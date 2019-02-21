品碟乱弹之不堪回首篇

2018年是个人最凌乱痛楚的一年。行到水穷处，苦待云起时。世事沧桑，人情变幻，如鱼饮水，冷暖自知，品碟是闲人才有的生活吧，也就丝毫没有看碟的心情。只能偶尔收收看看。

1、说说中国古代四大名著。这几部电视剧基本就是中国电视剧的最高水平了，相当了得。虽然版本众多，但画质最佳的就是04版首版。一晃15年过去了。现在电视上虽总在播，但发烧友都知道，都残缺得厉害，完整版已成传说。几部碟可说的太多，也是六区难得几部像样的东西。









西游记是央视收视率最高的一部。雅者不觉其俗，俗者亦觉其雅。估计没看过的人都不好找。央视西游记吧等贴吧可见，粉丝成千上万，考据多如牛毛。杨洁导演逝世时，想收套纪念。现在再找不到自己小时候看过的完整版了。04版DVD情节不够完整，就又收94版VCD互补。飞扬版画质不理想，04首版已经炒成高价了，04再版多了张花絮VCD。找首版只能靠运气。收到这碟时黯淡心情难得有一丝喜悦。













个人挚爱的三国演义。大气纵横的历史观，慷慨豪迈的英雄气。躬耕从未忘忧国，谁知热血在山林。舌绽春雷，以身陨汉的孔明，寄托了中国士大夫的浩然正气和济世情怀。在主要人物都东逝水后，又拍了20余集，现在绝不会这样拍了。早些年收过韩三正版，皮包精美，内容丰富，画质尚可，还是比不上04首版。这套还收了98版VCD，难得片头片尾齐全的一部。可惜的是有的镜头除了LD版没看过，估计永远找不到了。









至于神剧《红楼梦》，当时都在喷，今天都在捧。拍摄场地全景根据原著复原，所有演员经过三年培训，红学家编剧本，音乐由学院泰斗推敲，当年的执着真好。毕竟，有过一部红楼梦证明中国电视剧曾经认真过。04首版和再版差一张花絮碟。飞扬版最后一张花絮更多些，含四部分内容：凤凰大视野之风雨红楼、20年后忆旧梦-红楼儿女聚首艺术人生、OST、红楼梦电子书。但完整版也是找不到了。









2、张曼玉的几部。她一直是我最喜欢的中国女演员，纯纯的实力偶像派，代表作阮玲玉、花样年华、新龙门客栈、青蛇、蓝色情人、清洁等等。









青蛇比李碧华的原著还了得。多年前收过的美亚版，后来是美一原版，盛佳又出了韩三。美亚版DVD画质一般，但多了DTS，更适合国人喜浓墨重彩的观感。法海帅到爆，曼玉姐更是惊为天人。情为何物，难以忘怀青蛇终于会流泪时的感动，法二HKV的封面设计真是读懂了该片。

新龙门客栈是新武侠电影的开山之作。大漠孤烟，江湖儿女，一怒拔剑，生死相依。金镶玉可谓独一无二的老板娘，泼辣惹火，和原本第一女主林青霞吵架时一幕，占尽风流。当年红龙出过美亚版DVD。金黄色滤镜，与倩女幽魂的蓝色滤镜一样，令我一见钟情，爱不释手。个人感觉比法二HKV版来得原滋原味多了。猴王和威信出过韩三版，尽管自制了外封，其实乏善可陈。这里强调下美亚版港片比起HKV清爽的画面都有一种粗粝感。美亚版黄色滤镜的东方不败也一样满是沧桑。新龙门去年修复成了经典版，清晰多了，遗憾的是字幕不可消，错字又多。当时错过只好收了4G。













花样年华是自己唯一的CC原版。其实红龙法二版DVD做得更漂亮，EE难得出过铁盒。至于一堆盛佳洗的D9，版本确实不错。90年代香港张曼玉、林青霞、巩俐、梅艳芳、钟楚红、邱淑贞、王祖贤、舒淇、关之琳、李嘉欣、梁咏琪美女如云，真令人向往呀！









3、日本深作神作：柳生家族的阴谋、赤穗城断绝、无仁义之战、魔界转生。所谓的日A区高清画质其实很一般，但能看到这些片子就烧高香了。特别是赤穗城断绝一片，九区从未出过，几年前下载了日版。开篇字幕就写到向伟大的深作欣二致敬，实在于我心有戚戚然。这是日本最具民族性的真实故事《忠臣藏》，重然诺，轻生死，忍辱负重，雪夜复仇，从16岁到60多老人，47名武士齐齐剖腹何其壮观。感觉中村锦之助比三船敏郎霸气得多。









4、欧美的琼宫恨史、圣玛丽的钟声就是看看嘉宝和褒曼。嘉宝扔掉王位，渡海远去时，面无表情样子确实令人感到神秘。喜欢褒曼修女的圣洁，这部就是《教父》里麦克与凯一起看过的圣诞电影。凯追问麦克，如果我像褒曼，会不会更爱我一点？可见当年褒曼的杀伤力。两部影片修复得真不错。拍郎心如铁时的泰勒含苞待放，和蒙哥马利的微笑一直萦绕在脑海，怅然久矣。故事很悲凉。









5、关于几部原版。至于这三部聊斋日版，所谓无修正版，其实没啥了不起的，懂的自然懂。画质一般，画面还是4:3。









最珍贵的无疑是地下一片。这碟曾踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。联通在省港奇兵中出过残本VCD。港版DVD内容更丰满些，多了17分钟。这是历史的一页，也是港人独立思考的一页。没有大明星，没有啥特效，粗糙得如手工电影。今后不会再有这样的片子了，一切和光同尘了。













至于瓶子。其实原著成就不必水浒差。这是个人印象深刻的一部港台合拍片。身体的背叛和灵魂的背叛究竟哪一个更重要呢？真希望女主有个好结局，可惜宋江这个混蛋乱搅和，令美人泪垂，英雄扼腕。剧情改编得十分巧妙，意料之外又在情理之中。谁嫁给武大郎会心平气和呢？演员是一时之选。虽然那么多电视剧、电影，但除了胡锦一版，基本都是瞠乎其后。日二原版，是什么山前五十铃剧场重新剪辑的。与台三协和版略有不同。画质较差，甚至怀疑是录像带转制的。虽然不便宜，但包装确实精美。后来英皇率先把台三协和版第三部的写真删除，菜单更换，压缩成2D9，烂大街了。这套剧集也收过VCD，基本都是协和版。央视水浒这部分也不行。除了动作导演袁和平的武打镜头确实突破外，平平之作而已。









许多的片子因为种种原因没法多评论，也就只能谈版本了。在4K蓝光时代再谈什么DVD画质可能是贻笑方家，自己喜欢就好了。我要求不高，更讨厌洗碟，一般一部电影仅收一张碟。只要内容完整，花絮齐全，达到DVD画质即可。现在蓝光收得很少，一是价格二是中字。盗蓝感觉鸡肋。说到这，想起一个发现，TM丁度的《过错》还不如当年的D5，发现关键镜头缺了不少。慢慢地，估计碟越收越少了，更懒得编辑照片发帖！









2019年真希望能轻松些，换个活法。快乐也许不在于得到的多，而在于所求的少吧。往事并不如烟，所有的痛苦快乐都留在了心里。生活远比电影更残酷！