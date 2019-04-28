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你现在的位置：首页>>群组>>淘碟小屋>>《警察局长的自白》变蓝了

《警察局长的自白》变蓝了

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2019-4-28 20:12:20

上海电影译制片厂1974年译制

译制导演：卫禹平、戴学庐

主要配音演员：

警察局长蓬纳维亚----卫禹平

检察官屈昂尼----毕克

塞蕾娜--李梓

罗蒙诺----尚华

康纳斯特拉诺律师----程之

疯人院大夫----乔榛

局长助手----杨成纯

警察----于鼎、邱岳峰、严崇德

女秘书----潘我源

奸商----仲星火

工人----伍经纬

播音员----胡庆汉

 

哪家给力出一个？

 

 

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楼主

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2019-4-29 16:30:49

 

DT-91751 一个警察局长对共和国检察官的自白

配置：独家德B区首发修复版+上译经典公映国语+国语整理中文字幕+精彩花絮

音轨：意大利语DTS-HD2.0 英语DTS-HD2.0 国语2.0

字幕：德文 中文 中文

 

 

4GBD25A2405 一个警察局长对共和国检察官的自白  

音轨：意大利语DTS-HD 1.0 德语DTS-HD 1.0 英语DTS-HD 1.0 上译国语2.0

字幕：英文 德文 中简 中繁

 

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1 楼

云中漫步w 10614914

云中漫步w

 
 
2019-4-29 18:09:55
快，看来你们想到一起了
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电影改变人生
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与碟私奔 656002

与碟私奔

 
 
2019-4-29 18:55:25

还有你在哪里看的消息树（这样及时）

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电影改变人生
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2 楼

与碟私奔 656002

与碟私奔

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