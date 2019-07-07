好久没来这里了，也好久没在家像模像样看电影了（除了陪家人去电影院）。

今天突然在杂物间里看到堆着的LD，突然有些感慨，随手发在微博上。

然后想起还有咱小屋这个组织，许久没来，也不知道还在不在。

找到账号，找回密码，登陆群组，长吁一口气，还在！





LD，在BD一统天下的现在，不知道还有多少人知道这种电影载体。

如今LP在复兴，LD似乎却没这个命了。



看着这些封面，不觉又想起了多年前疯狂收集各类电影的那个青涩的我。





一如当年的他们。





年轻的休格兰特





年轻的海伦娜





年轻的西恩潘





永远的罗宾威廉姆斯，早安越南，晚安罗宾。







永远的库布里克，已经去漫游太空。

















然后，我拼命翻找，想把当年我最宝贝的《阳光灿烂的日子》找出来。

我还清晰的记得，到手后的那种喜悦，小心翼翼地放进天龙LD播放器，特意在CRT电视上看。屏幕上明亮的阳光晃得我头昏眼花，直到现在我一想起那天还是会晕乎乎的。

当年我甚至还幻想过要去买先锋X0和索尼监视器，现在想想真是被晃晕了头。

天龙早坏了，CRT电视机也处理掉了。

阳光灿烂的日子，



我始终没找到，

找不到了...

PS：还是在电脑上写字舒服，手机上始终没感觉。

我是个老古董，一直觉得微博就是个橱窗，看看别人的热闹就行了，自己就别往上凑了。