《警察局长的自白》变蓝了

上海电影译制片厂1974年译制
译制导演：卫禹平、戴学庐
主要配音演员：
警察局长蓬纳维亚----卫禹平
检察官屈昂尼----毕克
塞蕾娜--李梓
罗蒙诺----尚华
康纳斯特拉诺律师----程之
疯人院大夫----乔榛
局长助手----杨成纯
警察----于鼎、邱岳峰、严崇德
女秘书----潘我源
奸商----仲星火
工人----伍经纬
播音员----胡庆汉
哪家给力出一个？
上海电影译制片厂1974年译制
译制导演：卫禹平、戴学庐
主要配音演员：
警察局长蓬纳维亚----卫禹平
检察官屈昂尼----毕克
塞蕾娜--李梓
罗蒙诺----尚华
康纳斯特拉诺律师----程之
疯人院大夫----乔榛
局长助手----杨成纯
警察----于鼎、邱岳峰、严崇德
女秘书----潘我源
奸商----仲星火
工人----伍经纬
播音员----胡庆汉
哪家给力出一个？
DT-91751 一个警察局长对共和国检察官的自白
配置：独家德B区首发修复版+上译经典公映国语+国语整理中文字幕+精彩花絮
音轨：意大利语DTS-HD2.0 英语DTS-HD2.0 国语2.0
字幕：德文 中文 中文
4GBD25A2405 一个警察局长对共和国检察官的自白
音轨：意大利语DTS-HD 1.0 德语DTS-HD 1.0 英语DTS-HD 1.0 上译国语2.0
字幕：英文 德文 中简 中繁