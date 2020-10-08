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我来唱一首歌--九十年代西北小镇少年的磁带记忆

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2020-10-8 22:30:38

　　十一期间回趟老家，翻出了不少记忆，其中之一是几十盘磁带。这些磁带主要购于1998年至2001年间，其时楼主在鄂尔多斯地区一个小城镇的初中生。当时的价格大概是两块五一盘，视情况略有浮动，应该都是盗版带。这些磁带带给楼主音乐的享受，也丰富了一个少年的内心世界。

1.开始的开始

　　任静的磁带是楼主的父亲买来听的，用一个手掌大小的黑色随身听播放。父亲不在家时，楼主也来听，应该是楼主人生中听的第一盘磁带，当时是1995年左右。具体歌曲没有印象了，倒是记得任静和付笛生合唱的《知心爱人》，“让我的爱/伴着你/直到永远......”，甜甜的，软软的。

 

2.崔健带来摇滚

　　第一次听崔健是在好友家，用一个老式录音机放。“听说过/没见过/两万五千里/有得说/没得做/怎知不容易......”，头回听到如此的节奏和内容，歌曲还可以这么唱，还挺好听，就用一盘空带录下来听。由此知道了摇滚，也喜欢上了这种音乐。

 

3.爱上摇滚

　　乐队信息主要来自好友，有哪些摇滚乐队，唱过什么歌，如何好听，哪个小店有磁带，知道后就会买来听。小镇不大，从东头到西头，骑自行车大概半小时，卖磁带的小店估计有二三十家，有的是专营，有的是兼营(有的书店也卖)。最喜欢BEYOND、黑豹、唐朝和零点，是心目中的四大摇滚乐队。

　　“无法可修饰的一对手/带出温暖永远在背后......”，无数次轻声哼唱，也无数次为那不伦不类的粤语发音而羞愧。后来在大学时，还有过向同学学习粤语的念头，只为了能轻哼几句BEYOND的歌。零五年BEYOND在哈尔滨办演唱会，楼主和同学没买票，趁着检票口混乱挤进去了。听一会儿，最终还是被清理出体育馆了，但也够楼主兴奋好几天了：终于看到BEYOND了。

 

  “我们是谁/其实他并无所谓/无所作为/但不是你的累赘/荣耀只能在我一生闪烁一瞬间/陪伴我的/更多是痛苦的体验.....”，当年最爱唱这首歌，提高嗓子干嚎就可以了，是体能的放纵。但也有一些不明所以的心思在里面，具体是什么也说不清。荣耀是什么，痛苦又是什么，头回意识到这些概念。

 

　　“菊花古剑和酒/被咖啡泡入喧嚣的庭院/古人在膜拜月亮/开元盛世令人神往//吹不散长恨//染不透乡愁//映不出明月//圆不了古梦......”长长的前奏，奇怪的歌词，还能这么弄？楼主被惊奇到了。那嘹亮的嗓音听着很特别。头回见四个男人都留了长头发，意识到男人也可以留长发，还挺有艺术味。

 

　　“我不知该做些什么/你到底爱不爱我/唤醒自己也就不再难过......”听零点的歌，总会想到这是家乡的乐队，就会有一种别样的情绪。

 

　　“四大”之外，也听了一些其它摇滚，“我的爱/赤裸裸......”、“孤独的人是可耻的......”、“我们生活的世界/就像一个垃圾场/有人减肥/有人饿死没粮......”、“怎么忍心让这样爱你的人再流泪/怎么忍心让所有快乐都不属于我......”、“社会主义好/社会主义好/社会主义国家人民地位高...”，由歌曲而歌词，部分歌词引起了一些简单的思考，朦朦胧胧，说不清道不明。

 

4.山的那一边

　　“我是一匹来自北方狼/走在无垠的旷野中......”，知道了那边的人也说普通话，还字正腔圆。还有点纳闷：不应该啊，不是只有中国人才说普通话么。

　　“让我将你心儿摘下/试著将它慢慢溶化/看我在你心中是否仍完美无瑕......”，当年班长在全班面前自信满满地唱了这首歌，班长是个大胖子，与歌曲散发出的阴柔特别不协调，楼主当时觉得这首歌被糟蹋了。


　　“苦涩的沙/吹痛脸庞的感觉/像父亲的责骂/母亲的哭泣/永远难忘记......”，听着不一般。

　　“我承认都是月亮惹得祸/偏偏似糖如蜜/说来最动人......”，某年元旦晚会，用VCD机播放这首歌的MTV，电视画面中泳装美女随歌声风情款款地走来走去。那是罪过，楼主好奇又不敢看，而调皮的同学则盯着画面小声说笑。眼看场面要失控，班主任()厉声喝令将电视关了，用一种尴尬打断了元旦的热闹。


　　“我很丑/可是我很温柔......”，听了后认为这是歌手的真实心声，再看一下磁带封面的照片，不丑啊，又觉得歌手是为赋新辞强说愁。多年以后，看了歌手不戴帽子的照片，确实算不上漂亮，难为他在帅男靓女横行的歌坛打出一片天地。


　　“远离地面/快接近三万英尺的距离......”，当时听了纳闷，三万英尺是多高？为什么用英尺呢？

 

5.其它国语

　　“拍拍身上的灰尘/振作疲惫的精神/远方也许尽是坎坷路/也许要孤孤单单走一程......”头回知道成龙不仅演电视剧，还唱歌。当时听了这首歌有感触，小时候看过的一部电视剧，主题曲就是这首歌，觉得是旧相识。


　　“一个是阆苑仙葩/一个是美玉无瑕......”之前已经读过《红楼梦》了，听了歌曲后觉得书中那些“诗”唱出来真好听。

　　“爱江山更爱美人/那个英雄好汉宁愿孤单......”听了后引发了对江山和美人的思考，哪个更好。


　　“我是你秋天穿上的楚楚衣服......”听了后联想到楚楚动人这个词，认为女同学穿了秋装后楚楚动人。


　　“我一大中午早早的跑去上自习/心里琢磨着大学生活是多么美好啊......”这盘磁带大概是零四年夏天买的，当时刚参加过高考，马上要进入大学，听了这首歌后对大学充满好奇。

 

6.外来和尚会念经

　　" Hey jude/don'tmake it bad/ Take a sad song and make it better "，磁带好像是零二年左右买的，头一回感受到异域风情，原来老外的歌是这样的。对乐队的名字比较好奇，一会儿甲壳虫，一会儿披头士，倒底是哪个，说错了就丢人了。有种车也叫甲壳虫，和他们有没有关系？


" Thatgirl is so dangerous/That girl is a bad girl......"，听了后觉得这个人的歌挺有意思，节奏感很强。


" welcome to thehotel california/such a lovely place/such a lovely face......"，听不懂在唱什么，但觉得好听，有学着唱两句的念头，但旋即打消。也有点好奇乐队的名称，他们和老鹰有什么关系？


"It's my life/It's now or never/Iain't gonna live forever......"磁带大概买于零四年，听了感觉太劲爆了，有一种这才是摇滚的震憾。


" we will/we wil/rockyou......"，听了才知道，这首歌原来是这个乐队唱的，好像也只有这一首好听。


"May it be when darkness falls/Yourheart will be true/You walk a lonely road/Oh! How far you are from home......"，听了后觉得，这就是天籁之音。后来看了《魔戒》，才知道出处。


外国人还弹钢琴、弹吉它，演奏不唱歌的音乐，大开眼界。

 

7.换个方式听

　　零四年和零五年间，买了些VCD，由听而改为看了。VCD都是盗版，内容大多是网络视频的刻录，画面粗糙，音质更是谈不上。楼主却是乐在其间，因为终于可以看到这些歌手活生生演奏这些歌曲了。

 

8.最后的最后

　　这些磁带早不听了，现在用手机听歌，但听得还是这些歌。对于楼主，它们已不仅仅是歌曲了。当年从这些歌曲里，楼主感受到了小镇外面的世界和风情，五光十色，与小镇的灰白单调完全不同，引发了楼主对外面世界的好奇和向往。多年后看贾樟柯的《站台》，有一个场景：主人公乘坐的汽车出毛病，停在一个山沟底，远处有火车呼啸而过，主人公沿着铁路追赶，大声呼喊，背景响起歌声“孤独的站台，寂寞的等待，我的心在等待，永远在等待......”，看至这一段，楼主深有感触，不仅流泪。主人公追赶的火车，就是山沟外面五彩缤纷的世界，一如楼主当年对外面世界的向往。当年那一盘盘磁带，给楼主带来了歌声，也带来了外面世界的信息。套用一句电影台词作为结束语，“九十年代远去了，我很怀念它。”

 

 

 

 

 

 

 

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