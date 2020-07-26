十年一觉九区梦之再回首

9区，倒（盗）6区也，是我奋战了十年的地方。记得2002年家里买了DVD影碟机，个人买下的第一套精装碟，是全美的《第一滴血》套装（真是好彩头），100大元。到2012九区末日，我已流了N滴血。九区也走到了尽头。从影音国际网站崩溃到精装DVD的绝迹，再到碟商的纷纷倒台、碟友的甩货，我早就感觉有必要写点文字，记念不再辉煌的九区，记念九区陪伴过的我的永不复返的青春。终于收集全所有我想收的九区精品，也才有资格写下这篇文字。

曾年少轻狂，自命为翁美玲影迷、吴宇森影迷、赫本影迷、梦露影迷、德尼罗影迷、帕西诺影迷、黑色电影影迷、小津影迷等等。现在我清醒地认识到我是九区影迷。感谢九区，让我感悟到N种人生。也才知道，始终代表先进电影文化前进方向的，还不是中国人。

既是碟迷，用碟说话。我从自己近6000张的影碟中，选出10张，称为“感动青春的十大九区精品”。入选标准：影好，碟好，包装、感动。因为要影好，所以异形头、密码箱只能放弃；因为要碟好，所以MK美国往事、WX双重赔偿、KY马耳他之鹰等只能割爱；因为要包装，所以绝大多数EE均不合格（为肖申克可惜，九区抄袭包装创意最佳的一次，可恨包装太缩水）；因为有感动，所以全部迪斯尼白金版只能旁置。乡野村夫之管见，不足以污当世君子之清目。

十、少林寺

品牌：胜者

入选理由：九区空前绝后地出现了碟友评论字幕

附加说明：这是入选十大的唯一简装。

个人记忆：电影绝对是中国电影票房的NO.1，也是我童年记忆中的第一部娱乐电影。我一直怀疑阿凡达的票房没有它高。身边人追大船、追阿凡达时，我总想起当年我们也追过。那个年代可是露天影院，票价不足两毛，还可以白看。当时是十亿中国人从城市到乡村，真正做到了全民参与。中国大陆没看过电影少林寺的人估计比熊猫还少。后期的泰坦尼克、阿凡达绝没有当年少林寺火。那时，满大街都穿着印着金鸡独立的背心，新华书店里尽是少林武功秘籍；那时，我也想出家到少林寺，还照秘籍苦练了半年正宗少林功夫；那时，要练武别怕苦，演员是真打真疼的，电影不知道特效，中国还压根没有票房一说。特别感谢早已烟消云散的胜者吧，其操盘白魔鬼组织碟友第一次开始了九区评论（个人感觉评论远比3T、2T等技术更重要）。评论内容相当丰富，感觉比一些港片评论还要专业得多。也只有九区影迷能做出这部电影的评论。

九、角斗士正邪合集

品牌：凤凰、无限

附加说明：特别延展版和黄金三部曲完整典藏版。

入选理由：两角峥嵘，还我至尊；双剑合璧，谁与争锋!

个人记忆：是男儿剑柄按，是女儿真情伴。两个角斗士在各自领域都所向披靡，夺得金像归。正义角斗士气魄恢宏，成为史诗大片复兴的里程碑。好莱坞电影巨头们比的就是这个史诗片，该片获奥斯卡最佳电影。可单凭马克西姆，站不住老九这一地位。更值得一提的是后者，一拍就是三部曲，导、演、做俱佳，色、香、味俱全，美女如云，帅哥威猛，合作无间，是AVN多个最佳，号称也确实是史上最大成人制作、获奖最多纪录保持者（要知无CG特效费用，女海盗就远逊该片）。FH碟瑕不掩瑜，而隐私角斗士无限精装出现，真是“路见美女一声吼，该出手时就出手。”中文听译，四碟精装，难能可贵。花絮碟是我看过的最有趣花絮，异样精彩，无法详说，但绝对会让你感受到：哈哈----原来如此。虽说有六碟女海盗和PH加勒比海盗的出现，但远非两角八碟的对手。

八、罪恶之城

品牌：凤凰

附加说明：四碟终极版，全地球最佳

入选理由：最犀利的漫画电影，最狗血的碟片制作。

个人记忆：义之所在，无所畏惧。情之所系，九死无悔。即使处于人生谷底，也要在罪恶之城中杀出一条血路。在漫画英雄都飞累了，开始陆续结盟的年代，我仍然觉得这部才是最成功的漫画改编电影。远超蝙蝠侠、蜘蛛侠、超胆侠、夜魔侠等等（出于对演员尊重，老超人就不说了）。罗德里格兹拍绝了。口味够重，画面震撼，漫画和电影从未这样协调过，这是两种艺术的热情碰撞。唯一不足是电影剪辑有点乱，好在有地图。九区该碟号称全地球最佳，强中再无强中手。从失忆、五版ID4起步的九区，和白雪公主搭载黑鹰直升机终于飞到了DVD的制作顶点。九区碟的制作从来没有这么强过。互动地图组合，你想看啥？看碟仿佛在影院，你还能要求啥？

七、终结者1+2套装

品牌：凤凰、红龙、猴王

附加说明：阳光灿烂版应该是全系列的终结者

入选理由：机器人也懂得流泪的感觉

个人记忆：世界之王与华人林凡的天才合作。所谓“平生不收终结者，纵称碟友也枉然”。别总和我说泰坦尼克和阿凡达。个人始终认为，这才是卡梅隆大神的最佳作品。老卡的噩梦变成现实就是这部电影了。特别是T2，理念相当先进，剧情扣人心弦，特效依然精彩，个人评为最佳科幻电影。就拿追车戏来说，都在拍，可看看人家老卡的。其实老卡在阳光灿烂版中终结整个故事，系列会更完美。可“我会回来的！”，终结者被一再续拍，已不是当年老卡的终结者了。如果说3还有个表现绝佳的女机器人，4我没看到任何亮点。因为林凡，这套碟也曾是九区的噩梦，他代表了DVD技术的极致。在九区，特别是HL100和MK200的出现，彻底攻克UE、EE技术难关，并有所创新，是九区制作技术成熟的标志。从此后，九区某种程度上甩掉了复合直灌、人云亦云的尴尬境地，终于海阔天空任翱翔，成为彻底拿来主义的忠实实践者。强调指出，这套碟的T2EE始终是我多年来看到的最清晰的影碟，让我感到九区碟迷的幸福。

六、魔戒三部曲

品牌：红龙、凤凰

附加说明：完整剧场终极加长砖头凶器法典包装赠纸袋赠魔戒无雕像无咕噜无白帝城无扑克牌无木盒无书册装无动画版无国家地理杂志特别制作节目之十八碟非双T龙凤呈祥白金版

入选理由：勇气决定命运，矮人改变世界

个人记忆：九区总动员，不分你我他。毫无疑问，魔戒是九区制作厂家最多、花样最多的一套碟，凡是九区大牌厂家无不制作过，凡是想到的花样都翻新过，所以附加说明第一次有必要啰嗦起来。UFO有木盒扑克，凯越有书册装，飞扬号称最全花絮，从金球到凤凰，连简装创佳也开始制作精装，真是剧场与加长齐飞，雕像共木盒一色。而今选择龙凤，窃以为是制作出色、价格合理之最佳组合。当然UFO与FH001的组合也不错，扑克牌很有手绘感觉，就是价格夸张；凯越当年价格倒很合适，可印刷不够精美；F9双T版圈钱性质严重、制作花絮缩水。所以反复优选结果如上。当时多拿了套RD碟袋，没想到几年后正好用来装剧场版，魔戒真是有魔力呀。胖彼得同学套拍三部曲，让梦想照进现实，勇气确实了得。关于电影，啥也不说了。只问你一句，假如魔戒在手，你舍得扔进末日火山吗？

五、拯救大兵瑞恩

品牌：红龙

附加说明：子弹匣装60周年纪念版

入选理由：牺牲

个人记忆：没有战争片的感动是投机取巧的，因为战场是男人最接近死亡和崇高的地方。大兵是一部如果它自认战争片第二，就没有配称第一的影片。影片虽没有获得奥斯卡的肯定，但它被二战老兵公认是最真实的战争影片。我想这一褒奖远比小金人更加贵重，也正因为写实，大兵战胜魔戒。二战第一次在屏幕上这样粗粝，死亡仿佛近在身边，战友原来真的可以生死相托。有比较才有最佳，苏联的解放也很全貌，但领导太多了；兵临城下也很写实，但三角恋太庸俗了；兄弟连、太平洋也是斯皮尔伯格+汤姆汉克斯的黄金组合，但节奏太慢了；现代启示录也很深邃，终卷收藏版也臻于完美，还有那只黑鹰(九区黑鹰尤其凶猛)，可惜布局太小，非正义战争，格调已低。阿拉伯的劳伦斯更像是传记片，桂河大桥偏偏是在后方，细细的红线、全金属外壳、野战排、猎鹿人与之相比，均有不足。特别提到我们的上甘岭，当然很伟大，也让我最感动，可惜——你见过D9的上甘岭吗？余者碌碌，不足挂齿。所以，对于大兵在战争片领域的完胜，我心悦诚服、无话可说。

四、武士之非常7+1版

品牌：凯越

附加说明：CC版

入选理由：七武士已成传奇，何况后面还有个影子

个人记忆：影碟各类最佳排行榜上，几乎都有CC的身影。虽说自己假文艺、真发烧，可对黑大师的才华还是欣赏的（仅此而已，谈不上尊重，因为他对中国的态度，这也是把他放这么低的原因之一）。黑大师绝对的完美主义者，曾说，怎么拍摄怎么剪辑，他自有感觉。实在够霸气。虽说乱是大师最得意之作（莎翁的剧本大纲呀，都是泰山北斗），EE制作也可。但更感动我的却是七武士和影武者。天地不仁，以万物为刍狗。悲悯的情怀，不屈的斗志，力透“纸”背，呼之欲出。场面调度、画面剪辑、演员表演无懈可击，称得上所有后生小辈的教科书。电影在我眼里终于成为一种可与文学、音乐、绘画并驾齐驱的艺术。凯越版也绝对配得上这套佳作。九区的软肋——翻译，第一次难以想象地做到了信达雅。以至于后来的WX754虽说多了一张法二花絮盘和小册子，但比起凯越私以为差的不是一点半点，所以尽管包装简朴平实，但凭借大师杰作，完美翻译，组团忽悠，这套碟仍然成为精品中的精品，杀进前四。

三、假如爱有天意

品牌：红龙

附加说明：九区首个木盒

入选理由：爱

个人记忆：说起包装盒，其实美林的罗马假日首饰盒、泰坦尼克沉骸打捞盒（我的泰坦尼克碟是穷人舱的，没有木盒）都很精致，特别是泰坦尼克碟做得十分完美，也都是爱情经典故事。但我仍然选择了爱有天意木盒。木盒精美、花絮齐全当然十分重要，但最关键的是因为这部纯爱电影直指我心，深刻地影响了我的爱情观。如同罗马假日，爱不分高低贵贱；如同泰坦尼克，爱无需朝朝暮暮。比二者更胜一筹的是，它不是公主童话故事，它不是特效震撼大片。就像现实中可能存在的爱情一样，有浪漫、有离合、有家庭、有无奈，甚至有孩子（有几个爱情片里放孩子的？）。整部影片感情隽永、画面唯美、纯净如水，一如爱的本质。根本性地改变了我对韩国电影的看法。当然，电影还有另一个名字：不可不信缘。爱之一字，刻骨铭心。缘之一字，累人如斯，个中滋味，不足为外人道。

为表歉意，补充一点。谁是我心中最完美女性形象？

“罗马，当然是罗马”；赫本，只能是赫本。

二、吴宇森英雄系列

品牌：红龙、英皇

附加说明：英雄本色、喋血双雄、辣手神探，吾人称之为英雄系列

入选理由：需要吗？

个人记忆：早知道，吴宇森虽是好莱坞最成功的中国影人（李安是美籍华人），可把他排在黑大师前面仍是件惹人笑话的事情。但观影是很私人的事情，我个人的品味和感动，与尔何干？在大学旁的录像厅里，第一次看到了喋血双雄。从此一发不可收拾。那是一个说英雄唱英雄世间尚可见英雄的年代（今日港片，真是世无英雄，遂使竖子成名）。张国荣、梅艳芳、周润发、梁朝伟、狄龙、任达华、黄秋生、张学友、李子雄、李修贤、大傻，还有比这更拉风的港片演员阵容吗？夕阳之歌、浅醉一生也始终是我喜爱的几首金曲。香港新浪潮的绝代风华呀！在我的青春里，英雄就应该是小庄、小马的样子，讲义气、有原则、敢担当。碟的制作上，英雄本色普普通通，画质一般，后来虽有仿韩三书册装我也没收，配置应该是简装雅俊最佳。但编号EE001的两部确实精品（很遗憾，EE未做喋血街头的精装），西班牙二区的素材都收集全了，可见其用心。九区优势发挥得淋漓尽致。尽管佳碟强手如林，包装相对寒酸，但因为一份感动，英雄系列得以排名第二。

一、教父三部曲

品牌：UFO

附加说明：木盒装

入选理由：男人的圣经

个人记忆：教父是一部被说烂了却总有人在说的电影，我不多说什么了。与IMDB不同，鄙人从未认为教父是影史最伟大电影。就九区数不清的精品碟中，越往后选越难选，特别是这第一。如果九区有制作小津安二郎先生签名麻布装CC版精装全集，应该是我心中的最佳。现在来看，USJ李小龙30周年版有“中国人不是病夫”的精彩功夫；EE偷自行车的人（可惜小册子未中文译出）中有突破现实与电影的奇妙；RD搏击会上绑着的麻绳如新；FH泰坦尼克木盒早已锈迹斑斑，网上更炒成天价。但教父是不喜欢洗碟的我唯一从VCD、FL、FH、PH一步一个脚印地一直洗到港三正版的电影，贯穿了个人的淘碟史。FH和PH在碟的制作上虽已洗掉UFO没商量，但UFO教父仿日二版包装而包装无日文，视频三区而无意大利语对白时的英文字幕，可谓深得九区精髓，有心了。如此强悍电影、用心制作、厚重包装，UFO教父当之无愧地独占鳌头，成为碟界王者、九区至尊。

十部一杀。收集全所有心仪的精品，终于到了告别九区的时候了。收的碟已足够用一生时间去慢慢品味。今日九区早成昨日黄花，正如DVD画质现在已被蓝光一扫而空一样。但我想就算收到港版蓝光魔戒时，也不复有收全HL魔戒时的喜悦。这些曾经的感动，一去不回头。感谢淘碟路上的所有知名无名的一字N字之师，特别感谢天津桥下老王、浙江金华绿叶、北京KBM、唐山阿黄等等，使我有机会收集全精品（虽说是等价交换，但有的碟在你眼中弃如敝履，于我心中却珍若拱璧。）。谢了！

流水落花春去也，物是人非梦阑干。当青春渐行渐远，九区已成往事。无数碟友争先恐后在蓝光来袭中弄潮时，就让我这个万年潜水员冒出第一个泡，盗一曲骊歌送给你，纪念我的九区华年：

风云际会恰我辈，碟海沉浮岁月催，

千金散尽谈笑中，不负九区一场醉!