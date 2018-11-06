憋屈度过一季——《行尸走肉第7季》

**《行尸走肉第7季》片名The Walking DeadSeason 7(2016)。

美国AMC电视台的美剧。

本季整体很压抑，而且本季是《行尸走肉》开播以来，最压抑的一季，丝毫没有轻松的地方，从头到尾更是没有让主角团队和观众喘息的地方。一般前几季都会在季终安排一场大战，一扫整季阴霾，可是本季一直到最后都没有爽快的战一场，瑞克一行从绝境走到惨境，观众们也跟着度日如年。

第六季留下一个悬念，尼根大军抓住了瑞克一行，并且要杀死几名主角祭天。悬念拖了一年后，终于在本季开播后揭开。第1集中，上季的谜底揭晓，尼根先锤死了魂斗罗亚伯拉罕，再敲死了格伦，主角团队瞬间少了两人。随后弩哥被抓走当人质，在尼根的逼迫下，瑞克审时度势决定服软屈服在尼根淫威之下。紧接着，摩根和卡罗尔相继获救，并来到以西结Ezekiel的地盘“神之国”。玛姬在山顶寨也逐渐站稳脚跟，联合耶稣成了山顶寨的实际掌权人。救世军则继续作威作福，欺压周边所有的幸存者。在屈辱地熬到第8集，在遭受一次又一次的屈辱后，瑞克终于决定奋起反抗，于是瑞克开始连横合纵，联系各方势力，准备给予尼根救世军致命一击。

从剧中主要势力来看，这场季终大战可能是六军大战，瑞克带领亚历山大社区，以西结带领神之国，玛姬带领山顶寨，垃圾场拾荒者出人、海边女人团出枪，五方势力共同对付尼根的救世军。可从结果来看，顶多只能算是三英战吕布，神之国、山顶寨、亚历山大三方势力，共同对抗救世军。后期加入的垃圾场拾荒者没有原则，只有利益交换，而且战斗力也不行，除了一个神神叨叨的装哔领导人，剩下一群像是哑巴一样，海边女人团就是充当了送快递的角色，除了提供武器补给，没有起到任何作用。

瑞克一行人这次可是被欺负到头上了，僵尸病毒爆发这么多年了，从来没有一个势力敢这么明目张胆地欺压瑞克。退隐江湖的摩根、卡罗尔也不得不悉数重出江湖，人多力量大，而且增强己方实力也是对敌人的尊重。

面对强敌时，很多人选择麻痹自己，试图用假象说服自己，只要乖乖地当个良民就可以安全过关。越是表现的顺从，敌人就会越是嚣张，胃口只会越来越大。这种安于现状的情况在神之国、山顶寨、亚历山大三大社区都存在，如果不是瑞克一行人分别进入三大社区，这三大社会就会想温水煮青蛙一样，满满被救世军耗死。很多人都看出问题所在，可偏偏意见得不到采纳，于是大家只要采取死谏的方式，用自己的生命以死进谏。死谏相当惨烈，警醒效果也相当好，整件事情也变得愈发悲壮。

尼根应该是全剧台词最多的人，没有之一。每天都是歪着身子扭着腰、挺着肚子扛着棒，除了满嘴跑火车吓唬人，就是在保镖的保护下杀害手无还手之力的人。演员杰弗里·迪恩·摩根演得真的很好，观众们看到他就恨得牙痒痒。得道多助失道寡助，别看尼根整天装的人五人六的，可他只是依靠暴力恐怖维持统治，这种结构并不稳定，早晚会崩塌。众叛亲离是迟早的事情，德怀特不是个例，只是缩影。只要找对了方向，击溃尼根其实还是有很大希望。

其他演员中，给人印象最深刻的就是耶稣。耶稣很有耶稣的感觉，整个角色表现十分正常，并且他在串联起三大社区时起到很大作用。其他角色要不就是贪生怕死，要么就是负重前行，看着很辛苦也很累。

一场恶战之后，压抑丝毫不减，

憋屈度过一季，且看下季分解。