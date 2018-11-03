从此再无“春十三娘”--红颜薄命蓝洁瑛

2018年11月3日凌晨，蓝洁瑛离世。





蓝洁瑛出生于1963年4月27日，1983年投考第12期无线电视艺员训练班，同期还有刘嘉玲、吴君如、刘青云及曾华倩等知名艺人。长相甜美的蓝洁瑛最初星途灿烂，先后在《K-100》、《430航天飞机》担任主持，之后又出演《义不容情》及《大时代》等多部剧集的女主角，曾被誉为5大电视及电台的最美女星，有“靓绝五台山”之称。

蓝洁瑛曾说：“我现在唯一的心愿，是死得好好的，下辈子不想再做人，做人无论精神还是肉体上都好痛苦!”这是她亲眼目睹两位爱人自杀后，含着泪对记者说的。当时的她还以为，这一切终会结束。人生再痛苦，也不会一直痛苦下去。

但她想错了。这场噩梦，不是结束，而是开始。



蓝洁瑛是在暴力中长大的孩子。她没有父亲，确切来讲，是亲生父亲抛弃了她们母女俩。而母亲迫于生计，为了给蓝洁瑛一个完整的家，带着尚小的她改了嫁。可这一切并未好转，反而变得一团糟。肉体上是有了填饱肚子的食物，身体上却要遭受一次次辱打。蓝洁瑛继父有严重的暴力倾向，动则打，不动则骂。

反正，就是看不惯年幼的蓝洁瑛，斥责她是“拖油瓶”。尤其醉酒后，像发疯般往小蓝洁瑛身上扑，用脚踹、拳手锤，看见什么便拿什么当武器，打得蓝洁瑛满屋子跑。母亲心疼蓝洁瑛，每当继父要打她，母亲会主动用身体挡住拳头，可继父，连自己的妻子也不放过。据蓝洁瑛邻居回忆：“他们家啊，每天都会听见哭声。”被暴力肆虐的童年，令蓝洁瑛很没有安全感。可她偏偏又生得美。这可是大麻烦。蓝洁瑛小时候最喜欢梳双辫子，趁继父不在家，她会摇晃着小辫子，在大排档巷子左右蹦腾。可没欣喜多久，总会有恶霸大叔缠上来，一把扯住她最爱的辫子，恶狠狠瞪她。她很怕，不知如何反抗。情急之下，朝那恶霸大叔大骂了一句。恶霸大叔听了，立马一巴掌扇去，拳头很重，蓝洁瑛当场大哭起来。但她不敢告诉家人。母亲知道了，肯定会落泪，继父听了，得到的，只会是更重的巴掌。多年后，蓝洁瑛成名，将这件事告诉李力持。李力持说：“这件事到今日她仍历历在目。”蓝洁瑛的童年生涯活得很辛酸。在家，要承受继父的辱打；在外，时不时要经受外人的骚扰。所有的一切，她只能憋在心里。谁也不说，谁也不知道。就这样，她磕磕碰碰长到了20岁。出落得愈加明艳秀丽。



1983年，杨羚要去考训练班，让蓝洁瑛陪同，结果交报名表那天，杨羚临时不想去了。蓝洁瑛说：“你不去我自己去。”她拿着报名表，成了无线电视艺员训练班第12期的学生。和刘嘉玲、吴君如同班，前途一片大好。刘嘉玲说：“蓝洁瑛成绩很优异，人很漂亮。”她有这样的资质，如若学成出来，不是做演员，就是成为主持人。而当时训练班出来的学生，大多都会选择做演员。蓝洁瑛也这么想。不过，最终机缘巧合下她去《430穿梭机》当了主持。因为原定女主持跑去话剧组了。她成了替补。不过上帝还是很垂青美女的，在综艺界熬了一年后，她成功当上了演员。

1984年，她终于圆了演员梦。在《家有娇妻》、《城市小品》里和梁朝伟搭档。风采更甚当初。据说，梁朝伟曾追求过蓝洁瑛。其间，她刚出道的《家有娇妻》令她跻身一线。无线很看好这个新人，给她定了“一姐”路线。

但一年后，合约期满，TVB想多捞金，续长约。当时，正好有部戏需要蓝洁瑛剪短发，蓝洁瑛不愿，也不想续长约。TVB大怒，将刚冒出头的新人蓝洁瑛雪藏。长达半年之久。虽在娱乐圈闯荡，但她一直不愿屈服于规则。遇事儿不喜欢，不痛快了，她从不懂得低头。后因要拍古装，得穿繁琐长袖，蓝洁瑛又不愿了，推掉了TVB大型古装戏。高层再次震怒，又将她雪藏。他们以为，有了这2次教训，蓝洁瑛会长点教训，乖乖听从安排。可没想到，待她复出后，还是如此。她去拍片，莫名迟到了好几次，又得罪了大佬，依旧被雪藏。狄莺就曾在节目爆料：“我有打过那个人，很会耍大牌。”她指的正是蓝洁瑛。屡次复出遭雪藏，又复出，又遭雪藏，几度颠簸后，她还是被TVB请出了山。因为，她虽不听从安排，但确实很靓。他们看重蓝洁瑛的名气，想让她再次出演电视剧。

蓝洁瑛没有辜负这个机会，1989年，她接连出演了5部剧。刘嘉玲、张曼玉皆给她做配角。有人说：蓝洁瑛俨然超越了刘嘉玲张曼玉。特别是她在《大话西游》里一人分饰两角，一个是妖娆美艳的蜘蛛精，一个是“桃花过处，寸草不生”的春十三娘。看多了顶尖美女的黄霑大赞：简直是惊为天人!萧若元提起蓝洁瑛，也是一片仰慕之情：“真是靓，靓绝五台山，整个香港没有几个人比她靓……”

对于别人而言，“够靓”或许是好事，但对于她来说，是厄运。







她这一生最爱的两位男友，都自杀了。皆是死在她眼前。出道没多久，蓝洁瑛便遇到了邓姓乡坤。两人很恩爱，但1986年，他一声招呼也不打，一句遗言也不留，莫名开煤气自杀了。留下蓝洁瑛一个人悲痛欲绝。那时她还年轻，身边追求者无数。钟保罗就是其一。他怜悯她，呵护她，体谅她，最终，他们秘密相爱。有了爱情的滋润，蓝洁瑛很快走出了悲伤。不料，这又是个坑。钟保罗嗜赌，赌很大，欠了很多钱。蓝洁瑛和他在一起的日子，没有几天是安宁的。

时不时家里就会有人来追债。每次，蓝洁瑛会主动替男友还债。但日子长了，她仅有的家当也不够用了。赌债是个无底洞，即便蓝洁瑛费尽心血，也填不满那深渊。她很发愁。每天都在想该如何帮男友分担。可惜钟保罗等不到了。

（宿命论：从左至右陈百强张国荣钟保罗均早殒）



1989年， 钟保罗 从公寓跳了下来，当场死亡。去世时，手里戴着的，是蓝洁瑛闺蜜送的戒指。多么讽刺！不过3年时间，两个深爱的人接连死去，蓝洁瑛痛苦不堪。好友杨曼莉说：“两个男友死亡，是蓝洁瑛挥不去的阴影。”





后来蓝洁瑛透露，她交往的两个男友中，有一个还性侵了她。自那以后，她变了。找男友不在看爱与不爱，而是看对方是否真的有足够的实力，令自己托付终身。没过多久，她遇到了富豪郑家成。当时，郑家成和邝美云正在恋爱，她介入，就是第三者。但她不管不顾，一头陷入郑家成的怀抱里。郑家成对她很“好”，愿意为她买车买房，抛掷千金。可笑的是，在这场三人争夺赛中，她还是成了失败者。他们复合了。蓝洁瑛被踢出局。那期间，蓝洁瑛的父母也相继去世。她连唯一的后盾也没了。几度受伤，她以为自己被下了降头，跑去尼泊尔拜佛。可佛也不给答案。后来，她又不痛不痒谈了几段情，最成功的，是和一位外籍男友。据说，已经到了谈婚论嫁的地步。但男友忍受不了蓝洁瑛的抑郁性格，悄然离去。一点音讯也没留下。蓝洁瑛回忆，男友还打过她。那时她眼睛刚抽完脂，正在康复期。被外籍男友一巴掌打出了疤。男友这一巴掌，令蓝洁瑛心如死灰，她开始嗑药、抽烟、喝酒，想要麻痹自己。她说：“我每次拍拖都付出好多，但每次都好伤，我好恨拍拖，爱情对我来讲已经是一件奢侈品。”

自出道以来，她次次感情失利，父母又离世，双重打击下，蓝洁瑛的事业一落千丈，她没了经济来源。也消失在大众眼前。

后来港媒大幅度报道：蓝洁瑛疯了。她疯了吗？面对漫天猜测，她在2013年说出了原因，蓝洁瑛面无表情地说：“我被强暴了。”20、30年前，她年华正好，美艳绝伦，被一影坛大哥强暴。后来，这个大哥去世。90年代初，她赶往新加坡探班，又被另一位影坛大哥性侵了。记者问她：真的性侵你？蓝洁瑛点头。她回忆，当时他们在新加坡拍戏，那位大佬给了蓝洁瑛机票，让她去探班。她欣喜而去，等待的，却是人间地狱。邀请她的大佬，为蓝洁瑛单独准备了一个房间。蓝洁瑛拿了钥匙，锁门睡觉。但不知怎地，他打开了门，不顾蓝洁瑛呼喊求饶，侵犯了她。当夜，蓝洁瑛一直在哭，一直在哭……很多年过去，蓝洁瑛说：“我永远记得他强奸完自己之后，对着自己冷笑的样子。”他在笑什么？笑蓝洁瑛不敢声张，笑自己预谋得逞？在权势面前，蓝洁瑛确实低了头。她没有第一时间报警。蓝洁瑛说：“那样他会惹上麻烦，我也很麻烦。”所以，历经一夜无眠的惊恐后，她跑去看了医生。为的，就是不怀上性侵者的孩子。

这么多年过去，她以为自己把这件事埋在心底，就烂在了肚子里。可她越想隐藏，反而越痛。越想忘记，反而记得越清晰。一重接一重的打击后，她再也熬不住了。她情绪不稳，常常自言自语，变得邋遢不堪，自暴自弃，双目无神。

那些年，港媒爆出来的，全是蓝洁瑛“疯魔”的模样。1999年，她在家中吞药，对外嚷道：“家里有鬼啊。”2000年，她在温哥华机场大吵大闹，被送到精神科治疗。2005年，有位退休律师垂涎蓝洁瑛的美貌，想要包养她。蓝洁瑛拒绝。2007年，蓝洁瑛宣布破产，靠政府救济度日。但政府的援助不过3700元，除去房租3000元，她用剩余的700元度日。2008年，港媒拍到，蓝洁瑛为了生存，出入红灯区，站在大街上等“客人”。之后，陆续仍不断有人拍到，蓝洁瑛捡菜叶、抽烟、睡大街，头发花白，双目无神，邋遢不堪，宛如乞丐。人们都说她病了。蓝洁瑛也以为自己病了。她开始大量吃药。有一次犯病，她很痛，报了警，对警察说：“我心里住着一只鬼，他每天对我说，learn to me, fuck to me …我现在就像是在地狱之中。”从始至终，只有她一个人在煎熬。那些伤害她的人，从来没有对蓝洁瑛道歉过。她觉得自己不干净。开始自残，用刀片，一刀刀割手腕，一连买了10多张刀片，买了又扔掉，扔掉又去买。现在她的手腕，布满伤痕。

蓝洁瑛落难后，刘德华看不过去，救济了她10万元，可转眼被人偷了。而她唯一的生存来源，竟是有个内地影迷，怜悯蓝洁瑛，每个月借几千元给她。她一直颓靡，一直沮丧，那些年，活在记者镜头下的蓝洁瑛，令人心疼。

2015年她穿上华服，化了妆，染黑了头发，去参加一个电视访问。主持人问她：你当年有个称号，靓绝五台山。蓝洁瑛慌忙接过话：“是靓就靓，为什么要加个绝字？”是啊，为什么要加“绝”，如今，真成了“绝”了。





不久之后，她剪短了发，身材臃肿，双目无光，徘徊在各个摊贩间。饿了，就随便吃点。空闲了，就抽支烟。独自望着深不见底的夜色，脸上看不出喜怒哀乐。这人间再繁华，对于她来说，也不过是一片漆黑。近年来，媒体铺天盖地宣传蓝洁瑛的悲惨，却不知，往事一遍遍被提及，伤痛一次次被揭疤，是对她最大的伤害。她要的，或许不是数不清的打扰，和道不明的同情。而是安静，就像她说的，“人最重要是健康吧，不是只有开心，健康可能是好宁静好安宁，是内心的喜悦，比开心重要。”

如是，“春十三娘”真的找到了属于她的安宁！

从靓绝五台山到精神失常，她承受了从巅峰到低谷的人生磨难，但且记住她的美好吧！