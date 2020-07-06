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倡议开一个伪劣蓝光通缉贴，请各位碟友支持

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2020-7-6 16:37:34

自SJD9退市、影院防疫新片搁置后，蓝光碟各种品牌如雨后春笋一涌而来 ，特别是各种之前稀有老片，着实诱人。而某最近屡次购买，屡次上当，有些所谓的蓝光连VCD都不如，退货碍于成本过高及店家不爽等因素，只得认栽。今特开此贴，望各位碟友对此类碟片共同通缉，督促制作方提高选片水准，换一个祥和的9区市场。

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楼主

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2020-7-6 16:45:00

抛砖引玉，先来几张

CC9196喜剧之王，翡翠台直录，带台标。

CC9190开国大典（VCD）效果

TW8223三毛从军记   划痕严重，无修复

CC9079我的1919  划痕严重，无修复

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1 楼

碟影重重4568889 4568889

碟影重重4568889

2020-7-6 16:52:17

CC8119血战台儿庄（VCD）效果

　　DT91462寻枪  画质D9效果，带其他国家内嵌字幕

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2 楼

碟影重重4568889 4568889

碟影重重4568889

2020-7-6 17:00:22

GT3072我是一片云、GT3064勉强算D5效果，画面模糊，内嵌字幕。

复仇（因已丢弃，不记得品牌）VCD效果

DT瓦尔特保卫萨拉热窝（因已丢弃，不记得编码）带台标，画面模糊

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3 楼

碟影重重4568889 4568889

碟影重重4568889

 
 
2020-7-6 20:26:14
DT-90343 瓦尔特保卫萨拉热窝
TW-0127复仇
南斯拉夫，国家没了；罗马尼亚，齐奥赛斯库被枪决了。出BD是不可能了。
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云中漫步w 10614914

云中漫步w

 
 
2020-7-6 20:12:06

CC-9093鬼子来了 DVD画质

TW-0218有话好好说 DVD画质

CC-9118青蛇  卡顿 

TW-0179无问西东 卡顿

TW-1016烈日灼心 卡顿

TW-1014 罗曼蒂克消亡史 卡顿

TW-0228 春潮  不读盘

TW-0212星愿/星语心愿  不读盘 

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4 楼

云中漫步w 10614914

云中漫步w

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