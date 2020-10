我来唱一首歌--九十年代西北小镇少年的磁带记忆

十一期间回趟老家,翻出了不少记忆,其中之一是几十盘磁带。这些磁带主要购于1998年至2001年间,其时楼主在鄂尔多斯地区一个小城镇的初中生。当时的价格大概是两块五一盘,视情况略有浮动,应该都是盗版带。这些磁带带给楼主音乐的享受,也丰富了一个少年的内心世界。

1. 开始的开始

任静的磁带是楼主的父亲买来听的,用一个手掌大小的黑色随身听播放。父亲不在家时,楼主也来听,应该是楼主人生中听的第一盘磁带

,当时是

1995

年左右

。具体歌曲没有印象了,倒是记得任静和付笛生合唱的《知心爱人》,“让我的爱

/

伴着你

/

直到永远

......

”,甜甜的,软软的。

2.崔健带来摇滚

第一次听崔健是在好友家,用一个老式录音机放。“听说过

/

没见过

/

两万五千里

/

有得说

/

没得做

/

怎知不容易

......

”,头回听到如此的节奏和内容,歌曲还可以这么唱,还挺好听,就用一盘空带录下来听。由此知道了摇滚,也喜欢上了这种音乐。

3.爱上摇滚

乐队信息主要来自好友,有哪些摇滚乐队,唱过什么歌,如何好听,哪个小店有磁带,知道后就会买来听。小镇不大,从东头到西头,骑自行车大概半小时,卖磁带的小店估计有二三十家,有的是专营,有的是兼营(有的书店也卖)。最喜欢BEYOND、黑豹、唐朝和零点,是心目中的四大摇滚乐队。

“无法可修饰的一对手/带出温暖永远在背后......”,无数次轻声哼唱,也无数次为那不伦不类的粤语发音而羞愧。后来在大学时,还有过向同学学习粤语的念头,只为了能轻哼几句BEYOND的歌。零五年BEYOND在哈尔滨办演唱会,楼主和同学没买票,趁着检票口混乱挤进去了。听一会儿,最终还是被清理出体育馆了,但也够楼主兴奋好几天了:终于看到BEYOND了。

“我们是谁/其实他并无所谓/无所作为/但不是你的累赘/荣耀只能在我一生闪烁一瞬间/陪伴我的/更多是痛苦的体验.....”,当年最爱唱这首歌,提高嗓子干嚎就可以了,是体能的放纵。但也有一些不明所以的心思在里面,具体是什么也说不清。荣耀是什么,痛苦又是什么,头回意识到这些概念。

“菊花古剑和酒/被咖啡泡入喧嚣的庭院/古人在膜拜月亮/开元盛世令人神往/风/吹不散长恨/花/染不透乡愁/雪/映不出明月/月/圆不了古梦......”长长的前奏,奇怪的歌词,还能这么弄?楼主被惊奇到了。那嘹亮的嗓音听着很特别。头回见四个男人都留了长头发,意识到男人也可以留长发,还挺有艺术味。

“我不知该做些什么/你到底爱不爱我/唤醒自己也就不再难过......”听零点的歌,总会想到这是家乡的乐队,就会有一种别样的情绪。

“四大”之外,也听了一些其它摇滚,“我的爱/赤裸裸......”、“孤独的人是可耻的......”、“我们生活的世界/就像一个垃圾场/有人减肥/有人饿死没粮......”、“怎么忍心让这样爱你的人再流泪/怎么忍心让所有快乐都不属于我......”、“社会主义好/社会主义好/社会主义国家人民地位高...”,由歌曲而歌词,部分歌词引起了一些简单的思考,朦朦胧胧,说不清道不明。

4.山的那一边

“我是一匹来自北方狼/走在无垠的旷野中......”,知道了那边的人也说普通话,还字正腔圆。还有点纳闷:不应该啊,不是只有中国人才说普通话么。

“让我将你心儿摘下/试著将它慢慢溶化/看我在你心中是否仍完美无瑕......”,当年班长在全班面前自信满满地唱了这首歌,班长是个大胖子,与歌曲散发出的阴柔特别不协调,楼主当时觉得这首歌被糟蹋了。





“苦涩的沙/吹痛脸庞的感觉/像父亲的责骂/母亲的哭泣/永远难忘记......”,听着不一般。

“我承认都是月亮惹得祸/偏偏似糖如蜜/说来最动人......”,某年元旦晚会,用VCD机播放这首歌的MTV,电视画面中泳装美女随歌声风情款款地走来走去。那是罪过,楼主好奇又不敢看,而调皮的同学则盯着画面小声说笑。眼看场面要失控,班主任(女)厉声喝令将电视关了,用一种尴尬打断了元旦的热闹。





“我很丑/可是我很温柔......”,听了后认为这是歌手的真实心声,再看一下磁带封面的照片,不丑啊,又觉得歌手是为赋新辞强说愁。多年以后,看了歌手不戴帽子的照片,确实算不上漂亮,难为他在帅男靓女横行的歌坛打出一片天地。





“远离地面

/

快接近三万英尺的距离

......

”,当时听了纳闷,三万英尺是多高?为什么用英尺呢?

5.其它国语

“拍拍身上的灰尘/振作疲惫的精神/远方也许尽是坎坷路/也许要孤孤单单走一程......”头回知道成龙不仅演电视剧,还唱歌。当时听了这首歌有感触,小时候看过的一部电视剧,主题曲就是这首歌,觉得是旧相识。





“一个是阆苑仙葩/一个是美玉无瑕......”之前已经读过《红楼梦》了,听了歌曲后觉得书中那些“诗”唱出来真好听。

“爱江山更爱美人/那个英雄好汉宁愿孤单......”听了后引发了对江山和美人的思考,哪个更好。





“我是你秋天穿上的楚楚衣服......”听了后联想到楚楚动人这个词,认为女同学穿了秋装后楚楚动人。





“我一大中午早早的跑去上自习/心里琢磨着大学生活是多么美好啊......”这盘磁带大概是零四年夏天买的,当时刚参加过高考,马上要进入大学,听了这首歌后对大学充满好奇。

6.外来和尚会念经

" Hey jude/don'tmake it bad/ Take a sad song and make it better ",磁带好像是零二年左右买的,头一回感受到异域风情,原来老外的歌是这样的。对乐队的名字比较好奇,一会儿甲壳虫,一会儿披头士,倒底是哪个,说错了就丢人了。有种车也叫甲壳虫,和他们有没有关系?





" Thatgirl is so dangerous/That girl is a bad girl......",听了后觉得这个人的歌挺有意思,节奏感很强。





" welcome to thehotel california/such a lovely place/such a lovely face......",听不懂在唱什么,但觉得好听,有学着唱两句的念头,但旋即打消。也有点好奇乐队的名称,他们和老鹰有什么关系?





"It's my life/It's now or never/Iain't gonna live forever......"磁带大概买于零四年,听了感觉太劲爆了,有一种这才是摇滚的震憾。





" we will/we wil/rockyou......",听了才知道,这首歌原来是这个乐队唱的,好像也只有这一首好听。





"May it be when darkness falls/Yourheart will be true/You walk a lonely road/Oh! How far you are from home......",听了后觉得,这就是天籁之音。后来看了《魔戒》,才知道出处。





外国人还弹钢琴、弹吉它,演奏不唱歌的音乐,大开眼界。

7.换个方式听

零四年和零五年间,买了些

VCD

,由听而改为看了。

VCD

都是盗版,内容大多是网络视频的刻录,画面粗糙,音质更是谈不上。楼主却是乐在其间,因为终于可以看到这些歌手活生生演奏这些歌曲了。

8.最后的最后

这些磁带早不听了,现在用手机听歌,但听得还是这些歌。对于楼主,它们已不仅仅是歌曲了。当年从这些歌曲里,楼主感受到了小镇外面的世界和风情,五光十色,与小镇的灰白单调完全不同,引发了楼主对外面世界的好奇和向往。多年后看贾樟柯的《站台》,有一个场景:主人公乘坐的汽车出毛病,停在一个山沟底,远处有火车呼啸而过,主人公沿着铁路追赶,大声呼喊,背景响起歌声“孤独的站台,寂寞的等待,我的心在等待,永远在等待

......

”,看至这一段,楼主深有感触,不仅流泪。主人公追赶的火车,就是山沟外面五彩缤纷的世界,一如楼主当年对外面世界的向往。当年那一盘盘磁带,给楼主带来了歌声,也带来了外面世界的信息。

套用一句电影台词作为结束语

,“九十年代远去了,我很怀念它。”