倡议开一个伪劣蓝光通缉贴，请各位碟友支持

自SJD9退市、影院防疫新片搁置后，蓝光碟各种品牌如雨后春笋一涌而来 ，特别是各种之前稀有老片，着实诱人。而某最近屡次购买，屡次上当，有些所谓的蓝光连VCD都不如，退货碍于成本过高及店家不爽等因素，只得认栽。今特开此贴，望各位碟友对此类碟片共同通缉，督促制作方提高选片水准，换一个祥和的9区市场。