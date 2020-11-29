《后翼弃兵》：天之骄女闯棋坛

海报上，女主角一双大到比例异常的眼睛直勾勾盯死观众，饱含攻击力，仿佛对手的每一步招法都能被她看穿。

随着剧情推进，这对明媚双眸中，将依次投射出无辜、恐惧、冷漠、骄傲、睿智、不屑、挑逗....各类复杂情绪。

仿佛变幻莫测的黑白棋局....

以国际象棋做故事背景的美剧非常少见，本剧的大热一方面因为制作水准精良，另一方面，可能正因其题材生僻，容易引发观众好奇心所致。

寻常人眼中的不少天才，行为举止都有其怪异的一面。女主角贝丝自幼成长于孤儿院，这段经历赋予她沉默寡言、不易靠近的高冷气质，同时，也奠定了成年后的她泰山崩于前不为所动的极度冷静。

孤儿院的地下室，无意中遇到下棋消遣的校工，算是贝丝的启蒙老师，小姑娘目光接触到棋盘的瞬间，她与生俱来的国际象棋天赋火苗便被点亮，从此再难熄灭....

走出孤儿院，已经彻底迷上国际象棋的贝丝依次攻下高校冠军、区冠军、肯塔基州冠军、全美冠军。天才棋手势如破竹，对手难觅，稳步迈向棋坛女王宝座，一个未来横扫男性主宰下国际棋坛的天之骄女呼之欲出！

无论是参加自己国家内的各类花样下棋比赛，还是最终紧张挑战当时的世界冠军——苏联国际象棋大师博格夫，贝丝举手投足间，散发着与其20岁冒头的年龄极不相符的沉稳气场，和隐隐约约的大师风采。

生活里，天才棋手是个自小缺乏双亲关爱，极易被社会堆埋的弱女子，幸运的是，贝丝遇到了几个同样大爱国际象棋的良师益友，从对手变成朋友，在他们的助力下，女棋手最终没有迷失在镇定剂和酒精中，生活里的道道坎坷从容跨越....

坐在黑白纵横的棋盘面前，贝丝所向无敌！

全剧的道具、色彩、物件，尤其是演员服装相当考究，编导一丝不苟的复制出上世纪60年代光影的优雅质感。

故事行至后半段，60年代款款精致复古的女装流水般在贝丝身上快速呈现，极其养眼。配合演员安雅那副略带神经质、过目难忘的面相，整个剧集彻底变为女主角展现个人魅力的单人秀场！

本剧的网上打分稍嫌虚高，但值得推荐。