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你现在的位置：首页>>群组>>淘碟小屋>>这一年看过的电影，和碟友们分享

这一年看过的电影，和碟友们分享

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2019-1-27 21:20:19

平时没时间，只在周末和节假日看，一般是一天看一部，目录如下：

 

1     春天的十七个瞬间                                                                                2018.02.25

2                                                                                                                 2018.02.26

3     Q正传                                                                                                 2018.02.26

4     牧马人                                                                                                    2018.02.27

5     城南旧事                                                                                                2018.02.28

6     严密监视的列车                                                                                    2018.03.01

7     堕落和偶像                                                                                            2018.03.02

8     陆上行舟                                                                                                2018.03.09

9     知已知彼                                                                                                2018.03.16

10   男人的争斗                                                                                            2018.03.18

11   谜中谜                                                                                                    2018.03.31

12   特殊的一天                                                                                            2018.04.01

13   谋杀犯                                                                                                    2018.04.06

14   于洛叔叔的假期                                                                                    2018.04.07

15   彼岸花                                                                                                    2018.04.08

16   偷自行车的人                                                                                        2018.04.14

17   成功的滋味                                                                                            2018.04.22

18   苍白骑士                                                                                                2018.04.29

19   莱昂莫汉神父                                                                                        2018.04.30

20   血洒胭脂马                                                                                            2018.05.01

21   粒粒皆辛苦                                                                                            2018.05.06

22   欲海含羞花                                                                                            2018.05.18

23   阿尔伏城                                                                                                2018.05.19

24   就是溜溜的她                                                                                        2018.05.26

25   昨天今天明天                                                                                        2018.05.27

26   意大利式结婚                                                                                        2018.06.03

27   向日葵                                                                                                    2018.06.09

28   组织者                                                                                                    2018.06.10

29   人约巴黎                                                                                                2018.06.23

30   狮子星座                                                                                                2018.06.24

31   三重间谍                                                                                                2018.06.30

32   侯麦经典短片集                                                                                    2018.07.07

33   一九零零：新世纪                                                                                2018.07.08

34   春风吹到布拉格                                                                                    2018.07.14

35   柔肤                                                                                                        2018.07.14

36   姑娘们                                                                                                    2018.07.21

37   柏林谍影                                                                                                2018.07.22

38   红柿子                                                                                                    2018.07.29

39   广场                                                                                                        2018.07.31

40   乡间一日                                                                                                2018.08.02

41   迈克杰克逊英国温布利现场演唱实况1988                                       2018.08.04

42   那不勒斯的黄金                                                                                    2018.08.06

43   铁面无私                                                                                                2018.08.08

44   七段情                                                                                                    2018.08.19

45   与奥逊威尔斯环游世界                                                                        2018.08.26

46   革命往事                                                                                                2018.09.02

47   这里的黎明静悄悄                                                                                2018.09.15

48   留给女儿的日记                                                                                    2018.09.16

49   影子军队                                                                                                2018.09.22

50   巨人                                                                                                        2018.09.23

51   椿三十郎                                                                                                2018.09.24

52   薰衣草山的暴徒                                                                                    2018.10.02

53   鲁宾逊太空历险                                                                                    2018.10.03

54 随心所欲                                                                                                 2018.10.06

55   快乐                                                                                                        2018.10.14

56   海滩的一天                                                                                            2018.10.21

57   鲱云                                                                                                        2018.10.28

58   众人之妻                                                                                                2018.11.03

59   红河谷                                                                                                    2018.11.04

60   怒不可遏                                                                                                2018.12.08

61   城市女郎                                                                                                2018.12.15

62   日出                                                                                                        2018.12.16

63   欲火情焰                                                                                                2018.12.22

64   冒险生涯                                                                                                2018.12.30

65   资产阶级的慎审魅力                                                                            2018.12.31

66   漂亮的赛尔吉                                                                                        2019.01.05

67   汪洋中的一条小船                                                                                2019.01.06

68   怒海沉尸                                                                                                2019.01.12

69   面孔                                                                                                        2019.01.13

70   罗维雷将军                                                                                            2019.01.20

71   禁忌的游戏                                                                                            2019.01.26

72   雁南飞                                                                                                    2019.01.27


推荐几部比较好的，纯是个人判断，仅供参考。先说一下个人标准，就是电影的镜头好不好看，有好看的镜头，就是好电影。何为好看的镜头，纯是一种感觉，没有具体的标准，个人觉得画面的布局和角度(就是人和物在画面中的位置)、背景干净整洁和颜色搭配这几个要素处理的好的话，这个镜头就好看，看着有美的享受。下面是几个个人觉得好看的镜头，个人的喜好可见一斑。


好电影在这儿：

1. Q正传：画面有中国山水画风格

2. 海滩的一天：胡因梦真是美，中国式的美

3-14. 严密监视的列车、知已知彼、欲海含羞花、柔肤、那不勒斯的黄金、与奥逊威尔斯环游世界、影子军队、欲火情焰、资产阶级的慎审魅力、罗维雷将军、莱昂莫汉神父：镜头、画面、人物和色彩，比较好

15-16. 革命往事、红河谷：西部片，有味道

17-19. 男人的争斗、谜中谜、薰衣草山的暴徒：斗智片，情节好

20-26. 夜、特殊的一天、谋杀犯、昨天今天明天、意大利式结婚、向日葵、组织者：马塞洛·马斯楚安尼主演，故事、表演、镜头，什么都好

27. 彼岸花：小津安二郎的电影，没得说

28-31. 人约巴黎、狮子星座、三重间谍、侯麦经典短片集：埃里克·侯麦的电影，镜头和画面颜色好

32-34. 姑娘们、这里的黎明静悄悄、雁南飞：前苏联电影，谈不上好，倒是故事情节有意思，人物和情节简单明快，浓浓的社会主义风格，可以感觉下


好电影推荐完毕，附两个提醒：

1. 迈克杰克逊英国温布利现场演唱实况1988：看杰克逊的演唱会是为了看声光舞美，但年代太早了，舞台技术水平有限，呈现出的水平一般(以现在的眼光看)，所以提醒碟友们，如果是为了看声光舞美，尽量买年代近一点的片子。不一定对，和碟友们讨论。

2. 春天的十七个瞬间、陆上行舟、苍白骑士、铁面无私：这几个片子不忍卒看，就是不感兴趣，看不下去，看一会儿不看了，提醒碟友们谨慎选择。


最后是一段感言：小屋是个很好的平台，爱好电影的人们在此相聚，交流彼此淘碟看碟的故事，也是人生中一个有意思事。

 

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楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2019-1-28 11:50:17

厉害了，欢迎在小屋多多发帖

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张璐璘~你值得拥有~
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1 楼

张璐璘 5801435

张璐璘

 
 
2019-1-28 19:05:16
小屋有点冷清，发贴的不多。其实每个人都有话说，可能是不知道该说什么。建议管理员开一些讨论性的帖子吸引碟友们讨论。比如“介绍一部你看过的警匪片”、“哪部电影影响了你的生活”、“古今中外，介绍一位你觉得漂亮的女演员”之类的，碟友们可能会感兴趣，发表自己的看法。
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赵骡子 7949595

赵骡子

2019-1-28 19:09:24
也可以向小屋里的大佬们邀稿，请他们写点什么。
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赵骡子 7949595

赵骡子

 
 
2019-1-28 18:51:06

这些大都看过，近几年片子看的少多了，热爱电影真的是一种福气，能以一颗童心去看这人山人海

 

3     Q正传

5     城南旧事 

9     知已知彼

19   莱昂莫汉神父

56   海滩的一天    

 68   怒海沉尸                                                                                               

71   禁忌的游戏 


都很喜欢

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只爱一点点
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2 楼

饮茶 1267640

饮茶

 
 
2019-1-28 18:58:07
以一颗童真心看人山人海，说得好。
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赵骡子 7949595

赵骡子

 
 

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