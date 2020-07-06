倡议开一个伪劣蓝光通缉贴，请各位碟友支持

自SJD9退市、影院防疫新片搁置后，蓝光碟各种品牌如雨后春笋一涌而来 ，特别是各种之前稀有老片，着实诱人。而某最近屡次购买，屡次上当，有些所谓的蓝光连VCD都不如，退货碍于成本过高及店家不爽等因素，只得认栽。今特开此贴，望各位碟友对此类碟片共同通缉，督促制作方提高选片水准，换一个祥和的9区市场。
自SJD9退市、影院防疫新片搁置后，蓝光碟各种品牌如雨后春笋一涌而来 ，特别是各种之前稀有老片，着实诱人。而某最近屡次购买，屡次上当，有些所谓的蓝光连VCD都不如，退货碍于成本过高及店家不爽等因素，只得认栽。今特开此贴，望各位碟友对此类碟片共同通缉，督促制作方提高选片水准，换一个祥和的9区市场。
抛砖引玉，先来几张
CC9196喜剧之王，翡翠台直录，带台标。
CC9190开国大典（VCD）效果
TW8223三毛从军记 划痕严重，无修复
CC9079我的1919 划痕严重，无修复
CC8119血战台儿庄（VCD）效果
DT91462寻枪 画质D9效果，带其他国家内嵌字幕
GT3072我是一片云、GT3064勉强算D5效果，画面模糊，内嵌字幕。
复仇（因已丢弃，不记得品牌）VCD效果
DT瓦尔特保卫萨拉热窝（因已丢弃，不记得编码）带台标，画面模糊