。一共五部（最知名的是前两部）

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&quot;Let's put a little smile on the face!~~~&quot;

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