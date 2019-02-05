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你现在的位置：首页>>群组>>淘碟小屋>>《巴比龙》：希望永不灭

《巴比龙》：希望永不灭

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2019-2-5 20:52:02

第一重难关，每天镣铐加身，即便有机会挣脱，守卫看见逃犯直接开枪击毙；
第二重难关，高墙外有险恶丛林，毒蛇猛兽环伺其中；
第三重难关，丛林外是包围整个监狱岛的汪洋大海，众多折磨致死的囚犯被抛尸于此喂鲨鱼....

 

上世纪30年代，被诬陷为杀人凶手的年轻小伙儿巴比龙，正关押在这种绝无可能逃生的孤岛监狱中。

 

 

三两步到头的逼仄压抑单间，飘着几片菜叶的青豆汤食，每天奴隶式的苦力劳动，隔三差五就有犯人死掉。监狱长冰冷无情的告诉犯人，极度恶劣的条件就是以彻底摧毁你们的身体和意志为目的而设置。

 

但非人的环境磨不灭巴比龙坚韧不拔的希望，望而生畏的难关绝境困不住巴比龙对自由的向往。

 

同样是男主角含冤入狱、挣脱牢笼的故事，与经典越狱电影《肖申克的救赎》相比，本片少了许多精巧曲折、耐人回味的情节设计来增强观赏性，但胜在真实朴素（真人真事改编）。

 

越狱，极可能死，不越狱，原地等死！

 

绝大多数囚犯选择后半生困在苦牢中等死，或被折磨成精神病，但巴比龙凭着常人难以想象的决心，不断抗争命运，顽强坚守着自己的希望...

 

关押10年间，巴比龙策划了七次失败越狱，他屡败屡战，终于在第八次成功越狱（影片只展示了三次），逃脱魔鬼岛。此时的他，已经从入狱时的英俊健壮小伙儿，被折磨成头发灰白、瘦骨嶙峋的中年人。唯一没变的，是他眼神中始终燃烧不灭、憧憬自由的希望火苗！

 

 

片尾，看着巴比龙怀抱一堆椰壳做成的简陋小筏，就敢从岛上不顾一切往茫茫大海里跳，你将深深震撼于他向死而生、挣脱束缚的渴望...

 

让我想起那句经典台词：
有些鸟儿注定是关不住的，因为它们的每一片羽毛上，都闪烁着自由的光芒！

 

7.1 

巴比龙 (2017)

影评(3)

收藏(82)

巴比龙/Papillon(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8071667/
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绚烂只是一时，平淡才是一世！

楼主

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2019-2-6 12:30:52
史蒂夫麦奎因的老版更好
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仗剑走天涯
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1 楼

快刀浪子 6859845

快刀浪子

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